الاعمار والاقتصاد تنشر مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 أبريل 27, 2019 آخر المقالات لحود: القوى السياسية منذ 28 عاما هي المسؤولة عن المأزق الاقتصادي اليوم لبنان بين الاصلاح والإنقاذ.. والموانع السياسية الاعمار والاقتصاد تنشر مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 افتتاح المؤتمر المصرفي العربي وجائزة محافظ العام لسلامة الحريري: الحكومة ملتزمة محاربة الفساد والهدر وإجراء الاصلاحات سلامة خلال افتتاح منتدى اليوم العربي للشمول المالي: أقررنا مبلغا كافيا لتمويل الحاجات السكنية في لبنان للاطلاع على مشروع الموازنة العامة لسنة 2019، الرجاء الضغط هنا. تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني للاطلاع على مشروع الموازنة العامة لسنة 2019، الرجاء الضغط هنا. تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني