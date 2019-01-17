الخصخصة خيار لعلاج أزمة القطاع العام أم تعبير عن أنهياره !

عرَّف “دونالد ستون” الخصخصة بأنها: “أي تحويل للملكية أو الإدارة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بشرط أن تتحقق السيطرة الكاملة للقطاع الخاص، والتي لا تتحقق في الغالب إلاّ بالانتقال الفعلي لملكية الأغلبية إلى القطاع الخاص”. وعلى العكس من ذلك يُعرف “راما ندام” (1989) الخصخصة بأنها: “سلسلة متصلة عريضة من الإجراءات تمتد بين إلغاء التأميم، من ناحية، ونظام السّوق، من الناحية الأخرى”. ويصف الخصخصة بأنها مدى تدخل عمليات المشروع العام داخل نظام قوى السوق، بما فيها التحرير والخروج عن اللوائح الحكومية. يعتبر البعض بأنّ الخصخصة ليست فقط أيّ عملياتٍ تصرف في الأصول، ولكن أيضاً نقل الملكية من القطاع العام (المؤسسات الحكومية) إلى القطاع الخاص، ويشمل هذا التعريف تصفيةً مباشرةً من الدولة لأصول الشركات عن طريق أدوات الاستثمار التي تسيطر عليها الحكومة، كما تعني نقل النشاطات التجارية من الحكومة إلى متعهدي القطاع الخاص من خلال التنازلات، وعقود التفويض الإداري، وعقود التأجير أو غير ذلك من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

نبذة تاريخية:

في لبنان يتولى المجلس الأعلى للخصخصة تخطيط وتنفيذ برامج وعمليات الخصخصة مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 228 الصادر في 31 أيار 2000، وله في سبيل ذلك:

أ – اقتراح السياسة العامة للخصخصة وأساليب تنفيذها وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

ب – إعداد برنامج زمني بالمشاريع العامة التي يزمع خصخصتها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.

ج – إصدار القرارات اللازمة لتحقيق عمليات الخصخصة وإجراءاتها وفق البرنامج الزمني المعتمد والإشراف على تنفيذه.

د – تقييم أصول وممتلكات المشروع العام وفقا للأسس المالية والاقتصادية المعتمدة دوليا وتحديد الميزانية الإنتاجية للمشاريع المخصخصة وعرضه على الوزراء للموافقة عليه.

ه – إعداد مشاريع القوانين والمراسيم عند الاقتضاء وتقديم التوصيات اللازمة لضمان تنفيذ برامج وعمليات الخصخصة.

يتألف المجلس الأعلى للخصخصة من رئيس مجلس الوزراء رئيسا ومن أعضاء دائمين هم: وزير العدل، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة ووزير العمل. ينضم إلى المجلس كما يصبح عضوا فيه الوزير المختص عند النظر في خصخصة مشروع عام يدخل نشاطه في نطاق مهام الإدارات التابعة له أو الخاضعة لوصايته.

أقر مجلس النواب القانون رقم 42 تاريح 7-9-2017 قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين والقطاع الخاص وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14-9-2017 . تخضع لأحكام هذا القانون المشاريع المشتركة التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام بإستثناء البلديات أو اتحاد البلديات والتي يجوز لها أن تخضع المشاريع المشتركة التابعة لها لأحكام هذا القانون.

أهداف الخصخصة:

الخصصة ليست غاية بل وسيلة لرفع كفاءة استخدام الموارد ومواجهة التحديات التي تتكاثر يومياً امام الدول واقتصاداتها. وهذه الاهداف تتطلب ضرورة زيادة منتظمة في رأس المال القومي، وكذلك في كفاءة وفعالية استخدامه وهو ما يوجب استخدام كافة الادوات والاساليب العلمية والاليات الاقتصادية من اجل انجاح برنامج الخصخصة تمهيدا للتحول من اقتصاد التوجيه الى اقتصاد السوق. اذن فهدف الخصخصة هو تنظيم الكفاءة الاقتصادية، لان الخصخصة هي احدى آليات التحول الى اقتصاد السوق تمهيدا للاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي ولاشك ان تنفيذ الخصخصة وبرامجها لا يمكن ان تتحقق الا بتنظيم الكفاءة الاقتصادية. إنه تقسيم للعمل في اتجاه وحيد، هو إمكانية تخلي الحكومة والقطاع العام عن بعض الوظائف والأنشطة للقطاع الخاص، وليس العكس. وتتحدد، في إطار ذلك، أهداف الخصخصة في تحقيق ما يلي:

رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لإدارة الأموال داخل الدولة.

تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة للشركات العامة وتعويض خسائرها.

توسيع قاعدة الملكية للأفراد، والحصول على زيادة في الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة.

توافر حصيلة لدى الدولة من بيع الوحدات العامة، تستطيع أن تواجه بها عجز الموازنة العامة.

التغلب على عدم كفاءة نظم الرقابة والمحاسبة في الوحدات العامة.

تقليص حجم القطاع العام الذي تضيخم حجمه لا سيما لدى الدول التي تتبنى الأفكار الأشتراكية .

سداد الديون المترتبة على الدولة من حصيلة بيع المشروعات العامة .

رفع مستوى الأنتاجية للمرافق العامة الأقتصادية من خلال أدارتها بواسطة القطاع الخاص والذي يعتمد الطرق الحديثة البعيدة عن البروقراطية .

تعزيز دور القطاع الخاص الذي يساهم في تحقيق القيم المضافة التي تدعم الأقتصاد الوطني وتطوره .

زيادة قاعدة الضريبة فاذا ما عهد الى القطاع الخاص لأدارة هذه المشاريع والمرافق العامة فان الدخل الناتج عن هذ الأدارة يخضع للضريبة ما لم يجد نص مخالف.

رفع معدل النمو الأقتصادي وتحسين جودة السلعة او الخدمة .

تخفيف عبئ الضرائب وعبئ التضخم عن الجمهور .

تشجيع دخول واستيعاب التكنولوجيا الحديثة ومسايرة العالم في هذا المضمار

مقومات رئيسية لنجاح الخصخصة :

دعم واقتناع وتفهم من الجماهير العريضة في المجتمع لعملية الخصخصة.

التزام الحكومة بعملية الخصخصة والعمل على تحقيقها بأسلوب رشيد.

أن تقترن عملية الخصخصة بعملية إصلاح اقتصادي شاملة، وذلك على أساس أن الخصخصة جزء من سياسات الإصلاح الاقتصادي، وما تشمله من إجراءات تعمل على تحرير الاقتصاد وتنمية روح المنافسة في السوق.

لتحقيق نتائج إيجابية لابد من اتخاذ إجراءات تسبق سياسة الخصخصة وبعضاً يرافقها وأخرى تأتي بعد تطبيقها, وتهيئة القوانين الخاصة بالسوق المالي , وأنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الشركات المخصخصة والمفترض تحويلها لشركات مساهمة وأدراج أسهمها في السوق المالي لبورصة بيروت والتزام الحكومة بسياسة الخصخصة .

يجب أن تحظى سياسة الخصخصة بدعم القيادات السياسية في الدولة, إذ لابد من وجود هيئة مستقلة لديها صلاحيات واسعة في إدارة الخصخصة, فضلاً عن عدم ارتباط مصالحهم الشخصية بصورة مباشرة بالمؤسسات المرشحة للخصخصة, وأن تعمل بشكل عملي وشفاف وتبتعد عن الفساد لتحقيق مزيد من الكفاءة.

ألزام الشركات المخصخصة بالألتزام بنشر التقارير المالية الشهرية عن وضعها المالي وبيانات مالية سنوية مدقق من مدقق حسابات مستقل ومرفق بكل الأيضاحات التي تبين كافة تفاصيل الأمور المالية والأدارية في الشركة .

ومن ناحيه اخرى قد تواجه الخصخصة في البداية معارضة قوية من أصحاب النفوذ والمصالح, إذ يجب على الحكومة اتخاذ موقف قوي, وتهيئة الرأي العام لتقبل سياسة الخصخصة؛ لأن فشل هذه السياسة له اثآر تنعكس سلبياً على المجتمع.

مجالات الخصخصة:

