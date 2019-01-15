وزير المالية الصيني: سنعزز الإنفاق الحكومي ونخفض الضرائب والرسوم خلال 2019

اعلن وزير المالية الصيني، ان بلاده ستعزز الإنفاق الحكومي خلال عام 2019، عن طريق زيادة إصدار السندات من أجل دعم المشروعات الرئيسية، كما ستقوم الحكومة بخفض نفقاتها العامة بنسبة 5% حيث ستطبق الصين خفض كبير في الضرائب والرسوم.
واضاف إن خفض الضرائب والرسوم سينتج عنه خفض الأعباء على الشركات والمصنعين
اعلن وزير المالية الصيني، ان بلاده ستعزز الإنفاق الحكومي خلال عام 2019، عن طريق زيادة إصدار السندات من أجل دعم المشروعات الرئيسية، كما ستقوم الحكومة بخفض نفقاتها العامة بنسبة 5% حيث ستطبق الصين خفض كبير في الضرائب والرسوم.
واضاف إن خفض الضرائب والرسوم سينتج عنه خفض الأعباء على الشركات والمصنعين