“The metallic” البطاقة المعدنيّة الأولى من نوعها في لبنان من بنك الإعتماد اللبناني

تماشيًا مع استراتيجية البنك للسنوات الخمس القادمة، التي ترتكز على تخصيص العملاء وتعزيز تجربتهم المصرفيّة، (Customer Personalization) أعلن بنك الإعتماد اللبناني عن إطلاق بطاقة “The metallic”،

وهي بطاقة معدنيّة فريدة من نوعها تُطلَق للمرّة الأولى في لبنان وتستهدف النخبة من الزبائن، لتقدّم لهم مزايا وخدمات صُمّمت خصيصًا لتتماشى مع أسلوب حياتهم الخاص.

تُقدَّم هذه البطاقة للزبائن عبر دعوة شخصية فقط .(by invitation only)

أما إسمها فمستوحى من المادة المصنوعة منها، فهي بطاقة مصنوعة من المعدن الفريد من نوعه وبالتالي فإن كلمة “The metallic” محفورة كعلامة توقيع عليها.

من خلال تصميمها البسيط، الأنيق والراقي، تقنية الدفع من دون لمس، وبوزنها غير المعتاد، ستجذب إنتباه الجميع وتمنح حاملها الشعور بالقوة والفخر.

صُمّمت هذه البطاقة بدقة لتضفي طابعًا مميّزًا يتخطى التوقّعات بفضل باقة منوّعة من المزايا التي تقدّمها، مثل خدمة المساعد الشخصي (Concierge Service) الذي يلبّي كلّ طلبات وأمنيات حاملها كحجز إقامته في أفخر الفنادق العالمية، والمصرفيّ الخاص (Dedicated Private Banker)الذي يهتمّ بمختلف المعاملات المصرفية الشخصيّة ويقدّم إستشارات خاصّة لجميع الإستثمارات المصرفية، بالإضافة إلى عروضات على تأجير الطيارات الخاصة، والإنضمام إلى برنامج الولاء “Spectrum” السخي والأكثر إبتكارًا، مع هديّة ترحيب(Welcome Bonus) بقيمة 5,000 نقطة.

وفي هذه المناسبة، قالت السيّدة رندا بدير نائب مدير عام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني وتقنية البطاقات في بنك الإعتماد اللبناني: ”إنّ بطاقة “The metallic”Mastercard World Elite للنخبة هي الأولى من سلسلة بطاقات ستُبصر النور في الأشهر القادمة.

أضافت بدير أن هذه البطاقة أكثر من مجرد بطاقة عادية فهي تقدّم قيمة مضافة لحامليها ومزايا وخدمات شخصية فبرنامج التأمين الخاص بها هو الأول من نوعه في لبنان من خلال سقف التغطية المرتفع على بوليصة السفر والصحة لغاية 2,000,000 $، وبوليصة تأمين إيجار السيارات لغاية 100,000 $ ، وحماية المشتريات لغاية 75,000 $، كما وتقدّم هذه البطاقة الدخول المجاني إلى مئات صالات كبار الشخصيات في المطارات حول العالم“.

وختمت بدير” :يأتي إطلاق البطاقة المعدنية الأولى في لبنان إستجابة لحاجات أكبر وأهم العملاء الذين يطلبون خدمات شخصيّة إستثنائيّة، فضلاً عن التميّز ، والمعاملة التفضيليّة.

وأنا على ثقة أنّ هذه البطاقة ومميّزاتها الفريدة والإستثنائيّة ستلبّي تطلّعات زبائننا وأسلوب حياتهم الخاصّ“.

قال السيّد رمزي الأمعري، مدير ماستركارد في المشرق العربي: “بفضل مزاياها الفريدة من نوعها وعروضها الأفضل في السوق، تقدم بطاقة “The metallic” للمستهليكن الفوائد الرائعة التي توفرها ماستركارد لحاملي بطاقاتها. ومع تحوّل لبنان بخطىً ثابتة ليصبح مجتمعاً غير نقدي، أصبح طلب المستهلكين على أنظمة الدفع الرقمية أكثر ضرورة، مع تزايد الحاجة للتواصل معهم وتلبية متطلباتهم الخاصة. وباعتبارها شركة تكنولوجيا رائدة عالمياً في مجال المدفوعات، تدرك ماستركارد هذه الاحتياجات وتتمتع بوضع جيد يتيح لها جعل مدفوعات البطاقات اليومية للمستهلكين اللبنانيين مميزة ومريحة ومجزية أكثر.