ما هي ” Moody’s” وما هو دورها وماذا تعني التصنيفات والتقارير التي تصدرها ؟

مؤسسة موديز بالإنجليزية: ( Moody’s Corporation) هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، وتملك خدمة موديز للمستثمرين بالإنجليزية: (Moody’s Investors Service) و التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية و التحليلات المالية و تقييم مؤسسات خاصة و حكومية من حيث القوة المالية و الائتمانية و تسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

تعد موديز أحد المكونات الأساسية للسوق المالي العالمي ، وتوفر تصنيفات ائتمانية وبحوث وأدوات وتحليلات تسهم في أسواق مالية شفافة ومتكاملة. Moody’s Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: MCO) هي الشركة الأم لـ Moody’s Investors Service ، التي تقدم تصنيفات ائتمانية وبحوث تغطي أدوات الدين والأوراق المالية ، و Moody’s Analytics ، التي تقدم برامج رائدة وخدمات استشارية وبحوث للائتمان والتحليل الاقتصادي والمالي وإدارة المخاطر. توظف المؤسسة ، التي حققت إيرادات تبلغ 4.2 مليار دولار في عام 2017 ، ما يقرب من 12600 شخص حول العالم وتحتفظ بوجودها في 42 دولة.

أنواع التقارير التي تصدرها :

Moody’s Investors Service هي شركة رائدة في تقديم التصنيفات الائتمانية والأبحاث وتحليل المخاطر. تساهم Moody’s وخبراتها في خلق الأسواق المالية الشفافة والمتكاملة. تغطي تقييمات الشركة وتحليلها الديون التي تغطي أكثر من 135 دولة ذات سيادة ، وحوالي 5000 مصدر مالي غير حكومي ، و 4،000 مؤسسة مالية ، و 18000 اصدار تمويل عام ، و 11000 عملية تمويل منظمة ، و 1،000 اصدار تمويل للبنية التحتية والمشاريع . Moody’s Investors Service هي شركة تابعة لمؤسسة موديز (رمزها في بورصة نيويورك: MCO) ، والتي حققت إيرادات قدرها 4.2 مليار دولار في عام 2017 ، ويعمل بها حوالي 12600 شخص حول العالم وتحتفظ بوجودها في 42 دولة .

توفر Moody’s Analytics معلومات مالية وأدوات تحليلية لمساعدة رجال الأعمال لى اتخاذ قرارات قيادية أفضل وأسرع. تساعد التقارير التي نصدرها في مجال تقييم المخاطر ، وموارد المعلومات الواسعة ، والتطبيق المبتكر للتكنولوجيا ومساعدة عملائنا على التنقل بثقة في سوق متطور. هذه المؤسسة معروفة بالحلول الرائدة والحائزة على العديد من الجوائز ، والتي تتكون من الأبحاث والبيانات والبرامج والخدمات المهنية ، ويتم تجميعها لتقديم تجربة سلسة للعملاء. فهي تخلق الثقة للآلاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم ، مع التزامها بالتميز ، نهج التفكير المفتوح ، والتركيز على تلبية احتياجات العملاء.

أنواع التصنيف :

مقياس التصنيف العالمي على المدى الطويل) (Global Long-Term Rating Scale

تعتبر الألتزامات التي تم تصنيفها Aaa من أعلى مستويات الجودة ، وتخضع لأدنى مستوى من مخاطر الائتمان.

تعتبر الألتزامات التي تم تصنيفها Aa ذات جودة عالية وتخضع لمخاطر ائتمانية منخفضة للغاية.

تعتبر الالتزامات المصنفة A من الدرجة المتوسطة العليا وتخضع لمخاطر ائتمانية منخفضة.

تعتبر الألتزامات المصنفة Baa متوسطة الدرجة وتخضع لمخاطر ائتمانية معتدلة وقد تمتلك خصائص متضاربة معينة.

تعتبر الألتزامات التي صنفت Bb بأنها مضاربة وتخضع لمخاطر ائتمانية كبيرة.

تعتبر الالتزامات المصنفة B مضاربة وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية.

يتم تقييم التزامات Caa التي تم تصنيفها Caa بأنها مضاربة لضعف وضعيتها وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا.

تعتبر التزامات Ca التي تم تصنيفها Ca مضاربة للغاية ومن المحتمل أن تكون متخلفة ، أو قريبة جدًا من التقصير ، مع بعض احتمال استرداد أصل الدين والفوائد.

