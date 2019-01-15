حوار الساعة | حسن مقلد – رئيس تحرير وناشر مجلة الإعمار … يناير 15, 2019 آخر المقالات أكثر من 30 مليون برميل إنتاج عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية في كانون الأول حوار الساعة | حسن مقلد - رئيس تحرير وناشر مجلة الإعمار ... وزارة الاسكان السعودية تطلق "برنامج سكني 2019" زخور: ما برره المجلس الدستوري للتمديد للاماكن غير السكنية ينطبق على الأماكن السكنية ويتطلب تعديل القانون وزير المالية الصيني: سنعزز الإنفاق الحكومي ونخفض الضرائب والرسوم خلال 2019 تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني