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الشركات المستوردة للنفط استأنفت تسليم المحروقات

مايو 21, 2019

استأنفت الشركات المستوردة للنفط في لبنان، تسليم المحروقات بعد تعليق الجمارك اللبنانية الاضراب اليوم، وتم انزال كميات كبيرة من البنزين وتزويد كل محطات بيع المحروقات حاجاتها من المشتقات النفطية.

وكانت أمس وزيرة الطاقة والمكياه ندى بستاني قد أجرت  اتصالاً بالمدير العام للجمارك بدري ضاهر أبدى فيه تجاوباً لاستلام التصاريح لشركات النفط

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استأنفت الشركات المستوردة للنفط في لبنان، تسليم المحروقات بعد تعليق الجمارك اللبنانية الاضراب اليوم، وتم انزال كميات كبيرة من البنزين وتزويد كل محطات بيع المحروقات حاجاتها من المشتقات النفطية.

وكانت أمس وزيرة الطاقة والمكياه ندى بستاني قد أجرت  اتصالاً بالمدير العام للجمارك بدري ضاهر أبدى فيه تجاوباً لاستلام التصاريح لشركات النفط

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