C: تعتبر الالتزامات المصنفة (C) هي الأقل تصنيفًا وتكون عادة في حالة التخلف عن السداد ، مع احتمال ضئيل لاسترداد رأس المال أو الفائدة.

مقياس التقييم العالمي قصير المدى (Global Short-Term Rating Scale ):

P-1لدى المصدرين أو المؤسسات الداعمة المصنفة من Prime-1 قدرة فائقة على سداد التزامات الديون قصيرة الأجل.

P-2 لدى المصدرين (أو المؤسسات الداعمة) المصنفة من Prime-2 قدرة قوية على سداد التزامات الديون قصيرة الأجل.

P-3فالمصدرين من الرتبة P-3 (أو المؤسسات الداعمة) المصنفين من الدرجة الثالثة (Prime-3) لديهم قدرة مقبولة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل.

تصنيف NP المصدرين (أو المؤسسات الداعمة) تصنيف Not Prime لا يقع ضمن أي من فئات تقييم.

الهدف من وراء التصنيف :

يتيح التصنيف من موديز للمصدرين خلق إستراتيجيات طويلة الأجل للديون في الأسواق المالية في الوقت المناسب ، والسوق المناسب مع خلق قدرة على الوصول للمستثمرين المناسبين لحاجتهم والخيارات المناسبة أيضا” .

كيف يتم التصنيف :

عملية التصنيف بناءا” على طلب المستثمر :

أجراءات ما قبل الدراسة

تبدأ العملية باجتماع تمهيدي أو مكالمة هاتفية. الغرض من هذا الاجتماع هو تقديم Moody وتقديم وصف رفيع المستوى لعملية التقييم والمنتجات. بعد المناقشة ، تكون الجهة الطالبة للتقييم جاهزة للمضي قدما ، فإنها ستطلب بدء أجراءات التصنيف والتقييم ، بمجرد أن تقوم بالتوقيع على هذا الطلب وإعادته ستبدأ موديز عملية التقييم.

فريق التحليل المعين

يبدأ المحلل أو المحللين المعينين عملهم (“محلل رئيسي”) في التحليل عن طريق جمع المعلومات ذات الصلة عن الجهة التي طلبت التقييم والتصنيف سواء بشكل مباشر منها أو من مصادر متاحة أخرى.

جمع المعلومات

سيطلب المشرف على العملية من المصادر المتاحة تقديم المعلومات المالية وغير المالية ذات الصلة. قد تختلف قائمة المعلومات المطلوبة حسب القطاع ومعلومات السوق.

التفاعل مع الجهة طالبة التقييم

ينخرط المحللون في مناقشات صريحة مع الجهة صاحبة الطلب ، أو وكلائهم أو ممثليهم ، حول تقديراتهم ، بما في ذلك نقاط قوة الائتمان ونقاط الضعف واتجاه السوق على المدى الطويل في القطاع الذي يتبعون له .

التحليل

وبمجرد جمع المعلومات ، يقوم كبير المحللين بإجراء التحليل الأولي بتطبيقه منهجيات التصنيف الائتماني لخدمة Moody للمستثمر (MIS) ، والتي قد تشمل النظر في كل من العوامل الكمية والنوعية.

لجنة التقييم

سيقوم كبير المحللين بصياغة توصياته لكي تنظر فيها لجنة التصنيف. لجان التصنيف هي عبارة عن ألية معقدة لتعزيز جودة وتناسق وسلامة عملية التقييم . يتم تحديد تقييمات الائتمان MIS فقط من خلال لجان التصنيف ، بأغلبية أصوات أعضاء لجنة التصنيف ، وليس من قبل المحللين الأفراد.

أعلام الجهة طالبة التقييم

بمجرد أن تصل لجنة التصنيف إلى قرار وبعد مناقشة مسودة القرار مع الجهات المطلوبة ، يتصل المحلل الرئيسي عادة بتلك الجهة أو وكيله المعيّن لإبلاغه بقرار اللجنة.

نشر التقييم

يتم إرسال تقييمات الائتمان إلى عامة الناس مجانًا عن طريق إعلانات التصنيف الائتماني المنشورة على موقع الويب ، moodys.com ، ويتم توزيعها على الأخبار المالية الرئيسية.