تتنوع وتتعدد المرافق العامة بتنوع الخدمات والحاجات العامة التي تقوم على إشباعها، وليست كل المرافق محلا للخصخصة فمنها ما لا يصلح خصخصته . وتكمن نقطة الاختلاف في طبيعة ووظيفة ونشاط المرفق العام، ووفقا لذلك يمكن تقسيم المرافق العامة إلى المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة الاقتصادية . وفيما يتعلق بالمرافق العامة الإدارية فيمكن تقسيمها إلى مرافق عامة قومية وأخرى محلية والأولى تؤدي خدماتها لتشمل إقليم الدولة بأكمله وتشرف عليها الأجهزة المركزية في الدولة وهي تنقسم بدورها إلى مرافق عامة قومية ترتبط بسيادة واستقلال الدولة ، ومرافق عامة لا ترتبط بسيادة واستقلال الدولة ، وقد اتجهت الدول على اختلاف توجهاتها على ضرورة قيام الدول بالنوع الأول من المرافق مثل القضاء والشرطة والدفاع والعلاقات الدولية إنشاء وتنظيم . وهذه المرافق تستمد أهميتها من المبادئ والقواعد الدستورية الحاكمة وقد سميت بالمرافق الدستورية وهذه الأنشطة تمتنع الكثير من الدول عن تخصيصها . أما بخصوص المرافق العامة الأقتصادية فتعني الخصخصة في التعبير الاقتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص. تأخذ الخصخصة أسلوبين، الأول: هو بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. والثاني: هو أن تتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات. أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية أو وسيلة عملية لإحداث تحول مبرمج في اقتصاديات الدول فقد بدأ في السبعينيات من القرن العشرين وتشمل :

خدمات البلدية: حيث تمّ تحويل الخدمات البلدية التي يؤديها موظفو البلدية إلى عقودٍ تشغيليةٍ يُعالجها القطاع الخاص، وقد أتاح هذا النشاط فرصاً للأعمال الصغيرة لعدّة عقود، ولا سيما في مجال جمع النفايات الصلبة والتخلص منها، وإصلاح الشوارع، وفي إدارة المرافق الترفيهية ، وفي تشغيل شبكات المياه والصرف الصحي.

الخصخصة الخاصة: وهي العملية التي يقوم من خلالها مجموعة من المستثمرين بشراء نسبةٍ كبيرةٍ من الأسهم المتداولة لشركةٍ خاصة، وغالباً ما يحدث هذا الأمر في حالات الاندماج أو الاستحواذ؛ بهدف إخضاع الشركة .

خصخصة التعليم: يشير هذا المفهوم إلى أحد القضايا المعقدة والمتنامية التي تتمثّل في عملية نقل ملكية كافة الوظائف والمهام ذات الصلة المباشرة في قطاع التعليم المملوك من قبل الحكومة أو الدولة إلى بعض جهات القطاع الخاص.

خصخصة الأستشفاء : وتقوم بشكل أساسي على تلزيم الأدارة الى شركات خاصة ناجحة في هذا المجال وخصخصة الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي وبقية الصناديق الضامنة مع تشكيل أجهزة رقابة خاصة بها .

خصخصة البنية الأساسية : تقوم بشكل أساسي على خصخصة الخدمات العامة الأساسية التي تقدمها الدولة اللبنانية مثل الكهرباء , المياه , الهاتف الثابت والخليوي , المرافق البحرية والجوية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة .

أثار ونتائج تطبيقات الخصخصة:

ان الخصخصة مستحيلة وفقاً للظروف الحالية وذلك بسبب تفشي الفساد وعدم وجود قوانين تنظم هذه العملية وترعاها , قرار الخصخصة يحمل في طياته درجة عالية من المخاطرة للحكومات، التي يكون عليها دائماً التخفيض من درجة المعارضة السياسة والوصول بها إلى معدلات مقبولة، إلى جانب اتخاذ إجراءات مناسبة يمكن أن ينجم عنها برنامج خصخصة ناجح، لإحداث نوع من الرضا والتأييد الشعبي.

كذلك، أثبتت الدلائل العملية أن الخصخصة ترفع من مستوى الأداء، ليس فقط في الدول المتقدمة بل وفي الدول النامية أيضاً. إن نجاح برامج الخصخصة يعتمد -إلى حد كبير- على وضوح الأهداف، التي ترنو الدولة إلى تحقيقها من تحويل عدد من مؤسساتها العامة إلى القطاع الخاص؛ لأن مسار الخصخصة يتحدد بهذه الأهداف. فعلى سبيل المثال: إذا كانت الدولة تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة وترغب في زيادة إيراداتها، فقد تبدأ بتخصيص المؤسسات الكبيرة والرابحة؛ أما إذا كانت ترغب في زيادة كفاءة الأداء واستخدام التقنيات الحديثة، فإنها تعمل على إدارة هذه المؤسسات من خلال شراكة مؤسسات أجنبية؛ ولكن إذا كانت ترغب في تحسين مستوى الدخل فإنها سوف تحوّل المؤسسة العامة إلى القطاع الخاص، وهكذا.

