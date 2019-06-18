وزير الطاقة التركي: سنرسل الخميس سفينة “ياووز” إلى شرق المتوسط للتنقيب

لفت وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إلى ان “تركيا سترسل سفينة “ياووز” إلى شرق المتوسط، الخميس المقبل”، موضحاً أن “سفينة ياووز توجد حاليا في أحد موانئ تركيا لأعمال الصيانة، وأن السفينة المذكورة ستبدأ أعمال التنقيب، اعتبارا من مطلع تموز المقبل”.

وبشأن المشاكل القائمة في شرق المتوسط، ذكر “أنها لن تحل عبر إقصاء وإبعاد تركيا عن التنقيب في تلك المنطقة البحرية”، مؤكداً أن “تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في الجزيرة”، مبينا أن “تركيا تدعم أي خطوة من شأنها تحقيق التقاسم العادل لثروات تلك المنطقة”.