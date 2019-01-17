ركّزت على ضرورة الخصخصة وتحرير رأس المال وخفض أجور القطاع العام وصولاً الى رفع الضرائب

أخيراً، وبعد طول انتظار، خرجت “رؤية لبنان الاقتصادية” التي أعدّتها شركة ماكنزي الى العلن. الخطة التي كلّفت الخزينة 1.3 مليون دولار، والتي يفترض بحسب وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن تتبناها الدولة اللبنانية باعتبارها “الرؤية الاقتصادية للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة”، صدرت بعد عام ونيف على موافقة الحكومة على إجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي وتكليف شركة ماكنزي بإعدادها، متأخّرة 8 أشهر عن موعدها الأساس قبيل انعقاد مؤتمر سيدر في نيسان من العام الماضي.

يأتي الإعلان عن الخطة في ظلّ استمرار العجز السياسي عن تأليف حكومة “ستقر رؤية ماكنزي المبنية على هيكلية اقتصادية وقوة المنتج والتي تتضمن تفاصيل علينا جميعا ان نلتزم بها” بحسب خوري. وفيما يختلف السياسيون على تركيبة الحكومة والحصص الطائفية وكيفية تقاسم الجبنة، وفي وقت ازداد الحديث في الصالونات السياسية عن إمكان تأجيل تأليف الحكومة الى الربيع، لا تزال الطبقة السياسية لم تقتنع بعدم إمكانية استمرارها باستباحة مقدّرات البلد كما فعلت طوال السنين الماضية، في وقت لا يزال التهويل بالانهيار مستمرّاً ومترافقاً مع تصريحات سياسية كبّدت البلاد خسائر مالية بمليارات الدولارات من خلال الحديث عن تصحيح مالي وإعادة جدولة الدين !

مقولة “أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً” لا تنطبق أبداً على خطة ماكنزي. كما كان متوقّعاً، وخلافاً للمزاعم التي انتشرت في سياق التسويق لها، لم تأتِ الدراسة بجديد، بل قامت بتشخيص الوضع الاقتصادي للبلاد وأعادت طرح “الحلول الإنقاذية” ذاتها القائمة على محاولات واهية تدفع بالأزمة الى الأمام بدلاً من محاولة ايجاد خريطة طريق تغيّر النموذج الاقتصادي القائم الذي أثبت عجزه وعقمه لسنين خلت. ولعلّ “رؤية ماكنزي” هي الدليل الأبرز على عدم الرغبة في الإصلاح وتغيير الخيارات الاقتصادية في البلاد، فهذه “التركيبة” لا الخطّة إنّما تعيد تكريس النمط الذي أوصل الاقتصاد الى وضعيته الحالية مع إضافة بعض الرتوش عليه، بعيداً عن كلّ ما ينادي به الناس، ونادى به بعض الفرقاء السياسيين، من خيارات بديلة.

وعلى انسجامها مع شروط مؤتمر سيدر من حيث الدفع بعجلة الخصخصة، ابتعدت الدراسة بالكامل عن وعود رئيس الجمهورية ميشال عون ابان تولّيه الحكم بتحويل الاقتصاد من الريع الى الانتاج، وأعادت تسويق، لا بل تقديم الوصفات المعتادة للنموذج الاقتصادي الذي أودى بالبلاد الى الوضعية الحالية، فأفتت بضرورة الخصخصة وتحرير رأس المال والنموّ بالدين وخفض أجور القطاع العام، وصولاً الى رفع الضرائب التي تطال الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، في دفعٍ ممنهج لسياسية اقتصادية نيوليبرالية تهدف الى تصغير (بل تقزيم) دور الدولة، وهي سياسة أثبتت فشلها في مختلف أصقاع الأرض.

مجموعة أرقام أقلّ ما يقال عنها أنّها طموحة وبعيدة المنال تضمّنتها خطّة ماكنزي، تستهدف الوصول اليها من خلال العناوين الرنّانة ذاتها التي ما فتئنا نسمعها لسنوات عديدة، وهي ترتكز على تحسين بيئة الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الخصخصة ومكافحة الفساد وتنشيط العمل التشريعي.

من خلال اعتماد توصياتها، تتوقّع ماكنزي “تحسين معدّلات لبنان في المؤشّرات العالمية للبنية التحتية والفساد وجودة المعيشة”، مستهدفة حتى عام 2025 “أن يولّد الاقتصاد اللبناني 370 ألف فرصة عمل جديدة، مع تخفيض معدّل البطالة من 15 ــ 25% إلى 8%، وتحقيق نموّ بنسبة 6% (يتراوح بين 1 و3% حالياً)، فضلاً عن تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 145% إلى 110%، وتخفيض عجز الميزان المالي من 8% إلى 3%، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات بنسبة 10% من الناتج المحلي”.

وفي ظلّ الحديث المستمرّ عن عدم جواز الاستمرار في تهجير الأدمغة بدلاً من الاستفادة من إمكانات الشباب اللبناني، يبدو أنّ من أغرب ما اقترحته دراسة ماكنزي التخصّص في الهجرة “عبر إدارة العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية وتدريب اليد العاملة المحلّية لتلبية متطلبات هذه الأسواق”، في استمرار واضح للسياسة المستمرّة منذ نهاية الحرب الأهلية والقائمة على تشجيع هجرة الشباب والاستفادة من الأموال التي يرسلونها الى البلاد، وهي سياسة أثبتت فشلها. الى ذلك، وعلى الرغم من تشديد الدراسة على “ضرورة مضاعفة التركيز على القطاعات المُنتجة ذات القيمة الإضافية العالية (الزراعة والصناعة والتكنولوجيا) وبناء رأس مال بشري يلبّي الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية”، إلّا أنها لا تقدّم أي جديد لتحفيز هذه القطاعات وتشجيع الاستثمار فيها، بل تبقي المقترحات القديمة على قدمها مع سلّة توصيات تقدّم حوافز للقطاع الخاص. واستمراراً بحفلة إعادة انتاج التوصيات القديمة ذاتها التي ملّ اللبنانيون منها، تقترح خطة ماكنزي تحويل لبنان إلى “مركز حضري وتجاري وسياحي، يستقطب طالبي التعليم والخدمات الاستشفائية والباحثين عن الترفيه”.

وعود أغدقها السياسيون إبان فترة الانتخابات النيابية نرى نتائجها اليوم: لا تغيير في وجهة الاقتصاد، بل تكريس للنموذج الاقتصادي عينه الذي أفقر اللبنانيين وما يزال. وبين حديث ماكنزي عن خلق 370 ألف فرصة عمل، وحديث الرئيس الحريري عن خلق 900 ألف فرصة عمل جرّاء الالتزام بمقررات سيدر، لا يمكن الّا النظر الى هذه الأرقام والتساؤل: متى تحوّل الرقم الى وجهة نظر، ومتى تنتبه الطبقة السياسية أنّ استباحتها للمقدّرات بهذا الشكل لا يمكن للبلد استحمالها؟

تفاصيل خطة ماكنزي

توصيف الاقتصاد اللبناني.. اضطرابات وتقلبات

تشير الدراسة في صفحاتها الاولى الى أنّ “الاقتصاد اللبناني شهد فترة اضطرابات وتقلبات يقودها: إعتماد الاقتصاد المتقلب بدرجة كبيرة على تدفقات المهاجرين بدلاً من القطاعات الإنتاجية، بالإضافة الى التحديات المالية والفساد في ظل بيئة أعمال غير مؤاتية”.

وتضيف الشركة الأميركية أنّ “لبنان لم يتمكن في السنوات الـ40 الماضية من تحقيق أي زيادة ملحوظة في ثروته كما لم يستطع مجاراة البلدان الأخرى في السنوات الـ7 الماضية، بحيث نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ30 %خلال الأربعين سنة الماضية مقابل المتوسط العالمي البالغ 12، و8% فقط خلال السبع سنوات الماضية مقابل 14% كمتوسط عالمي”. كذلك، “كان النمو الذي شهدناه متقلباً، حيث بلغ معدل التقلب 3.3% تقريباً، 1.4 ضعف متوسط التقلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويرتبط هذا التقلب مع الاعتماد الكبير على تدفقات المنتشرين، التي تم توجيهها بشكل رئيسي إلى قطاعات أقل إنتاجية (بخاصة الاستهالك والعقارات..)، وقد تركزت التدفقات في دول الخليج، مما أثر بشكل أكبر على التقلب والاعتماد على العوامل الخارجية للنمو. كما ساهمت التدفقات في تمويل حجم ومديونية الحكومات المتزايدة (الرواتب 9% من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 6% كمعيار مرجعي، كما بلغ العجز المالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع بلبنان الى أن يكون صاحب ثالث أعلى نسبة دين من الناتج المحلي بـ149%)، مما يترك مساحة ضئيلة للنفقات الرأسمالية (4% من الموازنة خلال الـ10 سنوات الماضية مقابل 10 الى 20% كمعيار مرجعي)”.

وتلحظ ماكنزي في رؤيتها أنّ “كل هذه العوامل تؤدي إلى بنية تحتية دون المستوى (المرتبة 113 بين 137 دولة) فضلاً عن كفاءة تشريعية منخفضة (عدم إقرار 12 قانوناً خاصاً بالأعمال)، ودرجة عالية من الفساد (المرتبة 146 من بين 180 دولة)، مما يولّد بيئة أعمال غير ملائمة (تراجع بـ28 مرتبة على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال منذ 2012 والحلول في المرتبة 133 من أصل 199 حالياً) وبالتالي الحد من الاستثمارات في المجالات المنتجة (تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 30 %من 2010 حتى 2017)، وبذلك تنخفض مساهمة القطاعات المنتجة (14% من الناتج المحلي الاجمالي الاضافي في 2010 – 2016، مقابل 20% كمعيار مرجعي)، وتتراجع فرص العمل والانتاجية”.

إجراءات ماكنزي: تطبيق مقررات سيدر.. وتوصيات قطاعية

في هذا الإطار، حدّدت ماكنزي في خطّتها مجموعة من الإجراءات الضرورية لمواكبة “الرؤية الجديدة ركّزت على 6 قطاعات رأت أنها “ذات إمكانيات عالية كفيلة بإخراج الاقتصاد اللبناني من دوّامته، وهي: الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية واقتصاد المعرفة والمنتشرون”. تشترط الشركة في تقريرها تنفيذ ما سمّته “إصلاحات سيدر” لنجاح خطّتها التي ذكرت “العمل على إصلاح البنية التحتية، ولا سيّما المشاريع المخطّط لها مسبقاً (المقدّمة في سيدر)، وهي مشروع الباص السريع لبيروت، وإعادة تأهيل مطار بيروت، والطريق السريع بين رأس بعلبك الحدود السورية، وشبكة الألياف الضوئية، ومشاريع إدارة النفايات والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الكهرباء من خلال خطة 2010 وتعديل التعرفة”. وأضافت ماكنزي على مقترحات سيدر مجموعة من المشاريع الجديدة كـ “منطقة لتكنولوجيا البناء تركّز على التصدير إلى سوريا والعراق، وبناء مركز المعرفة في بيروت، وتحسين الأرصفة في صور وجبيل وبيروت المقترح تحويلها إلى مدن سياحية”.

وتشدّد الدراسة على ضرورة العمل على مجموعة إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي بوتيرة أعلى، وهي تشمل الشق التشريعي من خلال “تطوير إنتاجية البرلمان وإقرار 11 قانوناً متعلّقاً ببيئة الأعمال؛ منها القانون التجاري كأولوية قصوى وقوانين إنهاء العمل والوساطة القضائية والإفلاس والإقراض الآمن كأولوية عالية، وإنفاذ قانون المياه 221 وتعديل المرسوم الوزاري 1660 المتعلّق بحوكمة المناطق الصناعية”، مروراً بالشق التنفيذي المتعلّق بالإدارة العامة “من خلال استقرار و/أو خفض الرواتب والأجور وتجميد التوظيف في القطاع العام”، وصولاً الى السياسة المالية عبر “خفض التحويلات السنوية لمؤسسة كهرباء لبنان بنحو 1 إلى 2 مليار دولار، وخفض العجز بنسبة 1% سنوياً، وتحديد سقف مالي للحكومة، وفرض ضرائب جديدة على التبغ وضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل العقاري، وتكثيف الجباية من 40% إلى 70%”.

