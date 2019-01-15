أكثر من 30 مليون برميل إنتاج عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية في كانون الأول

أشار تقرير وزارة النفط والغاز العمانية الشهري إلى أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر كانون الأول 2018 قد بلغ 30 مليونًا و757 ألفًا و952 برميلًا، أي بمعدل يومي قدره 992 ألفًا و192 برميلًا.

في حين بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر كانون الأول الماضي 20 مليونًا و22 ألفًا و587 برميلًا أي بمعدل يومي قدره 645 ألفًا و890 برميلًا.