خليل عرض لتقرير حساب المهمة من 1993 ولغاية 2017: كل المعطيات بتصرف ديوان المحاسبة ويجب ألا يكون هناك خيمة فوق رأس أحد

قال وزير المالية علي حسن خليل خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه عن تقرير حساب المهمة من العام 1993 ولغاية 2017 ضمنا: “خلال الفترة الماضية حصل حديث حول الحسابات العامة للدولة والكثير من النقاش الذي دار لم يكن مستندا الى وقائع دقيقة وحقيقية، ربما الناس او المعنيون أخذوا جزءا من الاجواء المحيطة بإعداد التقرير المطلوب من وزارة المالية. أنا اليوم وباختصار شديد وبعيدا عن كل هذا النقاش السياسي الدائر، أود أن اقول انه تنفيذا للالتزام الذي اعطيناه بناء على القانون الذي صدر عن المجلس النيابي بإلزام وزارة المالية اعداد الحسابات ومراجعتها وتكوينها للسنوات 1993 حتى 2017 بعد عمل طويل وشاق جدا استغرق سنوات، هذا العمل كان مخصصا لإعادة التدقيق وتكوين الحسابات ومراجعة شاملة ودقيقة لكل التفاصيل والارقام المتعلقة بها منذ العام 1993 حتى هذه اللحظة”.

أضاف: “هذا الامر الذي تم بفضل جهود كبيرة من وزارة المالية، المديرية العامة للمالية الى المديريات المختلفة، من مجموعة كبيرة من الجنود المجهولين والمعلومين في الوزارة في المحاسبة الذين نقلوا من وظائفهم لمدة ثلاث أو اربع وخمس سنوات من اجل انجاز هذه العملية. هؤلاء الموظفون ودون مبالغة غرقوا في دهاليز المستندات في المستودعات، في الفواتير، في الدفاتر التالفة والنصف تالفة، وبمراجعة طويلة مع الهيئات ومصرف لبنان، بعمل مضن حقيقي مع الصناديق والمحتسبيات، كثيرا منهم عملوا بطاقة تفوق الطاقة العادية التي يمكن لأي شخص اعطاءها”.

وتابع: “بفضل هذا الجهد كله، أود اليوم ان أعلن أننا أحلنا حسابات المهمة عن السنوات المذكورة الى ديوان المحاسبة لإجراء اللازم وفق الاصول مع المرفقات والمستندات. كما أحلنا في نفس اللحظة، مشاريع قطع الحساب عن السنوات المذكورة الى ديوان المحاسبة والى الامانة العامة لمجلس الوزراء، مرفقة بالتحليل التفصيلي والمستندات التي تصل الى عشرات آلاف الصفحات في عشرات الصناديق والحواسيب المرفقة والتي ستكون بتصرف ديوان المحاسبة للتدقيق، ولاحقا في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، تمهيدا لإقرار قطوعات الحسابات بالتوازي وربما قبل اقرار الموازنة العامة للعام 2019 التي لن تصدر الا مع قطع حساب للسنة 2017 وفق الاصول”.

وأردف: “لن أدخل في تفاصيل رقمية فهذا الامر ليس كما يحلو للبعض وكأن وزارة المالية تراجعت عن الكلام او ان هناك تسوية ما او ان هناك مراجعة من جهات سياسية. ما أود قوله ان حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج التدقيق ونتائج الحسابات، كل التعديلات كل التوضيح في العمليات التي حصلت، طبيعة هذه العمليات، المشاكل التي اعترضت والتي ترافقت مع اكثر من استشارة من ديوان المحاسبة. كل المستندات المتعلقة بهذه العمليات هي مستندات مرفقة مع مشاريع حسابات المهمة ومع مشاريع قطع الحساب وبالتالي الوزارة ملتزمة بواجباتها، لن تتخلى عنها لن تتراجع، وهي بنفس القدر الذي لا تريد أن تدخل في السجال السياسي هي ملتزمة ان تكمل كل هذا الملف حتى نهايته دون أي اغفال او تغطية او محاولة مواربة عن تبيان التفاصيل التقنية جميعها المرتبطة بهذا الملف. هذا الأمر ومنذ اليوم اصبح بعهدة ديوان المحاسبة، ويفترض بمجلس الوزراء ان يناقش هذا الحساب ويرسله بمشاريع قوانين الى المجلس النيابي لإقرارها، على أن تأخذ الامور مجالها في النقاش والتدقيق والتوضيح وكل ما يتعلق بهذا الامر”.

