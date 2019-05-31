الجميل: الموازنة مخالفة للدستور ولا تضم اي اجراءات للنهوض الاقتصادي ونتائجها ستكون جمودا اقتصاديا

اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في الصيفي، ان “لبنان بلد صغير وبقدر ما يمكن تدميره بسرعة يمكن انقاذه بسرعة وهذا الأمر يتطلب ارادة”.

وتوجه الى الحكومة قائلا: “ان المحاكم مقفلة منذ شهر، هناك اشخاص ينتظرون احكامهم لكن هناك قضاة مضربون، وربما لا تعرف ان اضراب الجامعة اللبنانية مستمرا، الامر الأكيد اننا لا نرى معالجات”.

وعن موضوع الموازنة قسم مداخلته الى 3 مقاطع: الشكل، الوقائع، النتائج، “لأن التشويه وتخبئة الوقائع كبيرين لدرجة ان هناك تضليلا للناس ومن واجباتنا، كمعارضة ان نقدم الحقيقة للناس”.

وأشار الجميل الى انه “لم يحصل اي جهد لتقليص نفقات الدولة والأمر مؤكد بالأرقام”، مشددا على ان “الموازنة اولا مخالفة للدستور وأرقامها غير صحيحة ولا تضم اي اجراءات تؤدي الى نهوض اقتصادي ونتائجها ستكون جمودا اقتصاديا وغلاء معيشيا”، لافتا الى ان “الضرائب ستطال كل الناس وزيادة ضريبة 2% على الإستيراد ستؤدي إلى الغلاء اضافة الى ان القدرة الشرائية للمواطن ستنخفض وستتراجع الحركة الاقتصادية”.

وقال: “برهنا في السنوات الماضية اننا كنا نرى الارقام صح وسنكمل بكشف الثغرات لكي تتحمل الدولة والحكومة مسؤولية افعالها وتصحح الخطأ الآن كي لا نقع بالمحظور”.