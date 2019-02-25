الأزمة الإقتصادية تطال قطاع السيارات وتنعكس تراجعاً بنسبة 11.5%

يعاني لبنان من تراجع كافة القطاعات فيه، كيف لا وهو عاش فترة طويلة بلا حكومة ، مع الفترة التي سبقتها من حكومة تصريف أعمال. الأمر الذي جعل معظم القطاعات، تقف على حافة الإنهيار بسبب إنعدام الإستقرار السياسي، وبالتالي الإقتصادي.

أما إنعدام هذا الإستقرار فترجمته واضحة على أرض الواقع، ألاّ وهي تراجعٍ في كافة المؤشرات. هذا ما أظهرته النتائج الصادرة عن البنك الدولي، لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2018 ، الذي أتى بالنقصان إلى 1% من التنبؤات السابقة البالغة 2%.

وفي هذا السياق، تُنبِئ مؤشرات عالية التواتر، بتدهور النشاط الإقتصادي في عام 2018 ، في كل القطاعات ماعدا قطاع المعاملات الخارجية. حيث أدت زيادة نسبتها 7.3% في الصادرات السلعية، في النصف الأول لعام 2018 ، مقارنةً بما كانت عليه قبل عام . إلى معادلة أثر زيادة الواردات تاركةً، عجز الميزان التجاري دونما تغيُّر، من حيث القيمة المطلقة (ومنخفضاً كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي).

وفي الوقت نفسه، زاد عدد السائحين الوافدين بنسبة 3.3% (على أساس سنوي)، في النصف الأول لعام 2018 في تراجع حاد عن زيادة نسبتها 14.2% في النصف الأول من عام 2017.

وحسب البنك الدولي يشير الإفتقار إلى مصادر واضحة، لتعزيز النشاط الاقتصادي إلى ضعف الآفاق الإقتصادية للبنان في الأمد المتوسط. ومن المرجح أن تُؤثِّر هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، تأثيراً سلبياً على أوضاع الفقر أيضاً.

أما فيما يتعلق في جانب المالية العامة، فمن المتوّقع أن تطرأ زيادة تدريجية، على نسبة عجز الموازنة العامة إلى إجمالي الناتج المحلي في الأمد المتوسط، في ظل إزدياد أعباء خدمة الديْن.

تكاليف إقتصادية كبيرة

من ضمن القطاعات التي عانت من تراجع، قطاع السيارات وفق ما تشير الإحصاءات. بعد أن شهدت في السنوات الأخيرة، إرتفاعاً في نسب البيع، نظراً إلى حاجة الناس إلى سياراتٍ خاصة، في ظل عدم تأهيل قطاع النقل العام. الأمر الذي ضاعف من كثافة حركة المرور، مع ما ينتج عن ذلك من تكاليف إقتصاديّة وبيئيّة.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار، ووفق البنك الدولي إلى أنّ التكاليف الإقتصادية كبيرة، للتكدُّس المروري في لبنان . إذ تُقدِّرها دراسات مختلفة بما يتراوح بين 5% و10%، من إجمالي الناتج المحلي الوطني. وتبلغ أكثر من ملياري دولار، كذلك تخلق عائقاً كبيراً في طريق النمو والربط بين المناطق اللبنانية.

ومن الجدير ذكره إلى أن مرافق البنية التحتية في لبنان شهدت، بوجه عام تدهوراً على مر السنين بسبب نقص التمويل. ولكن الوضع إزداد سوءاً مع تدفق نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، إذ أنّهم يشكلون 25% من السكان المقيمين تقريباً، مما أدَّى إلى زيادة مستويات الكثافة المرورية لتتراوح من 15% إلى 25%.

في حين أظهرت الإحصاءات الشهرية للسيارات المسجّلة في لبنان، تسجيل 2227 سيّارة خلال شهر كانون الأول 2018، مقارنةً مع 2195 سيّارة في شهر تشرين الثاني و 3،226 سيّارة في الشهر الأخير من العام الذي سبقه.

تراجع مبيعات السيارات

إنعكس إرتفاع مبيع السيارات في أوائل العام 2018، تراجعاً في أواخره، وفق الإحصاءات الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات في لبنان. إذ أظهرت إنخفاض مبيعات السيّارات الجديدة، بنسبة 11.5 في المئة سنويّاً، إلى 33،012 سيّارة خلال العام 2018، من 37،222 سيّارة في العام 2017.

ويعود ذلك بالأخصّ إلى تراجُع مبيعات السيّارات الكوريّة، بنسبة 25.80% إلى 9،357 سيّارة. وهذا الأمر ترافق مع إنكماش مبيع السيارات الأوروبيّة، بنسبة 13.54% إلى 6،425 سيّارة، وتدنّي مبيعات السيّارات الأميركيّة بنسبة 4.18% إلى 2،839 سيّارة. فضلاً عن إنخفاض مبيعات السيّارات اليابانيّة بنسبة 2.11% إلى 13،429 سيّارة، الأمر الذي طغى على زيادة مبيعات السيارات الصينيّة، بنسبة 92.79% إلى 962 سيّارة.

