فنيانوس تناول مع زواه خطة النقل وشؤونا انمائية ومطلبية

تناول وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس مع وفد من نقابة الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر، أوضاع النقابة وشؤونا عمالية ومشروع النقل العام الحيوي للركاب ضمن بيروت الكبرى ومدينة طرابلس وجوارها وضرورة الإسراع في تنفيذه.

الاسمر

ولفت الأسمر الى ان “الوزير مهتم جدا للاسراع في خطة نقل عام عصرية وفقا للمواصفات العالمية تؤمن كل عوامل السلامة العامة، تعنى بشؤون المواطنين وتخفف عنهم الأعباء ومشقات المواصلات”.

فنيانوس

بدوره، أكد الوزير فنيانوس أنه “يجب إعداد مخطط شامل يتضمن إستراتجية تنفيذية كاملة لمشروع النقل، ووضع خطوات عملية ضمن خطة متكاملة لإدارة وصيانة شبكة للنقل العام لتحسين واقعها وتأهيلها من خلال معايير وأسس علمية مطابقة للمواصفات العالمية”.

موسى

وكان الوزير فنيانوس تابع مع النائب ميشال موسى شؤونا انمائية تعود لمنطقة الزهراني وشرق صيدا، وتأهيل وصيانة طريق سيدة المنطرة في مغدوشة استعدادا للشهر المريمي”.

واثنى موسى على “كيفية تعاطي الوزير بالملفات الانمائية التي تعنى بالسلامة العامة”.

نقابة مالكي العقارات المؤجرة

والتقى فنيانوس، وفدا من نقابة مالكي العقارات المؤجرة، طالبا منه “المساعدة من خلال مجلس الوزراء لإقرار المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق باللجان والصندوق”.

الداود

وعرض الوزير فنيانوس مع طارق الداود شؤونا انمائية مناطقية لراشيا الفخار.

بيان

واعلن بيان للوزارة، الى ان “ورش وزارة الاشغال العامة والنقل، بتوجيهات من الوزير يوسف فنيانوس، تواصل العمل على تأهيل طريق ترشيش – ضهور الشوير حتى انجاز المهمة، وكانت الورش بدأت عملها من منتصف ليل الاحد – الاثنين بعد انجراف الاتربة والصخور على الطريق وادت الى اقفاله.

وفورا أوفد الوزير فنيانوس المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس، والمدير الاقليمي لوزارة الاشغال في البقاع المهندس احمد الحجار ومستشار الوزير بيار بعقليني الى طريق زحلة – ترشيش للكشف على الطريق الدولية، بعد ذلك توجهت الورش الى المكان مع تعليمات صارمة من الوزير بضرورة اصلاح الطريق بأقصى سرعة ممكنة، وما زالت الجرافات والاليات تعمل حتى الساعة، ووضعت اشارات تحذيرية على الطريق الدولية لعدم سلوك هذه الطريق الى حين الانتهاء من اعمال التأهيل والصيانة الى حين الاعلان عن اعادة فتحها. في وقت تواصل ورش الوزارة اعمال الترميم والصيانة لجسر قناطر زبيدة الاثري”.