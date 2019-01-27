Amanat inside 12-6-2018 يناير 27, 2019 آخر المقالات Amanat inside 12-6-2018 تعميم من جمعية المصارف حول القروض الاسكانية والانتاجية هل تنجح القمة العربية في الاقتصاد بعدما فشلت في السياسة؟ تظاهرات "السترات الصفراء" .. خلفيات سياسية أكثر منها اقتصادية ! انسحاب قطر من منظمة "أوبك" .. بين الأسباب والنتائج! amanat_inside_12-6-2018 تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني amanat_inside_12-6-2018 تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني