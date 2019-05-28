كي لا يكون الرقم وجهة نظر
جانب معالي وزير المالية الدكتور مح

مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩

مايو 28, 2019

للاطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩، الرجاء الضغط هنا

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للاطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩، الرجاء الضغط هنا

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