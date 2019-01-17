الإقتصاد السوري ينهض، وسوريا لم تسقط في براثن البنك الدولي

تغنّى الإقتصاد السوري، قبل الحرب، بناتج محلي متنوع الأسس يقدر بـ 60 مليار دولار سنوياً، وبنسبة نمو رائدة تصل إلى 5 في المئة. حينها، توقّع خبراء الإقتصاد، أنّ هذا الناتج سيصل إلى 79 مليار دولار سنويّاً، غير أنّ الحرب قرعت طبولها، فألحقت، خلال ثماني سنوات، أضراراً و دماراً في جميع القطاعات الإقتصادية الحيوية في البلاد. ففي محاولاتها لإضعاف الإقتصاد السوري وتحويله الى تابع ، وإغراق البلد في فوضى لا تنتهي، نهبت المجموعات الإرهابية المدن الصناعية (ما يقارب من 1500 مصنع في حلب وحدها)، وسرقت معدات وحفارات الآبار من حقول النفط (تراجع الإنتاج النفطي بنسبة 93%في المئة )، كما خربت مراكز البحوث الزراعية، وأحرقت المحاصيل الزراعية، ودمرت ثلث بيوت السوريين، ونحو نصف المنشآت الطبية والتعليمية، واستولت على العديد من مرافق البلاد المرتبطة بالإقتصاد ارتباطاً وثيقاً( الطرق الدولية، السكك الحديدة، السدود، مخازن القطن والقمح…الخ)، فكانت النتيجة أن شُرِدَ وهُجِرَ حوالي 13 مليون إنسان سوري(في أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية)،وهُجِرَت الأراضي الزراعية، وحرم ثلاثة ملايين طفل من الذهاب الى مدارسهم.

رغم كل ذلك، لم ينكسر الإقتصاد السوري كما روجت جميع تقارير “البنك الدولي”، الصادرة منذ بدء الحرب، والحقيقة أنه حصل إنهيار، في الأنظمة التي تنظم الإقتصاد والمجتمع، الأمر الذي كان له أثراً إقتصادياً أسوأ من تدمير البنية التحتية المادية ذاته، غير أنّ الإنهيار المذكور كان جزئياً، وليس كلياً، كما كانت تدّعي تقارير تصدرها مراكز دولية تابعة للبنك الدولي، وداعمة وإن إعلامياً للمعارضة السورية. فماهي أهم ملامح الإقتصاد السوري خلال عام 2018؟

الدين العام

سجّلت توقّعات النمو الإقتصادي السوري لعامي 2018 و2019 نسبة 3 في المئة، واستمر “الدين العام” ضمن المعقول، لا بل وصفه خبراء الإقتصاد بأنه آمن، لبلادٍ ترزح منذ ثماني سنوات تحت نير الحرب، وأن الأرقام التي وردت في تقرير إحصائي جديد أصدره “البنك الدولي” حول الديون الدولية ((International Debt Statistics 2018 والتي تفيد بأنّ حجم الدين العام السوري (معتبرةً أنّ عدد سكان سوريا يبلغ حوالى 18.283.000 نسمة)، لا يتجاوز 3.7 مليارات دولار، وبحصّة 195 دولاراً فقط للفرد الواحد (علماً أن التقاريرالحكومية السورية تُقدّر عدد سكان البلاد بـ 24.422.000 نسمة، ما يخفض حصة الفرد الواحد من الدين العام إلى 144 دولاراً فقط)، تلك الأرقام تُمثّل خيبةً أمل حقيقيّة لكلّ من كان راهن على أن سوريا قد غرقت بالديون إلى حدّ عجزها عن السداد، وأنَّ الدين العام السوري “سجّل أرقاماً فلكيّاً”.

