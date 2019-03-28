رئيس وزراء الصين: إقتصادنا قوي والتجارة العالمية والاستثمار “باهتين”

أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، إن اقتصاد بلاده أظهر إشارات على الاستقرار وسط دعم التدابير التحفيزية، لكنه حذر من مخاطر ضعف الطلب العالمي.

وأوضح تشيانغ أن الأداء القوي للإقتصاد الصيني ليس نتيجة للتيسير الكمي أو تحفيزات نقدية ضخمة وأن بعض التقلبات في النمو من شهر إلى آخر أو من فصل إلى آخر من الصعب تجنبها، معقباً: “ومع ذلك سنواصل سياساتنا طالما ظلت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ضمن نطاق مناسب للعام بأكمله”.

وأشار تشيانغ إلى أن التجارة العالمية والاستثمار “باهتين” وأن الحمائية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، وقال: “الاقتصاد العالمي يفقد الزخم، هناك الكثير من عدم اليقين، وثقة السوق تأثرت”.

وأضاف أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ قانون الإستثمارات الأجنبية الجديد الذي تم تمريره في الشهر الجاري والذي يسعى إلى الاستجابة لبعض المخاوف بشأن الوصول إلى السوق الصيني.