مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩ مايو 28, 2019 آخر المقالات مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩ الحكومة تقر موازنة عام 2019 وتحيلها إلى البرلمان سلامة من بعبدا: الاستقرار في الليرة مستمر مؤتمر صحافي مشترك عن الصناعة الوطنية أبو فاعور: القرارات الحمائية ستصب لمصلحة الاقتصاد بطيش: لا قيامة للاقتصاد إلا من خلال النهوض بقطاعات الإنتاج كنعان 32009 وظفوا قبل آب 2017 بجريمة موصوفة من الحكومات ولجنة المال توصي بمنع حالات التوظيف قبل انجاز اعادة هيكلية الادارة للاطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩، الرجاء الضغط هنا تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني للاطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩، الرجاء الضغط هنا تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني