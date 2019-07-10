تقرير عن القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية خلال النصف الثاني من العام 2018

أعدت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة تقريرا عن القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية اللبنانية خلال النصف الثاني من العام 2018. وجاء فيه:

الفهرس

1. مقدمة 2

2. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب نوع القرار والفئة خلال النصف الثاني من العام 2018 2

3. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب المحافظة والقضاء خلال النصف الثاني من العام 2018 3

4. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب النشاط الصناعي خلال النصف الثاني من العام 2018 3

5. ملحق الجداول 4

6. ملحق الرسوم البيانية 11

1. مقدمة

بلغ، خلال النصف الثاني من العام 2018، عدد القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية للمصانع على انواعها 610 قرارا، وقد سجل خلال شهر تشرين الاول صدور العدد الاكبر منها (156 قرارا) اما العدد الادنى فقد سجل خلال شهر أيلول (27 قرارا). (جدول رقم 1 ورسم بياني رقم 1)

مع الاشارة الى ان عدد قرارات الانشاء خلال الفترة الممتدة من 1/1/2013 الى 31/12/2018 بلغ 1343 قرارا وبلغ عدد قرارات الانشاء والاستثمار خلال هذه الفترة 821 قرارا.

الامر الذي مفاده ان المعدل السنوي لإنشاء مصانع جديدة او قوننة مصانع قائمة بلغ 361 مصنعا.

2. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب نوع القرار والفئة خلال النصف الثاني من العام 2018

احتلت القرارات المتعلقة بتراخيص الانشاء والاستثمار النسبة الأعلى (22.1%)، العدد الاكبر منها هو من الفئة الرابعة (125 قرارا) بينما بلغت نسبة القرارات المتعلقة بتراخيص الاستثمار 20%، العدد الاكبر منها هو من الفئة الثالثة (64 قرارا)، كذلك نسبة القرارات المتعلقة بتراخيص الانشاء بلغت 20%. (جدول رقم 2 ورسم بياني رقم 2)

اما بالنسبة لتوزيع القرارات بحسب الفئات، فـ 45.7% من القرارات شملت المصانع المنتمية الى الفئة الرابعة، تليها المصانع المنتمية الى الفئة الثالثة بنسبة 29.7%. (جدول رقم 2).

3. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب المحافظة والقضاء خلال النصف الثاني من العام 2018

ويلاحظ ان 43% من القرارات سجلت في محافظة جبل لبنان، العدد الاكبر منها في قضاء المتن (90 قرارا)، و25.2% منها انشاء واستثمار، اما بالنسبة للفئة فالعدد الاكبر كان من الفئة الرابعة بـ 125 قرارا، وقد صدر العدد الاكبر في شهر تشرين الاول، تليها محافظة البقاع بـنسبة 35.7% من القرارات، العدد الاكبر منها في قضاء بعلبك (118 قرارا)، و37.2% منها اقفال مؤقت، فمحافظة لبنان الشمالي بنسبة 9.2%. (جدول 3 و4 و5 و6)

4. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب النشاط الصناعي خلال النصف الثاني من العام 2018

اما بالنسبة الى توزيع القرارات بحسب النشاط الصناعي فقد كان نصيب صناعة المواد الغذائية هو الاكبر بـ 166 قرارا (27.2%)، 63.9% منها هي من الفئة الرابعة، ومن بينها 45 قرارا اقفال مؤقت، تليها مباشرة استخراج وتوزيع المياه بنسبة 14.3% ومعظم قرارتهما تنتمي الى الفئة الرابعة. (جدول رقم 9 و10 و11)

5. ملحق الجداول

جدول رقم 1. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب الشهر خلال النصف الثاني من العام 2018

تموز آب أيلول تشرين الاول تشرين الثاني كانون الاول المجموع

عدد قرارات الترخيص 87 78 27 156 152 110 610

جدول رقم 2. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب نوع القرار والفئة خلال النصف الثاني من العام 2018

انشاء واستثمار استثمار انشاء عدم الموافقة على انشاء معمل / اقفال مصنع / الغاء قرار تنبيه / طلب تسوية / اعادة فتح معمل تعديل ترخيص / نقل حق ترخيص تجديد رخصة المجموع

فئة اولى 1 4 5

فئة ثانية 42 35 14 13 12 5 121

فئة ثالثة 1 64 57 20 18 18 3 181

فئة رابعة 125 14 22 60 39 17 2 279

فئة خامسة 9 1 4 8 2 24

المجموع 135 122 122 102 70 49 10 610

جدول رقم 3. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب نوع القرار والمحافظة خلال النصف الثاني من العام 2018