هذا مع الإشارة لغياب المصلحة الحقيقية لهؤلاء في التطور والارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي ومستوى الكفاءة الإنتاجية وجودة السلعة أو الخدمة خلال التحول الأول وذلك لغياب المنافسة الحقيقية. فكيف يمكن للخصخصة ان تنجح في ظل الفساد المستشري ؟

من ناحية أخرى يرى الكثير من المعارضين للخصخصة انها ليست وردية دائما” اذ انها لا تؤدي الى زيادة الكفاءة الأقتصادية لأن شكل الملكية ليس له علاقة بالكفاءة , ولكن شكل الأدارة هو الذي يحدد ذلك , كما يرون ان الكثير من المشاريع التي تم خصخصتها تأخذ شكل الأحتكار وبالتالي تساهم الخصخصة بنقل الأحتكيار من القطاع العام الى الخاص وبالتالي حدوث فرق كبير للكفاءة وهذا يتطلب ضرورة وجود سوق تنافسية للقضاء على هذا الأحتكار كما يرون انها تساهم في تشويه الأقتصاد الوطني نتيجة عدم اقبال القطاع الخاص على المساهمة في المشاريع الحساسة التي تحوي على درجة عالية من المخاطر ولا تحقق ربحا” أو عائدا” سريعاً ومن ثم عجز الأقتصاد عن الوفاء باحتياجات المجتمع وحدوث ازمات ومشاكل لا حصر لها . كما انها قد تكون باباً لظهور الفساد الأداري والمالي والرشاوى عندما تباع المشاريع العامة الى مجموعة من اصدقاء الحكومية نتيجة قرارات ارتجالية و غير مدروسة وغير سوية . وبالتحديد يمكن ان تكون خطورة مقايضة الدين الخارجي بملكية المشروعات العامة الوطنية من اكثر مخاطر الخصخصة وذلك لأنها تحمل عدة مخاطر اهمها :

ان تحويل الأرباح والفوائد والمدخول والتوزيعات التي يجنيها الميد المالك الجديد وخاصة الأجانب ستؤثر في الأجل المتوسط على زيادة العجز في ميزان المدفوعات .

اتاحة الفرصة للهيمنة الأقتصادية عبر الشركات متعددة الجنسية.

تحويل الدين الخارجي الى اصول انتاجية سيدفع البنك المركزي الى التوسع في اصدار النقود لمواجهة طلب تحويل الدين الخارجي الى نقد محلي مما يسهم في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار .

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كيف تتم الخصخصة وأساليبها :

الخصخصة تتم عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات وتكون عن طريق تحويل مؤسسة معينة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ومثال ذلك أن تكون للدولة خطوط طيران أو مؤسسة لتنقيب واستخراج المعادن، فخصخصة المؤسسة تكون عن طريق تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة، ويتم بعد ذلك بيع أسهم الحكومة في تلك الشركة للقطاع الخاص .

أساليب الخصخصة عديدة ومتنوعة وتعتمد في الغالب على القطاع المنوي خصخصته. فهناك الخصخصة عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات، وخصخصة عن طريق تنظيم القطاع، وخصخصة عن طريق نقل الإدارة.

تتمثل أسالیب الخصخصة وآلیاتھا الشائعة في ما یأتي:

أ- بیع وحدات القطاع العام: وتتخذ عملیة البیع عدة أشكال أھمھا ،الاكتتاب العام في سوق الأوراق المالیة، والبیع المباشر للقطاع الخاص ،وتحویل العاملین بالشركة إلى مساھمین،عن طریق السماح لھم بشراء أسھم الشركات، فضلا عن المقایضة بالدیون الخارجیة ، و نظام الصكوك أو الكوبونات الذي یتم بموجبه توزیع كوبونات على المواطنین تمنحھم ملكیة عدد من الأسھم أو الدخول في مزادات عامة للحصول على عدد من الأسھم.

ب- التعاقد أو خصخصة الإدارة: تبقى في ھذا الشكل ملكیة رأس مال الشركات في ید الدولة في حین تتنافس وحدات القطاع الخاص على الحصول على عقود تخولھا حق الإدارة لحساب الدولة مقابل مزایا معینة كحصة في الربح أو الإنتاج.

ت -السماح للقطاع الخاص بمزاولة نشاطات یحتكرھا القطاع العام: بھدف توسیع مدى المنافسة وتحسین الأداء یتم إصدار القوانین وإزالة القیود التي تحول دون دخول القطاع الخاص لبعض الأنشطة و یؤدي ھذا الأسلوب بمرور الوقت الى توسیع مشاركة القطاع الخاص دون الحاجة لتغییر ملكیة المنشآت العامة ،ولذا فھو یسمى بالخصخصة التلقائیة.

ث- أسلوب البناء -التشغیل- التحویل : یسمح ھذا الأسلوب للقطاع الخاص بإقامة مشروع معین دون مقابل واستغلاله لمدة معینة على أن یتم تسلیمه بعد ذلك للحكومة.

ح -أسلوب البناء – التشغیل – التملیك: یختلف عن الأسلوب السابق في أن یسمح للمستثمر بتملك المشروع وعدم تسلیمه للدولة بعد فترة.

خ – أسلوب البناء – التشغیل – التملیك – التحویل: یختلف عن الأسلوبین السابقین في أن المستثمر یتملك المشروع لفترة معینة بعد قیامھ ببنائه ثم یقوم بتحویله إلى الدولة.

فوائد الخصخصة يوجد فوائد عديدة للخصخصة، ومنها:

تحسين الكفاءة: يكون تحسين الكفاءة في الشركات الخاصة بسبب حافز الربح؛ ولهذا تعمل الشركات الخاصة على خفض التكاليف مع زيادة كفاءتها، بينما في الشركات الحكومية لا يكون الربح هو الحافز؛ لذلك لا تعمل على تحسين كفاءتها بوجود الخصخصة.

عدم التدخل السياسي: حيث إنّ تدخل الدولة من شأنه أن يجعل من عمل المدراء سيئاً، أو أقل كفاءةً، بحيث لا يكون دافعهم للعمل من منطلقٍ تجاري واقتصادي، بل من باب الضغوطات السياسية عليهم.

مشاريع قصيرة الأمد: حيث تركز الحكومة أحيانا على الاستثمار في المشروعات قصيرة الأجل، فيتمّ تشغيل هذه المشروعات قبل الفترة الانتخابية فقط.

زيادة المنافسة: تحدث الخصخصة للمشاريع المملوكة من قبل الدولة، بالتالي كثير من الشركات يمكنها أن تدخل في هذا النوع من المشاريع، وهكذا تزيد القدرة التنافسية للسوق، وهذه الزيادة هي التي تؤدي لتحسين الكفاءة، ومن هذه المجالات التنافسية مجال الاتصالات وتوزيع الغاز والكهرباء.

التنمية المستدامة للمؤسسات من خلال القطاع الخاص وسرعة تحركه وتنفيذ الأصلاحات المطلوبة للحفاظ عليها .

اضرار الخصخصة :

سيطرة كبار التجار على اقتصاد الدولة بما يضمن لهم التدخل في سياسة الدولة الداخلية والخارجية وانتخاب أعضاء مجلس النواب ، وتأثيراتهم الملحوظة على سياستها الخارجية والداخلية وانتخاب الرئيس.

هيمنة مجموعة من كبار التجار على قطاعات اقتصادية كاملة مستغلين أنظمة الحصر و السيطرة على الشركات الحكومية بما يكفل لهم الحصول على أرباح إحتكارية خيالية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع الاستهلاكية.

غياب المصلحة الحقيقية لهؤلاء في التطور و الارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي ومستوى الكفاءة الإنتاجية وجودة السلعة أو الخدمة خلال التحول الأول و ذلك لغياب المنافسة الحقيقية.

فصل العديد من العمال والموظفين وتهديد مستقبل شريحة كبيرة منهم بحجة جلب عمالة أجنبية ارخص ،وهو توطيد عمالة أجنبية لأهداف سياسية .

دروس مستفادة من الخصخصة :

الدرس الأول : خلق بيئة سياسة مساعدة

للسياسات الاقتصادية على الصعيدين الكلي والقطاعي أهمية كبيرة ، فالتحول الذي يتم في ظروف التضخم وعدم استقرار الأسعار وتقييد حرية التجارة لا يكتب له النجاح طويلاً ما لم يرافقه وضع أطار سياسي للتنظيم ، وتجربة سريلانكا خير مثال على ذلك، فعند خصخصة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية استهدفت الحكومة في البداية الاتفاق على وضع إطار سياسي بوضع قانون ينظم الهيئة وإدارة جديدة.