تفصيلياً، تُبيّن الإحصاءات أنّ السيّارات اليابانيّة الصنع، قد تصدّرت مبيعات السيّارات الجديدة في لبنان، بحيث بلغت حصّتها من السوق 40.68% مع نهاية العام 2018، تلتها السيّارات الكوريّة (28.34%)، والأوروبيّة الصنع (19.46%)، ومن ثمّ السيّارات الأميركيّة (8.60%) والصينيّة (2,91%).

أما فيما يتعلق بأنواع السيارات الأكثر مبيعاً، فقد إحتلّ طراز “هيونداي”، الصدارة في مبيعات كانون الأول 2018 ، حيث بلغ عدد السيارات 308 سيارات. يليه طراز نيسان بمبيعات بلغت 290 سيارة، فطراز “كيا” بمبيعات وصلت الى 250 سيارة في كانون الأول.

أما على صعيدٍ تراكميِ، فقد حافظ طراز “كيا” الكوريّة على مركزه الريادي لجهة مبيعات السيّارات الجديدة، مسجِّلاً مبيع 5،012 سيّارة خلال العام 2018 ، لتصل حصّتها من السوق إلى 15.18%، يليه طراز “هيونداي” الكوريّة (4،319 سيّارة بحصة %13.08)، و”تويوتا” اليابانيّة (4،155 سيّارة بحصة 12.59%).

فرنسيس: تراجع كليّ في القطاع

إنّ التراجع في قطاع السيارات، طال كافة أنواعها أي الجديدة والمستعملة على حد السواء. ووفق إحصاءات الدولية للمعلومات يبلغ عدد السيارات والآليات في لبنان 1.8 مليون، الأمر الذي يعني أنّ هذا القطاع، يشكّل شرياناً رئيسياً للإقتصاد اللبناني.

هذا ما يؤكد عليه وليد فرنسيس، نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة في جبل لبنان، فيقول للـ immarwaiktissad ” يعتبر قطاع السيارات ثاني دخل، إلى خزينة الدولة. إذ أنّ أكثر قطاع يدخل أموال على خزينة الدولة، هو قطاع المحروقات (الفيول، البنزين، الكاز، والمازوت). ثم يأتي بعده قطاع السيارات، المستعملة والجديدة كثاني دخل ، إضافة إلى القطاعات المرتبطة فيه مثل مبيع قطع غيار السيارات”.

أما عن التراجع الحاصل في القطاع ، فيؤكد فرنسيس “شهد قطاع السيارات تراجعاً كليّ سواء للسيارات القديمة أو الجديدة. حيث أن رفع الفوائد وإلزامية رفع الدفعة الأولى في المصارف، ينطبق أيضاً على السيارات المستعملة”.

يتابع “الأمر الذي أدى إلى تراجع القطاع، أما المشكلة الأكبر هي أننا ندفع رسوم جمركية، أكثر من شركات السيارات الجديدة، كرسوم التسجيل وهي أعلى كلفة، هذا أيضاً يساهم في تراجعه “.

أما عن الخطوات المطلوبة لتنشيط قطاع تجارة السيارات، يوضح فرنسيس “المطلوب من أجل تنشيط هذا القطاع، تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل، ففي كافة بلدان العالم يدفعون 5% كرسم جمركي، بينما في لبنان ندفع 50%. إضافة إلى ضرورة تخفيض الفوائد المصرفية”.

مهنا: تداعيات خارجية تترجم في الداخل

من ضمن أسباب تراجع حركة البيع في قطاع السيارات، قرارات المصارف فرض دفعة أولى بقيمة 25% ، ورفع قيمة الفائدة من 3,9% الى 6,25% على قروض السيارات، وأيضاً زيادة الفوائد على الشركات، وهي عوامل ساهمت في تراجع مبيعات السيارات، خلال العام 2018 بنسبة 11,5% مقارنة مع 2017.

أما بالنسبة إلى الأسباب وراء إتخاذ المصارف لهكذا إجراءات، يوضح مدير بنك الموارد في حاصبيا سليم مهنا للـ immarwaiktissad ” إن إرتفاع الفوائد العالمية وإنعكاس ذلك في الداخل، أدى بالمصارف إلى رفع الفائدة التي تدفعها لزبائنها، وبالتالي إرتفعت فائدة الإقرار بشكل عام. وهذا الأمر إنعكس على تجارة السيارات وغيرها من القطاعات الأخرى في لبنان”.

يتابع “فضلاُ عن إنخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. لذلك فإن إرتفاع الفائدة ليس هو السبب الوحيد، لتراجع مبيع السيارات بل هو جزء من الأسباب. فالمواطن اللبناني غرق بالقروض المصرفية، مثل قروض السيارات، قروض السكن، قروض الزواج، قروض الأثاث.. وغيرها، مما أضعف القوّة الشرائية لديه”.

