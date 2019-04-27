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budget 1

الاعمار والاقتصاد تنشر مشروع الموازنة العامة لسنة 2019

أبريل 27, 2019

للاطلاع على مشروع الموازنة العامة لسنة 2019، الرجاء الضغط هنا.

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للاطلاع على مشروع الموازنة العامة لسنة 2019، الرجاء الضغط هنا.

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