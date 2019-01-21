تظاهرات “السترات الصفراء” .. خلفيات سياسية أكثر منها اقتصادية !

منذ شهر تشرين الثاني 2018، شهر انطلاق احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، ويوم “السبت” يشكّل يوماً مفصلياً في حياة المواطنين الفرنسيين. في بدء التحركات كانت المطالبات واضحة جعلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخرج في رسالة إلى المحتجين واعداً بحوار وطني يبدأ في 15 من الشهر الجاري- كانون الثاني 2019- لاغياً الضرائب الإضافية التي كانت ستفرض على الوقود وواعداً برفع الحد الادنى للأجور. رغم الوعود تحوّلت الإحتجاجات عن مسارها الرئيسي واختلّت تصرّفات المحتجين لدرجة الحرق والتكسير والإخلال بالأمن والتهجم على الممتلكات العامة.

ما هي خلفية هذه التظاهرات وسرّ تحوّلها وما هي إمكانية الحكومة الفرنسية للردّ عليها، ما تأثيرها على إقتصاد فرنسا الداخلي وعلاقاتها الخارجية، وهل من خطر على مستقبل ماكرون وفرنسا؟

يقول المحلل السياسي، الخبير في الشؤون الأوروبية أنطوان شاربانتييه أن حركة السترات الصفراء عادت بعض الشيء إلى الظهور، لكنها انتهت في الجوهر من ناحية المطالب المحقة والنزيهة التي قامت عليها في بادىء الأمر لإظهار الغضب على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الإقتصادية وغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة مقابل إلغاء الضريبة على الثروة التي افقدت ميزانية الدولة حوالى 5 ملايين يورو سنوياً. أما القشة التي قصمت ظهر البعير، فكانت بحسب شاربانتييه ارتفاع أسعار الوقود التي تشكّل الضرائب منها حوالى 60 أو 70 في المائة من سعر الليتر الواحد للبنزين أو المازوت!

الشرخ الكبير بين الشعب الفرنسي والحكام كما الرئيس، أدى إلى ظهور تلك التحركات التي انتهت بالجوهر وبقيت في الشكل، فيقول: ” هناك من لا يريد الخروج من الشارع لعوامل متعددة، ولسوء الحظ فإن المجتمع الفرنسي يظهر اليوم وكأنه قائم على حكم الأقليات، التي إن كانت عنيفة قد تأخذ الشعب كرهينة، وأكبر دليل على ذلك انه مع بدء العمليات التخريبية من كسر وحرق خرج 80 % من الشعب الفرنسي من الشارع في حين فرض عليه الأمر الواقع من هؤلاء المخربين المناصرين للأحزاب اليمينية واليسارية المتطرّفة الذين يريدون قلب الطاولة على الجميع وأخذ السلطة بالقوّة، في حين أن نفاق هؤلاء يتمثّل بمشاركتهم في المنظومة السياسية من خلال نواب ورؤساء بلديات بينما يدعون مناصريهم لتصفية الحسابات في الشارع الذي بات يحوي كوكتيلاً عنيفاً ينفجر في كل مرة بوجه القوى الأمنية”.

في هذا الإطار، يشير شاربانتييه إلى أنه لا بد من التنويه بأن القوى الأمنية كانت في بادىء الأمر ليّنة ومتعاونة مع تحركات السترات الصفراء المحقّة لان أفرادها جزء من الشعب، يعاني من سياسة ماكرون الإقتصادية تماماً كمختلف المواطنين الفرنسيين. وبالتالي فإن التعامل معهم كأعداء يفقد التحرك قيمته لأن معهم أوراق القوة ويمثلون السلطة ولا يشكلون قوة غريبة تريد فرض الأمن في فرنسا!!

استتباعاً ، يشدّد شاربانتييه على أن المشكلة ازدوجت بسبب الشرخ الحاصل بين فئات المجتمع الواحد الذي يحمل خطورة انتهاء الاحتجاجات في نهاية المطاف إلى ما يشبه الحرب الأهلية ، ولسوء الحظ، فإن فرنسا برأيه مهيأة لهذا النوع من التصادم الذي يتّضح الآن أنه لا يقتصر على العلاقة بين الشعب والحكام، بل بين افراد الشعب الواحد. ويظهر هذا الأمر جلياً في طريقة تعاطي السترات الصفراء مع غير المشاركين في احتجاجاتهم، من خلال إقامة الحواجز وتفتيشهم إضافة إلى إهانتهم … الامر الذي أدى إلى الإفراط بالحضور الامني، وهو الحل الوحيد الذي تمتلكه فرنسا لأن لا إمكانية للحكومة للتجاوب مع متطلبات الشعب.

