كي لا يكون الرقم وجهة نظر
5ce4396a51b62_file1resized

لبنان يشارك عبر هيئة إدارة البترول في مؤتمر ومعرض الجيولوجيين الاميركيين AAPG في سان انطونيو تكساس

مايو 22, 2019

يشارك لبنان عبر هيئة إدارة قطاع البترول في المؤتمر والمعرض السنويين للجيولوجيين الاميركيين المتخصصين في قطاع البترول AAPG، الذي ينعقد في مدينة سان انطونيو في ولاية تكساس من 19 الى 22 الحالي.

وعرض أعضاء الوفد اللبناني المؤلف من عضوي مجلس إدارة الهيئة بالتكليف وسام شباط وكابي دعبول والجيولوجي جاد أبي خليل، لممثلي شركات البترول العالمية الذين زاروا جناح لبنان، خصائص دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي أطلقها مجلس الوزراء أخيرا، من النواحي الجيولوجية والتقنية وإجراءات المزايدة.

كما قدم شباط في الجناح الدولي للمؤتمر عرضا مفصلا عن فرص الاستثمار في قطاع البترول في لبنان وخصائص دورة التراخيص الثانية في المياه اللبنانية.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يشارك لبنان عبر هيئة إدارة قطاع البترول في المؤتمر والمعرض السنويين للجيولوجيين الاميركيين المتخصصين في قطاع البترول AAPG، الذي ينعقد في مدينة سان انطونيو في ولاية تكساس من 19 الى 22 الحالي.

وعرض أعضاء الوفد اللبناني المؤلف من عضوي مجلس إدارة الهيئة بالتكليف وسام شباط وكابي دعبول والجيولوجي جاد أبي خليل، لممثلي شركات البترول العالمية الذين زاروا جناح لبنان، خصائص دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي أطلقها مجلس الوزراء أخيرا، من النواحي الجيولوجية والتقنية وإجراءات المزايدة.

كما قدم شباط في الجناح الدولي للمؤتمر عرضا مفصلا عن فرص الاستثمار في قطاع البترول في لبنان وخصائص دورة التراخيص الثانية في المياه اللبنانية.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!