المراقبة

باستثناء تلك التصنيفات الائتمانية التي يتم تحديدها بشكل واضح كتصنيفات في الوقت المناسب ، بمجرد نشر تصنيف الائتمان ، ستقوم MIS بمراقبة هذا التصنيف الائتماني ، حسب ما تراه مناسبًا ، على أساس مستمر وسيقوم بتعديل التصنيف الائتماني عند الضرورة كاستجابة لتغيير الرأي في أي تطور للجهة المعنية بالتقييم . تتم مراجعة جميع التصنيفات الائتمانية المراقبة مرة واحدة على الأقل كل اثنا عشر شهرا ، ويتم مراجعة التقييمات السيادية على الأقل كل ستة أشهر

كيف يؤثر التصنيف على الأسواق المالية :

وكالات التصنيف الائتماني مهمة للغاية بالنسبة للبلدان النامية لعدة أسباب.

أولاً ، تعمل التقييمات كنوع من الإقناع الأخلاقي الذي يجبر الدول النامية على اتباع سياسات نقدية ومالية أكثر عقلانية ومعقولة. تعمل التقييمات السيادية كحافز لسياسات نقدية ومالية سليمة لأن الأداء في هذه السياسات يشكل جزءاً لا يتجزأ من منهجيات التصنيف.

ثانياً ، يتيح التصنيف المناسب للحكومات والشركات زيادة قدرتها على الأستدانة من السوق المالية الدولية. يعتمد المستثمرون في كل من العالم المتقدم والنامي بشكل كبير على وكالات التصنيف في اتخاذ قرارات الاستثمار. هذا لأن التصنيفات الائتمانية هي في الأساس آراء حول مخاطر الائتمان. توفر التقييمات نظرة ثاقبة على الجودة الائتمانية للجهة طالبة الديون والاحتمال النسبي الذي قد يؤدي الى تخلفه عن السداد. تقدم وكالات التصنيف الائتماني رأيًا حول جودة الائتمان للمقترضين مثل الحكومات والشركات والمؤسسات المالية وأدوات الدين المرتبطة بها مثل السندات. هذا يعني أنه لجذب المستثمرين ذوي السيولة الكبيرة لا يمكنك تجنب الحصول على تصنيف ائتماني.

لماذا التقييم مثير للجدل؟

النقطة الأساسية هنا هي أن التصنيفات الائتمانية هي آراء. وهذا يعني أنهم ملزمون بالجدال أو إثارة النقد. حصلت مصداقية وكالات التصنيف الائتماني على ضربة خلال الأزمة المالية. وقد انتقدوا لعدم قيامهم بعمل دؤوب في تقييم المخاطر الائتمانية للسندات في الفترة التي سبقت الأزمة. البعض فرض غرامات عقابية عليهم من قبل المنظمين الماليين الأمريكيين. ومع ذلك ، فإن دورهم لم يتضاءل بأي حال من الأحوال. لا تزال الصناعة المالية الدولية تعتمد بشكل كبير على آرائها. على الرغم من استخدام الوكالات لمنهجيات التقييم الفريدة الخاصة بها ، إلا أنها عادة ما تصل إلى استنتاجات مماثلة. في كثير من الأحيان قد يقوم المحلل بتقييم يعتمد على عدد من التدابير الكمية والنوعية التي يتم تقديمها بعد ذلك إلى لجنة للمراجعة. يتبع ستاندرد آند بورز هذه العملية. في بعض الحالات ، قد تستند التقييمات إلى نموذج كمي.

ما هو تأثيرها على الاقتصاد؟

تميل آراء وكالات التصنيف إلى أن يكون لها تأثير هام على تكلفة التمويل بالنسبة للحكومات والشركات. على سبيل المثال ، تجذب سند السندات الحكومي التي تمتد لعشر سنوات والذي تصدره بلدان ذات تصنيفات استثمارية عالية معدلات فائدة منخفضة للغاية. عادة هو أقل من 2.50 ٪. على سبيل المثال ، تقترض كندا بتصنيفها AAA بنسبة 1.58٪. ألمانيا (AAA) 0.58٪ وفرنسا (AA +) ، 0.90٪. بالنسبة للبلدان ذات التصنيف المنخفض مثل اليونان (CCC) ، فإن المعدل مرتفع إلى 8.33٪. ولكن الأهم من ذلك أن خفض التصنيف من درجة الاستثمار إلى درجة غير الاستثمار يمكن أن يفضي إلى ردود فعل سلبية على السوق وغير مكلفة. على سبيل المثال ، جنوب أفريقيا هي مجرد درجة فوق تصنيف درجة الاستثمار من قبل كل من ستاندرد آند بورز وفيتش. أي تخفيض إضافي سيؤدي إلى تصاعد كبير في تكلفة جمع الأموال. لهذا السبب تولي الدول اهتمامًا كبيرًا للتصنيفات الائتمانية الخاصة بها.

