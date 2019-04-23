اتحاد نقابات العمال والمستخدمين: للنزول الى الشارع في 1 ايار دفاعا عن لقمة العيش

دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الى النزول الى الشارع في الاول من ايار “لاطلاق صرخة في وجه الفساد والفاسدين وناهبي المال العام ودفاعا عن لقمة العيش الكريم”.

وأكد الاتحاد في بيان له اننا “امام أزمة تهدد وجود الوطن وتلاقي العدو بهجمته الاقتصادية الى منتصف الطريق، وللاسف لا تجد الحكومة الا حقوق العمال والموظفين والمتقاعدين لنهبها من اجل الحفاظ على ارباحهم ومستويات معيشتهم على حساب ادنى الحقوق ولقمة العيش الكريم للمواطنين. وهي تشكل تهديدا للرواتب ولحقوق المتقاعدين والمتعاقدين وتسعى للتصرف باموال المحسومات التقاعدية للموظفين وتهدد وجود الضمان الصحي والاجتماعي استعمال اموال المضمونين”.