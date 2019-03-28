دراسة تحليلية لاتحاد المصارف العربية: عوده ولبنان والمهجر ضمن لائحة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2019

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، دخول بنك عوده وبنك لبنان والمهجر ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2019. وبلغ مجموع قيمة العلامات التجارية في المصرفين حوالي 509 مليون دولار، والرسملة السوقية لهما نحو 4 مليار دولار.

وحصل بنك عوده على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في لبنان لعام 2019، كما احتل المرتبة الـ33 عربيا، والـ393 عالميا، متقدما بمرتبة واحدة عن العام 2018، بقيمة علامته التجارية البالغة 284 مليون دولار. وتلاه بنك لبنان والمهجر في المرتبة الثانية محليا، والـ41 عربيا، والـ460 عالميا بقيمة علامته التجارية البالغة 225 مليون دولار.

وأظهرت البيانات التي نشرتها مجلة The Banker الصادرة في شهر شباط 2019 والمتضمنة أكبر 500 علامة تجارية مصرفية في العالم، دخول 45 مصرفا عربيا اللائحة المذكورة، مقابل 43 مصرفا عام 2018. وبلغ مجموع العلامات التجارية المصرفية للمصارف العربية الـ45 نحو 40.8 مليار دولار، مقابل 36.7 مليار دولار عام 2018، كما بلغ مجموع الرسملة السوقية لهذه المصارف نحو 280.3 مليار دولار.

وقد سجلت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة، حيث تم إدراج 12 مصرفا سعوديا وإماراتيا فيها، تليهما قطر (6 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، فكل من مصر والمغرب (3 مصارف)، ومصرفين لبنانيين، ومصرف واحد في كل من الأردن وسلطنة عمان والبحرين.

وتصدرت المصارف الإماراتية المذكورة في اللائحة بالنسبة لمجموع قيمة العلامة التجارية المصرفية والذي بلغ نحو 15.5 مليار دولار، تليها المصارف السعودية (11.3 مليار دولار)، فالقطرية (7.1 مليار دولار)، فالكويتية (3.4 مليار دولار)، فالمغربية (988 مليون دولار)، فالمصرية (984 مليون دولار)، فاللبنانية (509 مليون دولار). أما بالنسبة للرسملة السوقية، فتصدرت المصارف السعودية المذكورة في اللائحة بالنسبة لمجموع الرسملة السوقية والذي بلغ نحو 157.9 مليار دولار، تليها المصارف الإماراتية (104.5 مليار دولار)، فالقطرية (72.8 مليار دولار)، فالكويتية (31.7 ملبار دولار)، فالمغربية (17.1 مليار دولار).

وحصلت مجموعة بنك قطر الوطني على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019، وإحتلت المرتبة 61 عالميا، حيث يتم حساب قوة العلامة التجارية بحسب قوة المركز المالي وجودة الأصول والحصة السوقية والربحية. وارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لبنك قطر الوطني من 4.232 مليار دولار عام 2018 إلى 5.042 مليار دولار عام 2019، محققة نسبة نمو 19%، بفضل مركزها المالي القوي وأدائها المستدام وتوسعها الدولي المتنامي والناجح من خلال فروعها وشركاتها التابعة والشقيقة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,183 فرعا ومكتبا تمثيليا، و4,419 جهاز صراف آلي ويعمل لديها نحو 30 ألف موظف. وقد تلاها بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الثانية عربيا، والمرتبة 76 عالميا من حيث قيمة العلامة التجارية، متراجعا خمس مراتب عن العام الماضي، يليه بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثالثة عربيا و79 عالميا، متقدما ست مراتب عن العام الماضي.

كما نشير إلى أن عددا كبيرا من المصارف العربية، خصوصا السعودية، قد حقق تقدما كبيرا وملحوظا على الصعيد العالمي في هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال: مصرف الإنماء السعودي الذي تقدم 59 مرتبة، وبنك الجزيرة السعودي الذي تقدم 46 مرتبة، وبنك البلاد السعودي الذي تقدم 45 مرتبة، والبنك العربي الأردني (38 مرتبة)، والبنك الأهلي المصري (27 مرتبة). في مقابل ذلك، تراجعت مراتب مصارف عربية أخرى من حيث قيمة العلامة التجارية المصرفية أبرزها بنك الفجيرة الوطني الذي تراجع بـ79 مرتبة، والبنك التجاري (قطر) الذي تراجع بـ72 مرتبة. كما تراجعت مرتبة بنك دبي التجاري بـ62 مرتبة، وبنك مسقط بـ45 مرتبة، وكل من بنك الدوحة والبنك الأهلي المتحد (البحرين) بـ42 مرتبة.

وتجدر الإشارة إلى دخول أربعة مصارف عربية جديدة لائحة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2019 وهي: مصرف الإمارات الإسلامي، بنك مصر، بنك لبنان والمهجر، ونور بنك.

وتجدر الإشارة كذلك، إلى دخول 12 مصرفا إسلاميا عربيا ضمن قائمة أكبر 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2019، وقد توزعت تلك المصارف بين الدول العربية على الشكل التالي: 4 مصارف إسلامية سعودية، 4 مصارف إسلامية إماراتية، 3 مصارف إسلامية قطرية، ومصرف إسلامي واحد كويتي. وبلغ مجموع قيمة العلامات التجارية للمصارف العربية الإسلامية الـ12 نحو 9.8 مليار دولار، أي ما يشكل نحو 24% من مجموع قيمة العلامات التجارية للمصارف العربية المذكورة ضمن اللائحة. وبلغ مجموع الرسملة السوقية لهذه المصارف حوالي 114.7 مليار دولار، أي نحو 28% من مجموع قيمة الرسملة السوقية للمصارف العربية المذكورة ضمن اللائحة