التوصيات القطاعية.. أضغاث أحلام

الزراعة: تصدير الحشيشة والتركيز على المحاصيل ذات القيمة العالية

تشير دراسة ماكنزي في خطّتها المتعلّقة باللقطاع الزراعي الى ضرورة تعزيز ودعم اعتماد الأساليب والتكنولوجيات الحديثة من أجل تحسين إنتاج المحاصيل وجودتها، كما التركيز على المحاصيل ذات القيمة العالية، مثل الأفوكا والبندورة وتربية المواشي، والحدّ من زراعة التبغ والمحاصيل ذات القيمة المتدنية، مثل الزيتون والحبوب، فضلاً عن تعزيز شفافية السوق المحلية وزيادة القبول العالمي للمنتجات اللبنانية عبر الحدّ من الاستخدام المفرط للأسمدة وتكييف الممارسات الزراعية مع تفضيلات الأسواق الخارجية. وتشير الخطة الى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات التصدير من خلال تيسير النفاذ إلى الاسواق العالمية. كما تشير الدراسة الى “افتراض وجود سياسة حكومية هدفها النظر في تشريع زراعة الحشيشة للأغراض الطبية بهدف إنتاج مستحضرات طبية ذات قيمة عالية مع التركيز على التصدير وفقا لإلطار التنظيمي ذي الصلة من خلال إعداد إطار تنظيمي شامل للحشيشة (يشمل الزراعة، والتصنيع، والتصدير، إلخ)، وتقييم جدوى بناء قدرات المؤسسات اللازمة لتنفيذ اإلطار التنظيمي (مثلاً إصدار التراخيص، ضمان الجودة، إلخ)”. تهدف الخطّة إلى استحداث أراضٍ زراعية للمحاصيل ذات القيمة العالية بحدود 10 آلاف هكتار، ورفع قيمة الصادرات الزراعية من 175 مليوناً إلى 750 مليون دولار. كلّ ما سبق سيؤدّي بحسب الشركة الى زيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلّي من 1.6 مليار دولار عام 2017 إلى 2.2 مليار عام 2025، فضلاً عن رفع عدد الوظائف في هذا القطاع من 210 آلاف إلى 214 ألفاً.

الصناعة: تركيز الجهد على رفع التنافسية

تشترط رؤية ماكنزي إنشاء قطاعات فرعية متخصّصة تحقّق مستويات عالية من التنافسية وتركيز الجهود الحكومية على تلك القطاعات (من خلال الدعم الحكومي الموجّه)، مثل الصناعات الدوائية والغذائية والعطور والمنتجات الاستهلاكية التي تعتمد على التصميم والابتكار مثل المجوهرات ومستحضرات التجميل، وإنشاء 6 مناطق صناعية (بما في ذلك منطقة خاصّة بإعادة إعمار سوريا، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، و3 مناطق صناعية مقترحة من وزارة الصناعة وUNIDO، ومنطقة صناعية تكنولوجية)، فضلاً عن توفير البنية التحتية العالية المستوى. وتتوقّع الخطّة رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي من 4.6 مليارات دولار عام 2017 إلى 8 مليارات دولار عام 2025، ورفع عدد الوظائف من 185 ألفاً إلى 240 ألفاً، ورفع قيمة صادرات المجموعات الفرعية من 828 مليون دولار إلى 1.8 مليار دولار.

