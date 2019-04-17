السياسة اليوم مع الخبير الاقتصادي حسن مقلد أبريل 17, 2019 آخر المقالات Kel Yom B Yomo Mr. Hassan Moukalled 16 - 04 - 2019 السياسة اليوم مع الخبير الاقتصادي حسن مقلد الاتحاد العمالي: سنكون بالمرصاد لأي سياسة ضريبية جديدة ولتتوجه القرارات الجريئة والموجعة لمن أفقروا الناس كاتروغالوس أكد العمل على الطريق الفينيقي لايجاد تعاون سياحي بين اليونان وقبرص ولبنان: لتشريعات أوروبية أساسها التضامن لمواجهة أسباب الهجرة لقاء اقتصادي في غرفة بيروت راديف: لبنان بوابة الشركات البلغارية الى الشرق الاوسط شقير: الحكومة جادة في تنفيذ مشاريع كبرى https://nbntv.me/?p=80649&utm_source=KwikPlayer&utm_medium=KwikShare&utm_campaign=KwikMotion تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني https://nbntv.me/?p=80649&utm_source=KwikPlayer&utm_medium=KwikShare&utm_campaign=KwikMotion تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني