صفير: لبنان يشهد اليوم حربا على الاقتصاد والإستثمار

شدد رئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير خلال مؤتمر صحفي على أن “ما يشهده لبنان اليوم هو تشويه للحقائق وزرع لليأس بنفوس الناس وحرب على الاقتصاد والاستثمار”، كاشفاً عن أن “الليرة قويّة ومستقرّة والإحتياطات في المصرف المركزيّ متوَفّرة وتتجاوز الـ 40 مليار دولار بما فيها إحتياطي الذهب”.

ولفت الى أن “الطلب من المصارف التعاون والمشاركة في تخفيض الدين يجب أن يكون طوعياً وموضوعياً بالتنسيق مع جمعية المصارف والمصرف المركزي”، مشدداً على ان “لا يجوز رفع نسب الضريبة عند وجود انكماش إقتصادي لأن هذا الأمر يؤدي إلى الضغط سلباً على النمو الإقتصادي”.

واعتبر أن “الحديث عن التضييق على مصرف لبنان والتدخل بآلية عمله له انعكاس سلبي على الاقتصاد والمطلوب تعزيز مكامن القوى في مؤسساتنا”