هل تقارير التصنيف موضوعية ؟

مثل أي مؤسسة يديرها البشر ، لا يمكن القول بأن وكالات التصنيف مثالية. أثبتت الأزمة المالية العالمية الأخيرة هذا. ومع ذلك ، فقد ظهرت وكالات التصنيف الائتماني بمصداقية وشفافية في المنهجيات المستخدمة في تقييماتها. وتشمل المتغيرات الحرجة التي تدخل في تقييم وتصنيف الديون السيادية على سبيل المثال ، معلومات عن:

النتائج الاقتصادية الكلية مثل النمو الاقتصادي ؛ حالة المالية العامة ، وضع التمويل الخارجي بما في ذلك إدارة سعر الصرف ؛ المخاطر السياسية؛ و أداء مؤسسات الدولة. وبطبيعة الحال ، عندما يتم تخفيض تصنيف الدول والبلديات والشركات ، يتم توجيه انتقادات شديدة لوكالات التصنيف. لكن مراجعة أداء التصنيف غالباً ما يوحي بوجود علاقة قوية بين الدول التي حصلت على التصنيف وبين ميلها إلى التخلف عن السداد. على سبيل المثال ، تخلف مُصدِرو إصدارات AAA بشكل متكرر مقارنةً مع أولئك الذين لديهم تصنيفات ائتمانية أقل. في الواقع ، عادة ما ترتبط الأصدارات المنخفضة السعر والمصدرين بالتعثر في جميع وكالات التصنيف الرائدة. كل من وكالات التصنيف الرائدة الثلاثة لديها منهجية محددة جيدا لتحديد التصنيفات. في معظم الحالات ، تصوت لجان التصنيف على نتائج التصنيف قبل نشرها. في معظم الحالات ، تتكون هذه اللجان من محلل رئيسي ، أو مديرين إداريين أو مشرفين ، بالإضافة إلى عدد من المحللين المبتدئين. يتم اتخاذ القرارات بالتصويت من قبل اللجنة. كما تتاح تقارير الوكالة للجهة المصدرة للتحقق من الوقائع.

ما مدى دقتهم؟

تطلب الحكومات من وقت لآخر أعادة التقييم من قبل وكالات التصنيف الائتماني. انتقدت دول العالم المتقدم مثل الولايات المتحدة وفرنسا بشدة الوكالات الرئيسية بسبب تخفيض التصنيف الائتماني لها . لكن هذا لم يمنع الوكالات من التمسك بأسلحتها. تشير مراجعة صندوق النقد الدولي إلى أنه منذ عام 1975 ، الى أن جميع الديون السيادية غير مصنفة قبل عام واحد على الأقل من التخلف عن السداد. بين عامي 1983 و 2009 ، لم تتخلف أي دولة ذات تصنيف استثماري ، وفقط حوالي 1 ٪ من الشركات المصنفة كمخاطر استثمارية تخلفت عن سدادها خلال الفترة المعنية. تتحدث هذه الإحصائيات عن مصداقية تقييم المخاطر الخاصة بالوكالات الثلاث المهمة .

الخلاصة :

أسباب تخفيض تصنيف لبنان :

خفضت شركة موديز تصنيف لبنان من B- الى CAA1 مع رؤية مستقرة من سلبية وأكدت الوكالة أن ذلك يعود لأسباب عدة أبرزها :

الفشل في تشكيل الحكومة منذ ثمانية أشهر والذي يضغط على السيولة في لبنان .

حجم الدين العام نسبة الى الناتج القومي حيث بلغ نسبة الدين العام الى الناتج القومي ما يزيد عن 160 بالمئة .

الفساد الكبير المستشري في أنظمة ومؤسسات القطاع العام .

عدم وجود أي خطط أصلاحية للسيطرة على الدين العام .

عدم وجود أي خطط أصلاحية مالية لمشكلة الدين العام .

أزدياد مخاطر السيولة والأستقرار المالي نتيجة الغياب الجدي لأيجاد حل لمشكلة العجز في الموازنة وخلق فائض أولي في ميزان المدفوعات والناتج عن تقلص التحويلات الخارجية .

تراجع نمو الودائع المصرفية بشكل ملحوظ .

النتائج المتوقعة لهذا التخفيض :

من المتوقع أن ينعكس التصنيف الجديد لشركة موديز للبنان على الأقتصاد اللبناني والموازنة اللبنانية والسيولة بشكل أو بأخر ، أما أهم هذه النتائج فهي على الشكل التالي :