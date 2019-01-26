تعميم من جمعية المصارف حول القروض الاسكانية والانتاجية

صدر عن جمعية المصارف تعميم داخلي يحمل الرقم 2019/032، وهو بمثابة ملخص عن مجريات

اللقاء الشهري الذي يعقد بين مجلس ادارة جمعية المصارف في لبنان وحاكم مصرف

لبنان رياض سلامة ولجنة الرقابة، على المصارف تناول التطورات المالية والمصرفية التي شهدها

لبنان في الفترة الأخيرة.

ويحمل هذا التعميم الموجه إلى رؤساء مجالس المصارف في لبنان معلومات عن

الموافقة على مشروع للقروض الإسكانية ومشروع للقروض الإنتاجية، حيث ستحظى

القروض الإسكانية بحزمة من 200 مليون دولار أميركي، والقروض الإنتاجية بحزمة من

500 مليون دولار أميركي، مع حد أقصى هو 450 مليون ليرة للقرض السكني مع توسيع

هذا القرض للمغتربين الى 600 مليون ليرة. أما الفوائد المصرفية فستكون بنسبة

5,9 في المئة للمقترضين، وسيدعم مصرف لبنان فارق الفوائد”.

كما تضمن التعميم إشارة الى تصنيف “موديز” الأخير والى الدعاوى على مصارف

لبنانية في نيويورك.