الدين العام لا يزال آمناً

في هذا السياق تقول الخبيرة الإقتصادية الدكتورة “نسرين زريق” في حديثها الى “الإعمار والإقتصاد “: الدَّين العام لا يزال آمنا. خِدمة الدَّينِ العام والتي تَشمُل شقّين من نسبة الفوائد ومِن نسبَة الدَّين إِلَى النّاتجِ المحلّي الإِجمالِي. لقد سبّب الدَين العام صَدمة للأعداءِ الذينَ كانوا يُرَوِّجون لدين عام مجهول يقَدر، تضليلاً بــ 80 مليار دولار، بينما “البنك الدولي” الذي أَعتَبِرَهُ مسيساً في نتائجِ تقاريرهِ، ولكن يعتمد عليها باظهار ثغرات أو معلومات مثبتة ليثبت وجهة نظره. جاء بمبلغ 3 مليار دولار و700 مليون دولار كدين عام سوري خارجي طويل الآمد، أما القصير الآمد فزاد قليلاً عن 500 مليون دولار. هذا الرقم لا يشكل أكثر من 35 في المئة من موازنة سوريا لسنة واحدة ولا يشكل إلا 60 في المئة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي لسنة واحدة، وهذا مُعدل آمن بل ويُعتبر ملف الدين العام السوري من أكثر الملفات الإقتصادية نجاحاً على الإطلاق “.

العقوبات الإقتصادية

فرضت دول الإتحاد الاوروبي، ومعها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودولاً أخرى ، بما في ذلك جامعة الدول العربية، منذ بداية الأزمة السورية عقوبات شديدة على سوريا، في محاولات عديدة وحثيثة لإركاع النظام الرسمي السوري، وراهنت تلك الدول، على أنّ إقتصاد البلاد سيختنق خلال فترةٍ زمنيّةٍ قصيرةٍ (شهور وليس سنوات)، وعلى ضربِ الإستقرار الداخلي، وإفراغ سلة النمو الإقتصادي الذي تحقق في البلاد في فترة ما بين 2005-2010 بسرعة فائقة، وأن حزمة العقوبات ستتسبب بخللٍ بنيويٍ في كل التوازنات الإقتصاديّة القائمة (عجز الموازنة، التضخّم، استنزاف الاحتياطي الدوليّ من القطع، انخفاض سعر الصّرف،وارتفاع معدّلات الفقر و البطالة…. إلخ)، وتوقعت أن يؤدي كل ذلك إلى اشتداد الحركات الإحتجاجيّة، إنتهاء بإنهيار النظام السياسي، محاولةً تكرار تجربة “بنما” (إنهار الإقتصاد بعد أقل من سنتين من فرض العقوبات عليها).

إلا أن الدولة السورية هيئت نفسها لعلمها أن المواجهة ستكون طويلة الآمد، مع عدو كبير وشرس، ويسجل لسوريا في هذا المجال أنها صاحبة خبرة كبيرة، ناتجة عن تعاملها مع العقوبات القديمة المفروضة منذ عام 1980، حيث ناورت الدولة السورية، خلال العام المنصرم، للحد من تأثيرات هذه العقوبات، من خلال:

أولاً: قيام مصرف سوريا المركزيّ في مواجهة استنزاف احتياطيّ العملة الأجنبيّة، بتوجيه المصارف الخاصّة لإيقاف كافّة عمليّات بيع القطع الأجنبيّ مقابل اللّيرة السوريّة.

ثانياً: اتخذت الحكومة السورية قرارات استثنائية لتسهيل تدفق السلع السورية عبر جميع المعابر الحدودية مع دول الجوار، على إعتبار أن تجارتها البينية الأوسع هي مع الدول العربية الثلاث (العراق، الأردن ولبنان).

ثالثاً: بدأت بالإعتماد على إيران كسوق واسعة ومستهلك ضخم (حوالي 75 مليون مستهلك) للمنتجات السورية. وتم تسيير خطيين بحريين بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري.

رابعاً: طلب قروض من روسيا، إيران، الصين كما وقعت اتفاقية “خط التسهيل الائتماني” مع إيران، وحاولت فتح خطوط تعاون مع دول البريكس، ووقعت عقوداً تجارية مع بعض النمور الآسيوية، ودول افريقيا.