هل إن تدخّل فرنسا في تجهيز ودعم الحركات المتطرفة في سوريا، ينقلب عليها ؟ وهل ان فرنسا على أبواب ربيع عربي؟

في هذا الإطار، لا يجد شاربانتييه صلة وصل بين ما يحدث في فرنسا وبين تدخلها او دعمها للحركات المتطرفة في دول أخرى، لكنه يشير إلى ان فرنسا نجت في تشرين الثاني من عام 2018 من عمل ارهابي حمل بين سطوره سيناريو ربيع عربي من ناحية قلب الطاولة على الجميع ودخول الايليزيه وتكسيره .. وكان الأمر ربما يحمل خطورة انتهاء الاحتجاجات بما يشبه الحرب الاهلية. والأمر الذي زاد الطين بلّة اليوم في تحركات السترات الصفراء، هو عدم اكتراث لا الرئيس الفرنسي ولا حتى السياسيين الداعمين أو غير الداعمين للتحركات ولا حتى النقابات العمالية لتلك العمليات، للخروج بخلاصة أن الفرنسيين لا يريدون تكسير البلد بل تحسينه، فالحرب الأهلية ستحطّم النظام الاجتماعي والسياسي الذي قد يعطي الفرنسيين الإستشفاء والتعليم المجاني فضلاً عن الخدمات العامة ونظام التقاعد ..

جواب الحكومة أمني بامتياز!

بحسب شاربانتييه، ليس أمام الحكومة إلا الجواب الامني، اولاً عبر تسجيل اسماء المخرّبين لمنعهم من التظاهر مجدداً، وثانياً لكف يد الاقلية المشاغبة التي تريد تحوير الامور وأخذ فرنسا الى نتائج لا تحمد عقباها. والمشكلة الأساسية تكمن في غياب الإمكانيات المادية لدى الحكومة الفرنسية للتجاوب مع المتظاهرين، فيقول: ” يجب أن نعرف ان بروكسل اليوم هي التي تقدم النصائح وتفرض طريقة العمل والميزانية التي لا يمكن لفرنسا ان تتخطاها، وبالتالي فإن فرنسا ومختلف الدول الاوروبية هي تحت رحمة الاتحاد الاوروبي وبروكسل ولا تستطيع تخطي قراراتها.”

من هذا المنطلق، أوهم ماكرون الشعب الفرنسي بأنه استجاب إلى مطالبهم، عبر رفع الحد الادنى للاجور 100 يورو، في حين هو فعلياً رفع المكافأة على العمل التي تخص فقط 5 ملايين عائلة تتقاضى الحد الادنى للاجور وهي ليست الأكثرية العاملة في فرنسا.

لا ثقة بالحوار الوطني

وإذ أعلن عن حوار وطني لمعالجة الموضوع، يتحدث شربانتييه عن عدم ثقة وعدم ايمان في هذا الحوار، ويعتبر أن ماكرون بمناوراته فرّق الفرنسيين واستطاع التخفيف من حدة الغضب في الشارع فارضاً امراً واقعاً على المواطنين. وهو الأمر الذي انسحب على الاعلام الرسمي الذي يشهّر اليوم بالسترات الصفراء ما انعكس على الأكثرية الفرنسية التي انسحبت من الشارع وهي تنتظر فرصة الانتخابات البلدية الفرنسية أو الانتخابات الأوروبية المقبلة لتغيير الواقع، وإلى حين حصولها تأزمات كثيرة سوف تحدث وسيظهر من جديد هذا الغضب الفرنسي تحت راية السترات وغيرها.. خصوصاً وان ارادة ماكرون غائبة في تقديم اي جديد للفرنسيين رغم أن هناك بعض المبادرات التي قد تشكّل دافعاً لتليين الشعب، وعلى سبيل المثال خفض الضرائب على السلع الضرورية اليومية، خفض الضريبة على الوقود، يمكن ان يأخذ المبادرة بالتخلي عن راتبه ورواتب وزرائه ، لكنه غير مكترث والواضح ان لا نيّة له ودوماً ما يتنزّه كل يوم سبت في منطقة معينة، الامر الذي يستفزّ كل من هو معني بهذه التظاهرات، و يؤجج الوضع ويهدد ليس فقط مصير ماكرون ومستقبله السياسي بل مستقبل فرنسا شعباً ودولة.