الدرس الثاني : ألأخذ بعين الأعتبار المصلحة العامة

لا بد من وضع أطر معقولة ومناسبة تمنع المؤسسة المخصخصة من الاصطدام بالمصلحة العامة؛ ولذلك نجد بعض الحكومات تختار سياسة الاحتفاظ بالأغلبية في ملكية المؤسسات , وعند إتمام عمليات البيع بالكامل ينبغي توفير الإطار السياسي المناسب لنقل الملكية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بنسبة الأسهم المطروحة للمستثمرين المحليين مقابل ما يطرح للمستثمرين الخارجيين.

الدرس الثالث : تجنب القرارات غير الدقيقة

أن يتم البيع أو نقل ملكية المؤسسات العامة دون دراسات وافية، فكثيرًا ما أدت القرارات الغير مدروسة إلى بيع المؤسسات بأقل من سعرها في السوق إلى مجموعة من السياسيين المحليين ، مما أدى الى فتح باب من الفساد والرشاوى.

الدرس الرابع : التنوع في استخدام أدوات الخصخصة

ماليزيا قامت بأعمال ناجحة في الخصخصة بدأت في 1982، وشملت أنجح عمليات الخصخصة شركة الخطوط الماليزية، ومجمع حاويات السفن بميناء “كلانغ”، فعند تحويل الخطوط الجوية الماليزية طرحت أسهمها للبيع، وفي الوقت نفسه عرض اكتتاب عام في أسهم جديدة، أما محطة الحاويات فبدأت ببيع الأصول المنقولة وإيجار الأصول الثابتة، وعقد إدارة للقطاع الخاص لمدة سنتين أعقبه بيع الأسهم للمواطنين الماليزيين. والدرس المستفاد من التجربة الماليزية أن الأدوات والسياسات التي استخدمت لإنجاز الخصخصة قد تم اختيارها بعناية، وهي تتراوح بين أكثر الأدوات شمولاً كتصفية المؤسسات العامة تمامًا، وبين أوسطها كبيع أسهم المؤسسة للعاملين وصغار المستثمرين، أو أقلها صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة العامة إلى فروع صغيرة أو دمجها في مؤسسة كبيرة، والعناصر المؤثرة في اختيار الوسيلة مرتبطة بالهدف من برنامج الخصخصة، والوضع المالي للمؤسسة العامة، وإمكانية حشد وتعبئة موارد القطاع الخاص، والظروف السياسية المواتية.

الدرس الخامس : التدرج والانتقائية

ضرورة التدرج في إتمام عملية الخصخصة للحصول على نتائج ناجحة ومؤكدة ، وفي المقابل التسرع يؤدي إلى كثير من الفشل في تحقيق الهدف المعلن من الخصخصة؛ لذلك نجد أن بريطانيا التي يضرب بها المثل في تجربة الخصخصة كانت انتقائية ومتدرجة، ولم تتعدَّ عمليات الخصخصة أصابع اليد خلال حكومة المحافظين ، في الوقت الذي بيعت فيه كل المؤسسات العامة بلا حدود وفي أي وقت في دول الاتحاد السوفييتي السابق . في حين أن التجربة الصينية في الخصخصة كانت متدرجة وانتقائية في آن واحد.

الدرس السادس : تحديد المبادئ التوجيهية

أهم آثار الخصخصة هو ما يتعرض له العمال والموظفون من فقدان وظائفهم أو وضع شروط غير عادلة من قبل الإدارة الجديدة، وهنا تلعب الحكومات دورًا رائدًا في تحديد مبادئ توجيهية، مثل ألا يكون هناك إضرار بالعمالة عند إجراء التحول ، وأن يتم استيعابهم بشروط عادلة أو ضمان حصولهم على تعويضات مناسبة .

الدرس السابع : الخصخصة كسياسة اقتصادية للإصلاح المالي

للخصخصة دور أساسي حال نجاحها في تصحيح التوازن المالي الذي تعاني منه معظم الدول النامية. ويمكن أن تدلنا أرقام العائدات المالية من عمليات الخصخصة، على أن العديد من الدول بدأت تجني ثمار الخصخصة في الفترة من 1990 -1996، ومثال ذلك البرازيل التي حققت 22.4 مليار دولار، والأرجنتين 16.3 مليارًا، والمكسيك 24.9 مليارًا كنتيجة لعملية الخصخصة. إن عملية الخصخصة في ضوء الدروس المستفادة لا بد منها لإطلاق المبادرة الفردية في مجتمعات الدول النامية، ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، وإنما لتشمل النواحي الاجتماعية والسياسية.