سعر صرف الليرة السورية

كان سعر الصرف، قبل الحرب، يعادل نحو 50 ليرة لكل دولار،أما بعد الحرب، فقد وصل سعر الصرف، أمام الدولار إلى أكثر من 600 ليرة في عام 2016، لتخسر بهذا نحو 90 في المئة من قوتها الشرائية.

بعدها، ونتيجة انتصارات الجيش وسيطرة الدولة على مساحات واسعة من البلاد، ونتيجة لاعتماد البنك المركزي سياسات نقدية هدفت إلى الحفاظ على القوة الشرائية للعملة، عبر اعتماد سياسة صرفٍ معينة أمام العملات الأجنبية للتحكم بمستوى التضخم. وتشجيع إستقرار سعر الصرف. نتيجة كل ذلك بدأت الليرة بالتعافي، ففي عام 2017 تراوح السعر بين (410) و(550) ليرة للدولار الواحد، لتحافظ طوال عام 2018 على سعرٍ مستقرٍ ضمن حدود 400-440(علماً أن الحكومة احتسبت الدولار في موازنة 2018 بسعر 500 ليرة)، وفي هذا الإطار فقد شهدت السوق المحلية إستقراراً في أسعار الذهب.

القطاع الزراعي

أسهم القطاع الزراعي للعام الحالي بنسبة 12 في المئة من إجمالي الناتج العام، على الرغم من أن موسم القمح بلغ أدنى مستوى له منذ 29 عاما، وفقاً لبعثة تقييم مشتركة لمنظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي عن المحاصيل والوضع الغذائي لشهر تشرين الاول/أكتوبر2018 (بلغ الإنتاج 1.7 مليون طن في كل أراضي البلاد)، غير أن إنتاج الزيتون(مادة تصديرية) زاد عن 850 ألف طن والحمضيات عن 950 ألف طن، فيما قدّرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة، إنتاج محصول القطن (وحدها)من المساحات المزروعة للموسم الحالي بكمية 16 ألف طن، وهي كمية تعادل ثلاثة أضعاف الكمية المنتجة خلال الموسم الماضي.

قطاع الصناعة

يعتبر هذا القطاع محركاً للإقتصاد السوري، من خلال ارتباطه بمختلف القطاعات الأخرى، كالزراعة، التجارة، النقل، والتأمين، وتعرض هذا القطاع للدمار شبه التام، وعلى الرغم من أن وزارة الصناعة تمكنت، بين بداية عام 2017 ونهايته، من إدخال 5408 منشآت جديدة تابعة للقطاع الخاص، حيث العمل، في في المدن الصناعية الثلاث (عدرا الصناعية، حسياء، والشيخ نجار) وعلى الرغم من إقلاع معمل السماد الفوسفاتي في الشركة العامة للأسمدة بحمص، لتبلغ الكميات المباعة لشركات خاصة حتى الشهر الأخير من هذا العام إلى 40 في المئة من المخزون، و بقيمة إجمالية تبلغ 7ر2 مليار ليرة. فيما قدرت المؤسسة العامة للإسمنت مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 27.8 مليار ليرة، إلا أن تقريراً نشرته مجلة الــ”إيكونوميست” أظهر أنّ النسبة المتوقعة لمساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية عام 2018 هي 8.9 في المئة (أسهم هذا القطاع عام 2017 بنسبة 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) .

قطاع السياحة

خلال العام الفائت 2018 قدمت وزارة السياحة تسهيلات لافتة في التراخيص، الأمر الذي شكّل هذا عامل جذب إضافياً للمستثمرين، ويناءًعليه فإنّ الإستثمارات في القطاع السياحي ازدادت، بعد أن وصلت حد الإختفاء، في سنوات الحرب الأولى، لتصل قيمة المشاريع السياحية التي دخلت الخدمة في سورية خلال 2018 الى حوالي 180 مليار ليرة سورية.