السياحة: تطوير الخدمات

تقترح الدراسة استقطاب مروحة جديدة من السيّاح من 15 دولة أوروبية وخليجية، وحيث ينتشر المغتربون اللبنانيون (أي كندا وأميركا وأوستراليا)، وذلك عبر التركيز على السياحة المدينية والثقافية وتحويل كلّ من صور وجبيل وبيروت إلى وجهات سياحية لقاصدي المدن، وتطوير الخدمات فيها وبناء مراكز ترفيهية ومراكز ألعاب وكازينوات، فضلاً عن التركيز على السياحة البيئية والسياحة الاستشفائية في جبل لبنان والشمال وسياحة الأعمال في بيروت. وتهدف خطة ماكنزي الى تنمية شريحة “الاجتماعات والحوافز” من خلال التركيز على 5 وجهات خليجية (السعودية، والامارات، والكويت، وقطر، والعراق) والترويج للبنان على أنه وجهة تقدم جودة عالية بأسعار منخفضة لسيّاح الاعمال وتقديم خدمات ترفيهية جاذبة، و”تحويل لبنان إلى وجهة “ملائمة” تستهدف قاصدي السياحة الاستشفائية الإقليميين مع قيمة مقدمة واضحة للخدمات الاستشفائية المتخصصة عالية الجودة، بالاضافة إلى تقديم خدمات ترفيهية لا مثيل لها”. وتتوقّع الدراسة رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي من 1.6 مليار دولار إلى 3.7 مليارات دولار حتى عام 2025، ورفع عدد الوظائف من 89 ألفاً إلى 185 ألفاً، وكذلك عدد السياح من 1.9 مليون إلى 4.2 ملايين سائح (4 ملايين سائح ترفيه و0.2 مليون سائح أعمال).

الخدمات المالية: إشراك المصارف في برنامج التنمية الاقتصادية

تتوقّع ماكنزي أن تؤدّي توصياتها في ما يتعلّق بقطاع الخدمات المالية إلى “رفع حصته من الناتج المحلّي من 4.8 مليارات دولار عام 2017 إلى 7.8 مليارات دولار عام 2025، دون زيادة فرص العمل فيه، بل استقرارها عند 50 ألف وظيفة”، ومع زيادة إجمالي أصول الخدمات المالية نسبة إلى الناتج المحلي (المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين) من 433% إلى 490%، وزيادة إجمالي الأصول المدارة خارج الميزانية العمومية إلى الناتج المحلي (الأوراق المالية باستثناء الودائع) من 14% إلى 30%. ولتحقيق ذلك، تقترح الخطّة تطوير الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، وإشراكها في برنامج التنمية الاقتصادية وتمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ تهدف الخطّة إلى “خفض حصة المصارف من الديون السيادية من 50 إلى 37% في مقابل رفع معدّل اختراق القروض الفردية إلى الناتج المحلي من 30 إلى 50%”، وكذلك رفع حصة القروض إلى القطاعات ذات الأولوية من 19 إلى 30%.

وتشير الدراسة الى أهمية “تطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخه لتمكين برنامج التنمية الاقتصادية وتمويله بشكل فعال من خلال تطوير المصرفية الرقمية كقناة بديلة لتقديم الخدمات؛ ضمان تنويع قاعدة الأصول من خلال تقديم قروض جاذبة إلى القطاعات ذات الاولوية (مثلاً الشراكات بين القطاعين العام والخاص ذات العائدات المهمة(؛ تعزيز قدرات القطاع المصرفي (مثلاً المنتجات المركبة، والخبرة في القطاعات) الذي يعتبر ركيزة أساسية للخدمات المالية في لبنان، وضمان الكفاءة العالية والإدارة الفعالة للمخاطر واستخدام رأس المال؛ استحداث الخدمات المالية غير المصرفية وتطويرها، لتقديم خدمات متكاملة على مستوى المنظومة المالية (شركات التأمين، وإدارة الصناديق والأسهم الخاصة / رؤوس الأموال الاستثمارية، وأسواق رأس المال، وصناديق المعاشات التقاعدية)”، وذلك عبر رفع الأقساط المكتتبة للتأمين على الأصول المادية وعلى الحياة، وزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من 10 إلى 25 شركة، وزيادة ثروات أصحاب الثروات الضخمة الموجودة في لبنان من 40 إلى 55%.

كما تركّز الخطة على “تحويل لبنان إلى وجهة استثمارية وأوفشور تستهدف المستثمرين في أسواق غير مستغلة، بشكل خاص في المشرق وأفريقيا ومنطقة بحر قزوين، مع التركيز على المنتشرين اللبنانيين من خلال إنشاء مراكز تميّز محددة الاختصاص وذات إمكانية عالية للتصدير، والاستفادة من المواهب المحلية والبيئة الجيوسياسية؛ تمويل المشاريع التي تستهدف الاسواق الاساسية (مثلاً سوريا والعراق)؛ الخدمات الرقمية والتحليلات التي تستهدف الأسواق الأساسية والإقليمية (مثلاً المشرق والدول الخليجية)؛ الدراسات الاكتوارية التي تستهدف الأسواق الأساسية والإقليمية (مثلاً المشرق والدول الخليجية)؛ البحوث المتعلقة بالأسهم والاستثمار التي تستهدف الأسواق الأساسية والإقليمية والمراكز المالية العالمية؛ شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم الخدمات في السوق العالمي”.