انشاء واستثمار استثمار انشاء عدم الموافقة على انشاء معمل / اقفال مصنع / الغاء قرار تنبيه / طلب تسوية / اعادة فتح معمل تعديل ترخيص / نقل حق ترخيص تجديد رخصة المجموع

جبل لبنان 66 56 46 8 55 29 2 262

البقاع 25 39 47 81 10 9 7 218

لبنان الشمالي 13 14 11 11 2 5 56

لبنان الجنوبي 18 3 9 3 1 34

النبطية 8 10 9 2 1 30

بيروت 5 5 10

المجموع 135 122 122 102 70 49 10 610

جدول رقم 4. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب الفئة والمحافظة خلال النصف الثاني من العام 2018

فئة اولى فئة ثانية فئة ثالثة فئة رابعة فئة خامسة المجموع

جبل لبنان 2 32 97 125 6 262

البقاع 2 55 48 100 13 218

لبنان الشمالي 1 20 16 16 3 56

لبنان الجنوبي 5 7 21 1 34

النبطية 7 13 9 1 30

بيروت 2 8 10

المجموع 5 121 181 279 24 610

جدول رقم 5. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب الشهر والمحافظة خلال النصف الثاني من العام 2018

تموز آب أيلول تشرين الاول تشرين الثاني كانون الاول المجموع

جبل لبنان 40 47 12 72 37 54 262

البقاع 26 15 9 48 89 31 218

لبنان الشمالي 11 3 15 15 12 56

لبنان الجنوبي 6 7 11 5 5 34

النبطية 3 6 4 8 4 5 30

بيروت 1 2 2 2 3 10

المجموع 87 78 27 156 152 110 610

جدول رقم 6. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب نوع القرار والقضاء خلال النصف الثاني من العام 2018

انشاء واستثمار استثمار انشاء عدم الموافقة على انشاء معمل / اقفال مصنع / الغاء قرار تنبيه / طلب تسوية / اعادة فتح معمل تعديل ترخيص / نقل حق ترخيص تجديد رخصة المجموع

بعلبك 9 16 29 59 1 3 1 118

المتن 21 17 11 3 24 13 1 90

زحلة 11 19 16 8 8 5 4 71

بعبدا 21 6 5 6 3 41

عاليه 12 10 11 6 2 41

جبيل 2 13 9 3 7 4 1 39

الشوف 6 10 3 2 9 2 32

البقاع الغربي 5 2 2 14 1 1 25

صيدا 10 8 2 1 21

النبطية 5 6 7 1 19

كسروان 4 7 3 5 19

طرابلس 5 1 1 6 1 14

عكار 3 4 3 2 12

بيروت 5 5 10

صور 8 1 1 10

زغرتا 2 3 1 2 1 9

البترون 1 2 1 3 7

المنية الضنية 2 1 2 2 7

الكورة 3 3 6

مرجعيون 1 2 1 1 5

حاصبيا 2 1 1 4

الهرمل 2 1 3

جزين 2 1 3

بنت جبيل 1 1 2

بشري 1 1

راشيا 1 1

المجموع 135 122 122 102 70 49 10 610

جدول رقم 7. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية في ابرز المناطق بحسب نوع القرار خلال النصف الثاني من العام 2018

انشاء واستثمار استثمار انشاء عدم الموافقة على انشاء معمل / اقفال مصنع / الغاء قرار تنبيه / طلب تسوية / اعادة فتح معمل تعديل ترخيص / نقل حق ترخيص تجديد رخصة المجموع

بعلبك 2 14 2 18

بوشرية 3 1 2 2 8 2 18

تمنين التحتا 17 1 18

تعنايل 1 8 2 1 12

شياح 5 1 1 4 11

طاريا 1 10 11

دكوانة 4 1 3 1 9

حصون 2 3 1 1 1 8

قرعون 1 7 8

قصرنبا 1 7 8

مريجات زحلة 5 3 8

نبي شيت 1 3 4 8

جدول رقم 8. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية في ابرز المناطق بحسب الفئة خلال النصف الثاني من العام 2018

فئة اولى فئة ثانية فئة ثالثة فئة رابعة فئة خامسة المجموع

بعلبك 4 2 5 7 18

بوشرية 6 12 18

تمنين التحتا 1 17 18

تعنايل 3 8 1 12

شياح 1 10 11

طاريا 1 10 11

دكوانة 4 5 9

حصون 2 1 5 8

قرعون 2 4 2 8

قصرنبا 8 8

مريجات زحلة 2 6 8

نبي شيت 6 1 1 8

جدول رقم 9. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب نوع القرار والنشاط الصناعي خلال النصف الثاني من العام 2018

