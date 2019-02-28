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اللقيس عرض مع خوري العلاقات اللبنانية السورية في المجال الزراعي والتقى منصور

فبراير 28, 2019

استقبل وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس في مكتبه بالوزارة، الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، وتطرق البحث الى العلاقات اللبنانية السورية في المجال الزراعي.

وأكد اللقيس خلال بحث ملف النقل البري للمنتجات الزراعية اللبنانية، على أهمية تضافر الجهود لمعالجة ملف ارتفاع رسوم الترانزيت السورية على المنتجات الزراعية اللبنانية.

كما تطرق البحث الى ملف الاتفاقات الزراعية بين لبنان وسوريا وآليات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية بين البلدين، والرزنامة الزراعية، واللجان الفنية المشتركة وتفعيل عملها لما فيه مصلحة المزارعين والمستهلكين والتجار في البلدين.

منصور
واستقبل اللقيس النائب ألبير منصور، في زيارة تهنئة، وتطرق البحث الى شؤون زراعية مختلفة.

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استقبل وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس في مكتبه بالوزارة، الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، وتطرق البحث الى العلاقات اللبنانية السورية في المجال الزراعي.

وأكد اللقيس خلال بحث ملف النقل البري للمنتجات الزراعية اللبنانية، على أهمية تضافر الجهود لمعالجة ملف ارتفاع رسوم الترانزيت السورية على المنتجات الزراعية اللبنانية.

كما تطرق البحث الى ملف الاتفاقات الزراعية بين لبنان وسوريا وآليات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية بين البلدين، والرزنامة الزراعية، واللجان الفنية المشتركة وتفعيل عملها لما فيه مصلحة المزارعين والمستهلكين والتجار في البلدين.

منصور
واستقبل اللقيس النائب ألبير منصور، في زيارة تهنئة، وتطرق البحث الى شؤون زراعية مختلفة.

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