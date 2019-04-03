كيدانيان خلال إطلاق معرض ولقاء هوريكا بنسخته ال26: السياحة ستكون الداعمة للاقتصاد الوطني شاء من شاء وأبى من أبى

افتتحت “هوسبيتالتي سرفسيز” النسخة الـ 26 من معرض ولقاء هوريكا، في واجهة بيروت البحرية، برعاية وزير السياحة أواديس كيدانيان، وحضور وزير الاتصالات محمد شقير وعدد كبير من رؤساء النقابات والجمعيات والشخصيات البارزة في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية وأهل الصحافة.

وقد رحب كيدانيان بأمين عام منظمة السياحة الدولية السابق الدكتور طالب الرفاعي الذي “يثبت مرة بعد اخرى محبته للبنان، وهو سيشارك الاسبوع المقبل في التوقيع على وثيقة بحضور وزيري السياحة في قبرص واليونان لتمتين العلاقات السياحية بين لبنان وهذين البلدين”.

وقال: “هناك قرار بإنهاض السياحة التي ستكون الداعمة الاساسية للاقتصاد الوطني وسط مؤشرات بعودة العافية اليها من خلال الارقام والاحصاءات، شاء من شاء وأبى من أبى”، وقال: “إننا على المسار الصحيح في الخطة السياحية التي سنعلنها قريبا”.

وشدد على “المعرض أصبح علامة مميزة للقطاع السياحي في لبنان”، لافتا الى أنه “كان وسيظل وجهة رئيسية تجمع الخبرات الداخلية والخارجية”، متوقعا ان يكون “هذا الصيف مميزا من خلال تحطيم الرقم القياسي في عدد السياح الذين سيأتون الى لبنان”.

سلامة

وقالت المديرة العامة ل”هوسبيتالتي سرفسيز” جمانة دموس سلامة: “نحن نحتفل هذا العام بالنسخة الأكبر من هوريكا ليومنا هذا مع أكثر من مئة حدث ومسابقة تجري على مدار أربعة أيام”.

بيان

وأوضحت الجهة المنظمة في بيان، أن “شعار هوريكا لهذا العام هو “من أجل قطاع أفضل”، والذي يلخص الهدف الأساسي لهذا الحدث الفريد من نوعه: أن يكون المنصة الإقليمية المعتمدة من قبل جميع الزوار حيث يمكن تشكيل مستقبل قطاعي الضيافة والخدمات الغذائية في لبنان والشرق الأوسط”.

وتوقعت أن “يستقتب المعرض 18000 متخصص في مجال الصناعة وأكثر من 300 عارضا محليا ودوليا من بلغاريا، قبرص، فرنسا، اليونان، إندونيسيا، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، الكويت، بولندا، إسبانيا، سريلانكا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. مما يؤمن للزائرين فرصة لاكتشاف المنتجات والخدمات لأكثر من 2500 علامة تجارية خلال المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام”.

ولفتت الى أنه “سيحضر أكثر من 70 خبيرا دوليا من عالم المأكولات والمشروبات والضيافة لتقديم العروضات والمشاركة في تحكيم عدد من المسابقات”.