انشاء واستثمار استثمار انشاء عدم الموافقة على انشاء معمل / اقفال مصنع / الغاء قرار تنبيه / طلب تسوية / اعادة فتح معمل تعديل ترخيص / نقل حق ترخيص تجديد رخصة المجموع

صناعة المواد الغذائية 33 19 24 45 29 14 2 166

استخراج و توزيع المياه 71 2 9 1 3 1 87

مواد بناء 17 16 14 10 9 3 69

الصناعات الكيماوية 16 21 1 1 1 40

المنتجات المعدنية والكهربائية الفنية 4 7 7 12 6 1 37

منتجات المناجم والمقالع 14 11 3 3 4 1 36

المطاط والبلاستيك 11 14 2 4 4 1 36

صناعة المفروشات والخشب 4 9 2 6 8 29

المواد المنجمية 10 7 7 2 26

صناعة المعادن الاولية 1 4 1 6 2 3 17

صناعة الآلات (الماكينات) 7 5 1 1 3 17

صناعة الورق 2 1 4 3 2 12

النشر والطباعة ووسائل الاعلان 7 2 3 12

صناعة ادوات وتجهيزات مختلفة 9 2 1 12

انتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة 2 1 1 1 5

صناعة الملابس والمواد وصبغ الفرو 1 3 4

المنتجات النسيجية 1 1 2

اعادة تصنيع 1 1 2

منتجات التبغ 1 1

المجموع 135 122 122 102 70 49 10 610

جدول رقم 10. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب الفئة والنشاط الصناعي خلال النصف الثاني من العام 2018

فئة اولى فئة ثانية فئة ثالثة فئة رابعة فئة خامسة المجموع

صناعة المواد الغذائية 1 18 23 106 18 166

استخراج و توزيع المياه 1 86 87

مواد بناء 1 24 44 69

الصناعات الكيماوية 3 11 25 1 40

المنتجات المعدنية والكهربائية الفنية 16 21 37

منتجات المناجم والمقالع 35 1 36

المطاط والبلاستيك 5 31 36

صناعة المفروشات والخشب 6 23 29

المواد المنجمية 25 1 26

صناعة المعادن الاولية 1 6 10 17

صناعة الآلات (الماكينات) 17 17

صناعة الورق 4 7 1 12

النشر والطباعة ووسائل الاعلان 2 9 1 12

صناعة ادوات وتجهيزات مختلفة 2 7 3 12

انتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة 1 4 5

صناعة الملابس والمواد وصبغ الفرو 3 1 4

المنتجات النسيجية 2 2

اعادة تصنيع 2 2

منتجات التبغ 1 1

المجموع 5 121 181 279 24 610

جدول رقم 11. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب المحافظة والنشاط الصناعي خلال النصف الثاني من العام 2018

جبل لبنان البقاع لبنان الشمالي لبنان الجنوبي النبطية بيروت المجموع

صناعة المواد الغذائية 65 80 11 9 1 166

استخراج و توزيع المياه 37 17 6 17 7 3 87

مواد بناء 26 25 9 1 8 69

الصناعات الكيماوية 28 5 4 1 2 40

المنتجات المعدنية والكهربائية الفنية 15 16 2 3 1 37

منتجات المناجم والمقالع 8 18 4 2 2 2 36

المطاط والبلاستيك 17 12 1 1 5 36

صناعة المفروشات والخشب 19 7 3 29

المواد المنجمية 1 17 8 26

صناعة المعادن الاولية 4 12 1 17

صناعة الآلات (الماكينات) 11 3 1 2 17

صناعة الورق 6 5 1 12

النشر والطباعة ووسائل الاعلان 9 1 2 12

صناعة ادوات وتجهيزات مختلفة 6 1 5 12

انتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة 4 1 5

صناعة الملابس والمواد وصبغ الفرو 3 1 4

المنتجات النسيجية 1 1 2

اعادة تصنيع 1 1 2

منتجات التبغ 1 1

المجموع 262 218 56 34 30 10 610

6. ملحق الرسوم البيانية

رسم بياني رقم 1. مقارنة عدد القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية خلال الاعوام 2016 – 2017 – 2018

رسم بياني رقم 2. توزيع القرارات المتعلقة بالتراخيص الصناعية بحسب نوع الترخيص خلال النصف الثاني من عامي 2017 – 2018