اقتصاد المعرفة: تحويل لبنان الى مركز تكنولوجي إقليمي

تقترح الدراسة “التحوّل إلى اقتصاد رقمي عالي الإنتاجية ورائد في مجال الابتكار، بما يؤدّي إلى رفع مساهمة هذا القطاع من الناتج المحلي من 1.4 مليار دولار إلى 3.8 مليارات دولار، ورفع عدد الوظائف فيه من 44 ألفاً إلى 105 آلاف وظيفة، ورفع عدد الشركات الناشئة من 200 إلى ألفي شركة”. وتهدف الدراسة إلى تحويل لبنان مركزاً إقليمياً في مجال التكنولوجيا المالية والإبداعية والتعليمية والصحية، وتقترح الاستثمار في رأس المال البشري المتوافر فيه، وتعزيز خدمات التعاقد الخارجي والإبداع الإقليمي وتوجيهها نحو الخليج، فضلاً عن جذب الطلاب الإقليميين من مختلف الاختصاصات بعد تحويل لبنان إلى مركز تعليمي متخصّص.

وتشدّد الدراسة على “الارتقاء بمكانة لبنان ليصبح وجهة إقليمية تقّدم قيمة مضافة على صعيد خدمات التعاقد الخارجي وليصبح مركزا عالميا في الشرق الأوسط للمكاتب التي توفّر خدمات التحليل والبحث عبر جذب السوق الخليجية من خلال تقديم قيمة مضافة في خدمات التعاقد الخارجي، وذلك من خلال الاستفادة من المميزات الرئيسية (الثقافة واللغة) وتبرير الفرق في الأسعار من خلال تقديم الجودة الأعلى والتخصص؛ كسب حصة في السوق العالمي للتعاقد الخارجي في مجال العمليات المعرفية، والاستفادة من الاسعار التنافسية والمواهب المتوفرة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ؛إنشاء مجمَع مجهَز للتعاقد الخارجي يحتوي على مساحات للمكاتب وبنية تحتية حديثة، وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

الانتشار اللبناني: تنظيم هجرة الأدمغة !

تنطلق الدراسة من كون العلاقات مع الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين ضعيفة جدّاً، ومن أن نسبة تدفق أموال المهاجرين غير المنتجة مرتفعة جدّاً، وغالبيتها تصبّ في العقارات وتمويل الاستهلاك، ومن أن هجرة اليد العاملة غير منظّمة. لذا، تقترح الدراسة “إعداد الجيل الجديد من اليد العاملة اللبنانية وتنظيمه والاستثمار فيه ليكون مستعدا لدخول الاقتصاد العالمي مع إنشاء نظام تتبّع لمراقبة حركات الهجرة؛ تنسيق عملية تصدير المواهب بين الباحثين عن العمل والشركات الأجنبية من خالل الاتفاقات بين الحكومات؛ تتبَع بلد إقامة المنتشرين ومهنتهم لتخطيط الهجرة بشكل استباقي وتعزيز عملية صنع القرار”. كما تركّز ماكنزي على “إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنتشرين لتوسيع نطاق جهود اإلشراك وتعزيز الهوية الوطنية لتمتين الرابط بين لبنان والمنتشرين اللبنانيين”، بالإضافة الى “الاستفادة من شبكة المنتشرين للدفع بعجلة النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات المنتجة، والنفاذ إلى أسواق التصدير ونقل المعارف/الخبرات وتوجيه التحويلات المالية إلى مشاريع التنمية، والاستفادة من القدرة على التأثير وإضفاء طابع رسمي عليها، أي الاستفادة من قوة الضغط في مراكز العالم من خلال إنشاء مجلس استشاري مؤلف من المنتشرين النافذين”.