الصادرات

تراجعت الصادرات السورية من 7,9 مليار دولار في العام 2011 إلى 631 مليون في العام 2015 أي بنسبة 92 في المئة في أربع سنوات فقط، بحسب الأرقام الرسمية لكلٍ من وزارة الإقتصاد السورية، وتقرير للبنك الدولي صدر في العام 2017.

وفي منتصف شهر تشرين الأول الماضي من العام المنصرم2018 ، قدرّت مصادر في الجمارك العامة، قيمة الصادرات السورية في الأشهر التسعة الأولى(فقط)، بـ474 مليون دولار ( في نهاية آب/ أغسطس 2018 أعلنت موسكو تحقيق زيادة في التبادل التجاري مع سوريا بنسبة 25 في المئة لتصل القيمة إلى 226 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي).

سوق دمشق للأوراق المالية

أما على صعيد تداولات سوق دمشق للأوراق المالية، فقد باتت تغلق على تداولات لم تحققه منذ إفتتاح السوق ، حيث جاء في البيانات الأخيرة الصادرة بتاريخ 22 كانون الاول /ديسمبر، أن قيمة التداول بلغت 61,390,053.00، فيما بلغ عدد الصفقات حتى تاريخ البيان 84 صفقة، وعدد الأوراق المالية المتداولة وصل الى 9 اوراق.

معرض دمشق الدولي

حقق معرض دمشق الدولي هذا العام نجاحاً كبيراً فاق التوقعات حيث شاركت فيه 1729 شركة من قطاعات مختلفة أهمها النسيج( أكثر من 12000 متر مربع، فهو يزيد على أي معرض متخصص في النسيج في منطقة الشرق الأوسط) وشركات أخرى في المجال الغذائي وفي المجال الكيميائي، وشهد المعرض نشاطات تجارية وإقتصادية متعددة، وزار المعرض أكثر من 2مليون شخص، كما شهد توقيع عقود بمئات ملايين الدولارات ” وذلك بحسب مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية .

فتح معبر نصيب مع الاردن

استعاد الجيش العربي السوري في تموز / يوليو 2018 السيطرة على معبر “نصيب” جابر وكامل الحدود الأردنية بعد عملية عسكرية، بعدها وفي 15 تشرين الأول / أكتوبر، تمّ افتتاح المعبر من الجهتين السورية والأردنية، ما شكل بارقة أمل خصوصاً للتجّار الذين أُجبروا الى اللجوء، على مدار أربع سنوات تقريباً، إلى الطريق البحرية الأطول والأكثر كلفة ( كانت البضائع تصل عبر “نصيب” في مدة أقصاها ثلاثة أيام مقابل شهر كامل اليوم عبر الطريق البحري).ورأى خبراء الإقتصاد أن إعادة فتح المعبر اضافة الى انه يشكل انتصاراً سياسياً، فهو نصر اقتصادي حقيقي للدولة السورية، وذلك لان المعبر كان يُدخل إلى خزينة الدولة السورية، قبل الازمة، “ملياري دولار سنوياً تقريباً من الرسوم الجمركية”، وكون هذه الخطوة ستعيد دمج سوريا مع محيطها الإقتصاد ي وستعيد لها دورها التقليدي كممر للتجارة الإقليمية، كونها ستتفتح لها أبواباً عديدة على السوق العربية عموماً والخليجية خصوصاً، و التي شكلت “سوقاً مهمة لها قبل العام 2011”.

وفي ذلك تقول الخبيرة الإقتصادية الدكتورة “نسرين زريق” في حديثٍ الى “الإعمار والإقتصاد ” : “فتح المعبر هو فتح طريق، ولكن العربة الحقيقية هي التصدير وعقوده الناجحة، حينها يتم النظر الى المعبر على أنه:

اولا : خفض أجور الشحن التي كانت جوية وأصبحت برية ان كان تصديرا للخليج.

