الكويتيون خامس أكبر مشتر للعقارات في تركيا في العام 2018

اظهرت بيانات احصائية تركية أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الخامسة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في عام 2018.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 2199 عقارا في العام الماضي ليحتلوا المرتبة الخامسة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 8205 عقارات في حين جاء الايرانيون ثانيا بشراء 3652 عقارا ثم السعوديون بعدد 2718 عقارا والروس بعدد 2297 عقارا.