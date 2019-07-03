افتتاح خط جوي مباشر بين وارسو وبيروت وكلمات رأت فيه تعزيزا للعلاقات بين لبنان وبولندا

إفتتحت شركة الطيران البولندية LOT وشركة SAMANA الخط الجوي المباشر بين العاصمة البولندية وارسو، ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث دشنت الخط المباشر أول طائرة بولندية وصلت الى مطار الحريري في بيروت وكان على متنها الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البولندية رافال ميلكزانسكي مع عدد من المدراء التنفيذيين في الشركة برفقة وفد صحافي بولندي كبير.

حفل استقبال

وأقامت الشركتان حفل استقبال للمناسبة في فندق روتانا في الحمرا، حضره وزير السياحة أواديس كيدانيان، ممثل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل السفير بلال قبلان، السفير البولندي برزيموسلاو نيسيووسكي، الرئيس التنفيذي لشركة LOT للخطوط الجوية البولندية رافال ميلكزانسكي، رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، رئيس مجلس ادارة SAMANA جميل بيرم واعضاء من الشركة وممثلين عن وكالات سفر وشخصيات.

بيرم

والقى بيرم كلمة لفت فيها إلى “اننا هنا للاحتفال بافتتاح الخط المباشر للرحلات الجوية بين وارسو وبيروت”، مؤكدا ان “الهدف هو تعزيز العلاقات بين لبنان وبولندا وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال هذا الأنجاز”.

كما اشار الى “أن الفاتيكان وضع لبنان على قائمة وجهات الحج المسيحية لعام 2019، وينبغي لنا أن نعزز السياحة الثقافية والدينية بين البلدين، وبهذه الطريقة، سيحصل المواطنون البولنديون واللبنانيون على فرصة مشاهدة الجمال المحفور داخل لبنان وبولندا”.

تخلل الحفل كلمة للسفير البولندي ولمدير عام شركة الطيران البولندية، الذين أعربا عن سرورهما لهذا الخط المباشر بين وارسو وبيروت، وأملا ان “يفتح افاق تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لمصلحة البلدين”.