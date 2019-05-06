وزير المال مدد مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور

أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور (النموذج ر8 ) الكترونياً وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2018، لغاية تاريخ 31/5/2019 ضمناً.