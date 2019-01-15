وزارة الاسكان السعودية تطلق “برنامج سكني 2019”

أعلنت وزارة الإسكان السعودية انها اطلقت برنامجا سكنيا جديداً للعام 2019، والذي يقضي بتخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي جديد لمستفيدي الوزارة وصندوق التنمية العقاري ضمن “برنامج سكني 2019”.

وبينت الوزارة أن الخيارات السكنية تتضمن وحدات السوق الجاهزة ووحدات تحت الإنشاء وأرضا مجانية وفلل الوزارة الجاهزة وتمويل القرض القائم والبناء الذاتي.