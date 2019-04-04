الصين تقتطع ضرائب ورسوم جديدة بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد الخميس ٤ نيسان ٢٠١٩ 10:45اقتصاد الدول

كشفت الصين عن اقتطاعات في الضرائب والرسوم بمليارات الدولارات في إطار جهودها لدعم الاقتصاد تضاف إلى تعهدات بقيمة 300 مليار دولار أعلنت عنها الشهر الماضي.

ومع تراجع النمو إلى ما يقرب من أدنى مستوى في ثلاثة عقود والنزاع التجاري مع الولايات المتحدة الذي يرخي بثقله على الاقتصاد وآفاق عالمية ضعيفة، يسعى القادة إلى تنشيط العجلة الاقتصادية عن طريق تحفيز جيوش المستهلكين لبدء الانفاق.

وقالت الحكومة إنها ستقوم بخفض تكلفة الكهرباء والانترنت ورسوم المرفأ والسكك الحديد ومجموعة من الرسوم على الأفراد والشركات لخفض أعبائها السنوية بنحو 300 مليار ين (45 مليار دولار).

وبالنسبة للشركات ستقوم الحكومة بخفض رسوم الكهرباء بنسبة 10% وخفض رسوم الموجة العريضة للانترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 15%، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وستخفض أيضا رسوم تسجيل العلامات التجارية، بحسب مجلس الوزراء.

وبالنسبة للأشخاص ستلغي الصين مجموعة من الاجراءات البيروقراطية مثل الرسوم على الواردات البريدية وتسجيل العقارات وإصدار جوازات السفر وأسعار الانترنت الجوال.

ونقلت وكالة الأنباء عن رئيس الحكومة لي كه تشيانغ إن “اقتطاعات الضرائب والرسوم هي إجراءاتنا الرئيسية للتصدي للضغوط على الاقتصاد هذا العام”.