يضاف إلى ذلك العديد من العوامل، إذ يوضح مهنا “إنّ الجو العام المتمثل بالوضع الإقتصادي في البلد ، من جمود وتدّني قطاع السياحة في لبنان، وتراجع عائدات غير المقيمين. بحيث كان يرسل الكثير من الأموال إلى لبنان، من قبل مقيمين لبنانين في دول الخليج، ومن أفريقيا وفنزويلا وكل دول العالم.”

يستطرد “أما الآن أصبح اللبناني يفضل أن يستثمر أمواله في البلد المقيم بها، بدل أن يرسلها إلى بلده الأم. يضاف إلى ذلك صعوبة التحاويل الناتجة عن التدقيق الزائد على حركة، كل التحاويل من الخارج إلى داخل لبنان، بسبب إجراءات مكافحة تبييض الأموال”.

إشارات سلبيّة من كل النواحي

تتعدّد العوامل التي تلعب دوراً سلبيّاً، وتفاقم من سوء الواقع الذي يعيشه المواطن اللبناني. في هذا الإطار، يؤكد مهنا “الإضطرابات الدائمة والفراغ الحكومي الذي ساد، إضافة إلى الوضع الإقليمي في سوريا، هي عوامل تساهم في التراجع الحاصل. وفيما يتعلق بقطاع السيارات الجديدة، فإنّ جزء منها متعلق بمكاتب تأجير السيارات، المرتبطة بدورها حصراً بحركة السيّاح ، وإستأجارهم للسيارات وإستخدامها من خلال مكاتب التأجير، سواء للسيّاح القادمين من الخارج، أو اللبنانيين المقيمين خارج لبنان، الذين يأتون لتمضية بضعة أيام في بلدهم الأم. لذا فإن تراجع كل هذه الأمور ينعكس بدوره على كافة القطاعات. فإنّ كل الإشارات التي يتلقاها المواطن اللبناني، هي إشارات سلبيّة وليست إيجابيّة”.

في الجهة المقابلة، تبرز مشاكل أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها ، إذ يوضح مهنا في هذا الصدد، “إنّ معظم قروض السيارات هي بالدولار أي أن سنداتها تدفع بالدولار، وبالتالي فمن يتدين أصبح خائفاً من إرتفاع سعر الدولار وإنخفاض قيمة الليرة. فمثلاُ إذا كانت قيمة السند 200 دولار، بحساب أنّ الدولار يساوي 1500 ليرة، عندئذٍ تصبح قيمته 300 ألف ليرة. في حين إذا أصبح مثلاُ حساب الدولار 300 ليرة، أصبح السند 6000 ألف ليرة، هذا ما يؤدي إلى توقف حركة القروض لدى المواطنين”.

ما يحتاج إليه لبنان

لكل مشكلة حل، أما عن الحلول المطروحة أمام إمكانية تحسّن الوضع القائم في لبنان. فيقول مهنا “يعتبر تشكيل الحكومة مؤشراً داخلياً إيجابياً جداً ، وكذلك خارجي لكافة الدول التي يأتي رعاياها إلى لبنان، وخصوصاُ الخليجين الذين ينشط توافدهم، خلال موسم السياحة الشتويّة (التزّلج)، والسياحة الصيفية المعتادة”.

ليؤكد “فإذا ما عادت هذه الحركة بالتزامن مع فتح المعابر، بين سوريا والأردن وسوريا والعراق، فإنّا تؤدي إلى تنشيط الوضع . فنحن عشنا منذ فترة بجزيرة مقفلة من جميع الجهات، وليس لدينا إنفتاح أو مسلك آخر غير سوريا”.

ويختم “فالبر مقفل وسوريا في حالة حرب. كل ذلك إنعكس على لبنان، ونحن لسنا في جوار الأزمة بل في قلبها. يضاف إلى ذلك توقف إجراءات مصرف لبنان، ومنها قروض الإسكان. مما إنعكس كردة فعل سلبيّة على نفسية المواطنين ، إذ أنّ قروض الإسكان لم تكن العامل الوحيد لتنشيط القطاع العقاري، غير أنّ توقفها أثّر في نفسية المواطنين، والمقاولين وأدى إلى تراجع أسعار الشقق”.

تدور حلقة مسببّات تردي الوضع الإقتصادي، وكافة القطاعات في لبنان إلى الفراغ الحكومي. لذلك فإنّ الآمال معلّقة على تشكيل الحكومة، الذي إنعكس إرتياحاً على كافة الفئات الإجتماعية، وبدأت مفاعيله تترجم من خلال تسيير بعض القرارات والأمور التي كانت عالقة. على أمل أن تكون هذه الحكومة على مستوى هذه التأملات، وتستأهل فترة الإنتظار الطويلة، التي عاشها لبنان إلى حين تشكيلها.