وهنا يتحدّث شربانتييه عن أن هذا الشرخ بين المتظاهرين قسّمهم إلى سترات صفراء متظاهرة وأخرى مضادة، إضافة إلى ظهور حركة الشال الاحمر أو FOULARD ROUGE المعادية أيضاً لحركة السترات الصفراء، الأمر الذي سيؤدي إلى صدام في الشارع قد يشكّل مقدّمة لربيع عربي قد تواجهه فرنسا وستكون تداعياته وخيمة إن لم يتم تدارك الموضوع سريعاً.

هل الإستقالة هي الحل؟

في مقابل كل هذا، هناك من يطالب باستقالة ماركون، وفي رأي شاربانتييه فان استقالته لن تغيّر شيئاً، لان المشكلة الأساسية تكمن في الانحطاط السياسي والاخلاقي والاجتماعي في فرنسا الذي لا مثيل له، ولا يوجد أي شخصية سياسية، لا من اليمين المتطرّف ولا من اليسار المتطرّف أو لأي جهة انتمت، تستطيع طرح مشروع سياسي واضح ومتماسك لخدمة الشعب ومصالحه. وبالتالي فان استقالة ماكرون تحتّم برأيه انتخابات رئاسية مبكرة تشكّل خطراً على فرنسا في حال استلام أحد أزلام اليمين واليسار المتطرّف للحكم، فيقول: ” يجب ان لا ننسى ان ماكرون انتخب من قبل 66% من الشعب الفرنسي ليس حباً به وثقة بمشروعه، بل لابعاد التطرّف عن الحكم. لذلك على الفرنسيين ان يدركوا ما يريدون، فاستقالة ماكرون خطرة، إلا إذا قرر الفرنسيون بالإجماع الخضوع لحكم اليمين او اليسار المتطرّف فيتحملون هم نتائج هذه الخيارات.”

رغم هذه التحليلات، لا يعتقد شاربانتييه أن ماكرون سوف يستقيل لأنه أتى ليحكم وغروره وتكابره لا يسمحان له بالإستقالة .

ما هو تأثير هذه الإحتجاجات على الواقع الإقتصادي في فرنسا الداخلي والخارجي؟

يقول شاربناتييه: إن خروج التظاهرات عن الصورة الحضارية التي تليق بالشعب الفرنسي أفقد الإقتصاد الداخلي أموالاً طائلة خصوصاً وانها ترافقت مع زمن الأعياد الذي يعوّل عليه كثيراً، الأمر الذي انعكس سلباً في الأسواق مع توقيت التظاهرات في نهاية الأسبوع المخصصة لأسواق الميلاد والتسوّق. عطّلت التظاهرات الإقتصاد الداخلي، فكسّر المشاغبون البنى التحتية الفرنسية التي يدفعون هم نفسهم كلفة تصليحها من الضرائب المفروضه عليهم.. وهنا يكمن الخلل وعدم وضوح الرؤية لدى السترات الصفراء.”

بالنسبة للإنعكاسات على الإقتصاد الدولي، من الطبيعي بحسب شاربانتييه أن تعطي هذه التحركات صورة سلبية عن فرنسا التي لم تكن بأبهى حلتها خصوصاً بعد مشاركتها بحروب ونزاعات متعددة إن في ليبيا أو سوريا، إضافة إلى إخراج شركاتها من إيران وعلاقتها مع روسيا.. خدمة لأميركا.

في هذا الإطار، يقول:” اعتقد ان حالة فرنسا الإقتصادية، بعد اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب الإقتصادية على الحلفاء والأعداء، متأزمة ولا حل سياسي أو اقتصادي إلا بظهور شخصية شبيهة للرئيس السابق شارل ديغول، رغم عدم مثاليته، إلا أنه رجل دولة يستطيع استنهاض فرنسا.

في المحصّلة فإن فرنسا في أزمة كبيرة وفي خطر فقدان الهويّة. وهنا تكمن الخطورة لأن الحرب الأهلية في فرنسا قد تشكّل خطراً على أوروبا والإتحاد الأوروبي ، وهذا ما تسعى اليه أميركا التي تخسر معاركها في كل الدول وخصوصاً في الشرق الأوسط وستبقى أوروبا مكسر عصا، ومن هذا المنطلق قد تكون اوروبا بحسب شاربانتييه مقبلة على مستقبل رمادي إذا لم يكن أسود.