ثانيا :المعبر كأثر ايجابي ان كنا ننتظره فهو يرتبط بحجم الزيادة في عقود التصدير الى الخليج العربي تحديدا التي حدثت حصرا بسبب انخفاض السعر السوري للبضائع نتيجة انخفاض تكاليف الشحن حصرا. وزيادة عقود التصدير أساساً يموّل البلاد بالقطع الأجنبي مما يدعم أساسيات الإقتصاد السوري .

غير هذا الاثر الإيجابي المأمول لا يمكن توقع أثاراً إيجابية، وهذا الأثر بحده الأدنى إنّ ظهر يبدأ بثلاث أشهر الى سنتين كمرحلة إتمام دورة رأس المال التصديري، حتى يبدو رقماً يمكن تسجيله.

كان هناك أملاً أيضاً بتحقيق عقود تصدير الى الأردن، ولكن الأردن بدأ بتطبيقات إقتصادية تخصه، لتحجيم ما يرده من بضائع سورية حتى لا يحقق خللاً في أسواقه من ناحية التوازن.

الآثار السلبية عموما لمعبر نصيب تمثلت بارتفاع أسعار بعض البضائع وخاصة الغذائية محلياً ؛ لتوافد السياح الأردنيين للتبضع مما زاد الطلب على بعض السلع ورفع سعرها حسب قوانين العرض والطلب التي تحكم أي سوق في العالم .

أي أن هنا الآثر انعكس محلياً كإقتصاد سوق محلي بشكل سلبي. ولكن كإقتصاد كلي لم يظهر بعد الا ببعض الحالات الاستثنائية لعقود تصدير الى الخليج بدأت بالتحرك صعوداً بنقط ايجابية”.

الموازنة

ومع التحسن التدريجي وحالة التعافي التي بدأت تظهر على الإقتصاد السوري، ومع عودة الكثير من الفعاليات الإقتصادية إلى الإنتاج، اعتمد مجلس الوزراء السوري، مشروع الموازنة العامة لسوريا في العام 2019، بحجم 3882 مليار ليرة سورية (نحو 7.54 مليار دولار) بزيادة قدرها 695 مليارا عن موازنة العام 2018.

ترى الخبيرة الإقتصادية الدكتورة “نسرين زريق” في حديثٍ لها مع “الإعمار والإقتصاد أنه:” لا تزال الإتجاهات في سوريا متبنيةً الإقتصاد الحربي مسيراً الى الآن، رغم التسويق المحكم لإعادة الإعمار، وبدأ بعض التحسينات بالتشريعات الإقتصادية وبعوامل جذب رؤوس الأموال بالخارج . العملية معقدة وطويلة، أقصد عملية إعادة الإعمار، وتحتاج الى خطة تنفيذ تشمل كل القطاعات لأنه من المفترض جذب رؤوس الأموال لها أيضاً وليس فقط للإنشاء العمراني، تشمل الخطط عادة قائمة بكل ما نحتاجه من مصانع وشركات، وهذه القائمة تحتاج وقتاً وإحصائيات وعشرات الدراسات الإقتصادية .. الأمر يحتاج الى رؤية وخطة وكليهما يحتاجان وقتاً وتسهيلات ودراسات وتحديد أولويات إنتاجية تورد مالاً للخزينة وليس فقط لتغطية نواقص الإستهلاك.”

تعتبر سوريا واحدة من دول العالم التي لم تقع فريسة للبنك الدولي وصندوق النقد، وكونها لم تخضع لسياسات التبعية الرأسمالية، وعلى الرغم من أنها تواجه منذ ثمان سنوات حرباً كونية عليها إلا أنها استطاعت أن تصمد بشكل أسطوري، وتجربة الإقتصاد القاسية ذاق مرارتها المواطن السوري الذي يعتبر انه طالما هناك نقص في المواد الأساسية، وطالما أن راتبه الشهري لا يكفيه حتى الثلث الاول من الشهر، وانه طالما هناك ازمة كهرباء ووقود وغاز منزلي، فلن تقوم قيامة للإقتصاد.