وقال: “هذا ما أود قوله، نحن اليوم أحلنا مشاريع قطوعات الحسابات عن كل السنوات لديوان المحاسبة وفق الاصول مع الاسباب الموجبة، مع الملخصات والتفاصيل التي توضح ما قامت به وزارة المالية، وفي الوقت نفسه أحلنا حساب المهمة الى ديوان المحاسبة للتدقيق المعني به وعندما يصبح هذا الامر قابلا للنقاش في أي من مجلس الوزراء او مجلس النواب، سنكون جاهزين لذلك”.

وسئل خليل: هل دقت ساعة الحساب، وقد حصل تطييف للازمة، وهل الحسابات التي ستقدمونها ستعتمد على تقرير ديوان المحاسبة، ام سيبقى الامر على تقرير وزارة المالية؟

أجاب: “اولا كل المعطيات حول الحسابات اصبحت منذ اليوم بعهدة ديوان المحاسبة وبعهدة مجلس الوزراء، المستندات التي رفعناها لا تقيد عمل الديوان اطلاقا، بالنسبة لنا لا تغطية ولا تعمية ولن يكون هناك اخفاء لاي معطى او معلومة. من يوجه الاتهام، من يحكم في هذا الامر عليه ان يلتزم بالنصوص القانونية وان يحترم العمل الذي انجز ويصدر حكمه ويصدر تقريره وفق المعايير والقواعد العلمية المطلوبة والقوانين”.

سئل: النائب حسن فضل الله يتكلم في هذا الموضوع واتهم الرئيس فؤاد السنيورة بمسؤولية هدر الاموال وتحدث عن الـ 11 مليار. هل ظهر في تقريركم ان الرئيس السنيورة متورط؟

أجاب: “كل التفاصيل التي لها علاقة بالحسابات التي ذكرتها هي تفاصيل تم تبيانها في هذا التقرير في قلب قطوعات الحسابات، عندما نقول اننا أحلنا قطع الحساب يظهر لدينا ورقة لكن سترون صناديق المستندات امامكم والتي تتناول كل المرحلة الماضية. أنا لا اريد ان اتكلم عن رقم، انا اليوم لست معنيا من موقعي باتهام احد. أقول كل هذه المعطيات هي معطيات موجودة بتصرف الديوان وبتصرف مجلس الوزراء ومجلس النواب للتدقيق ما سيظهر بالنسبة لنا لا خيمة فوق رأس احد ويجب ألا يكون هناك خيمة فوق رأس أحد على الاطلاق. بالنسبة لي كوزير للمالية هذا رأيي وهذا قراري وهذا توجهي، وبالنسبة لي ايضا كجزء من كتلة نيابية وسياسية وكحركة سياسية أقول لا غطاء على احد وأجزم أن دولة الرئيس نبيه بري لم يطلب مني أي شيء خاص على الاطلاق، لم يراجعني أحد في هذا الموضوع، كل ما هو مطلوب أقوم به انطلاقا من قناعاتي والتزامي واسير به حتى النهاية”.

سئل: تعرض الرئيس السنيورة لمدير عام المالية هل من رد او توضيح؟ ثم ماذا حصل بعد تصفير الحسابات عام 1993؟

أجاب: “اولا، في ما يتعلق بوزارة المالية، قلت بأني اوجه شكرا خاصا لمديرية المالية العامة وللجهد الذي بذل، وشخصيا لا اقبل أي اتهام لاحد من الموظفين خارج اطار الاصول. المدير العام قام بواجباته، قام بعمله، واذا تبين أي تقصير في هذا المجال، هناك اجهزة تفتيش تتابع هذا الامر وبالتالي الاتهامات بهذا الخصوص هي اتهامات غير مقبولة بالنسبة الينا كوزارة مالية. وفي ما يتعلق بتصفير الحسابات سنة 1993، لو لم يكن هناك مشاكل على الحسابات لما كنا اعدنا تكوينها ودراستها. اساسا فكرة اعادة التكوين للحسابات ودراستها من جديد مبنية على مجموعة من العناصر التي جعلت الانتظام المحاسبي في الوزارة غير دقيق ولا يعمل كما يجب، وبالتالي أعدنا تكوين هذا الامر وفق المعايير المحاسبية العلمية العالمية بطرق مختلفة تبينت بالنتائج المرفوعة للديوان وهو سيحكم عليها”.

سئل: هل تبين من الحسابات على مدى سنوات أن هناك أموالا ضائعة؟

أجاب: “اذا تكلمت لا يعود هناك دور للهيئات الرقابية، عندما كنا نعيد تكوين هذه الحسابات من الواضح ان هناك فجوات كبيرة خلال المراحل والسنين المختلفة تمت معالجتها على مستوى القيود والحسابات، وتم اقتراح حلول لها وتم توضيح كيفية الانتقال بها من موقع الى موقع ومن رقم الى رقم دون اخفاء أي امر من هذه العملية”.

سئل: هناك وزارات تابعة لخطكم السياسي لديها أموال ضائعة؟

أجاب: “انا لم اتكلم ابدا عن اموال ضائعة بموضوع المستندات، نعم هناك مشكلة في المستندات في فترة معينة وعشناها جميعا في فترة سابقة ليس لها علاقة بوزارات تخصنا. كلنا نعرف ان حريقا حصل في وزارة المالية في بداية التسعينات أثر قليلا على بعض الامور التي جعلتنا نتعب كثيرا للوصول لميزان الدخول لسنة الـ 1997 لكن تم التوصل اليه بكل الأحوال، ان الامور التقنية لا نريد ان نتكلم عنها”.

سئل: هل تم تسريب التقرير؟

أجاب: “أجزم ان لا احد في البلد لديه التقرير. رفعت منذ سنتين ملخصا عن المراحل التي قطعناها عندما كنا نناقش موازنة الـ 2017 وموازنة 2018، البعض استفاد منه، ممكن، لكن ملخص التقرير الذي عمل عليه عن هذه الحسابات هذا هو هنا، ولا نسخة ثانية منه ويتضمن 490 صفحة مع المرفقات. هذا ملخص السنوات وتدقيق السنوات الـ 13 التي عمل بها فريق المحاسبة وهو يلخص الكثير من الامور التي تم تداولها، وأجزم ان هذا التقرير لم يصل الى يد احد على الاطلاق”.

سئل: لمن سيصل هذا التقرير؟

أجاب: “هناك تقرير معكوس محاسبيا لمن يريد ان يدقق، معكوس بالمستندات المرفقة لديوان المحاسبة ولمجلس الوزراء ولمجلس النواب، الناس تفترض انها ستركض خلف التقرير، أؤكد ان لكل كلمة في هذا التقرير عشرات المستندات المرفقة مع قطع الحساب. قطع الحساب وحساب المهمة هو الذي سيعكس كل هذه التفاصيل المرتبطة. سمعت اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحدهم يقول ان التقرير شأن داخلي، ابدا فالتقرير هو ملخص العمل لكل هذه المستندات التي سترونها الان وستنتقل الى الاجهزة والمؤسسات المعنية”.

سئل: تحدثت عن فجوات، في أي فترة زمنية حصلت وما هو نوعها؟

أجاب: “كل ما عملنا به في نطاق الحسابات تبين ان هناك نقصا بتسجيل القيود ومراجعتها ومطابقتها. هذا الشيء محاسبيا تم وضع اليد عليه وتم اعداد تقرير تفصيلي فيه يشمل سنوات عديدة لا اريد ان اذكر كل سنة بسنتها. بالنسبة الينا لا يوجد الان حسابات مالية ضائعة هناك حسابات مالية ظاهرة بمستندات وتقارير. هذه الحسابات على اساسها سيعمل الديوان كهيئة معنية ومجلس النواب كهيئة رقابية على عمل الحكومة، ويستطيعان ان يحددا موقفهما منها”.

سئل: ما هي الاخطاء؟ هناك هبات بقيمة 2.4 مليار دولار غير مسجلة مثلا؟

أجاب: “لا اريد ان اتكلم بتفاصيل الارقام ولست جاهزا لهذا الموضوع اطلاقا، اذا كنا نريد ان نحترم الجهد الذي بذل، أجهزة الرقابة، القضاء المختص، ديوان المحاسبة، مجلس النواب يجب ألا يتراجع عن محاسبة أي شخص مخالف او مرتكب يظهر بنتيجة هذا التقرير او هذه الحسابات”.

قيل له: الرئيس بري أطلق في عام 2010 قصة الـ 11 مليار؟

أجاب: “قلت كلاما واضحا، توجهنا السياسي والقيادي لا تغطية على احد على الاطلاق ايا كان يظهر أنه مقصر او متآمر او مخالف يجب ان يحاسب وفق الاصول ايا يكن”.

سئل: محاربة الفساد، ديوان المحاسبة، هل سيصل الى اتهام احد؟

أجاب: “من غير الطبيعي ان يكون كل هذا التقرير وهذه التوضيحات والاقتراحات وهذه الاخطاء نتيجة مجهول، هذه الاخطاء هي نتيجة معلوم”.