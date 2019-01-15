كي لا يكون الرقم وجهة نظر
5c3cca04ecf7f_1111

سلامة: المؤسسات المعنية بالتعميم رقم 514 هي شركات تحويل الأموال النقدية الالكترونية لا التحاويل المصرفية

يناير 15, 2019

اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توضيحا للتعميم رقم 514 تاريخ 14/1/2019 الصادر عن مصرف لبنان جاء فيه: “تماشيا مع الممارسات الدولية المعمول بها، وتفاديا لمخاطر تبييض الأموال لا سيما الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص يهم مصرف لبنان التأكيد على ما يلي:
1 – إن المؤسسات المعنية بهذا التعميم هي شركات تحويل الأموال النقدية الالكترونية فقط لا غير مثل OMT، MoneyGram، وWesternUnion.

2 – إن هذا التعميم لا يشمل التحاويل المصرفية الواردة من الخارج إلى لبنان”.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توضيحا للتعميم رقم 514 تاريخ 14/1/2019 الصادر عن مصرف لبنان جاء فيه: “تماشيا مع الممارسات الدولية المعمول بها، وتفاديا لمخاطر تبييض الأموال لا سيما الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص يهم مصرف لبنان التأكيد على ما يلي:
1 – إن المؤسسات المعنية بهذا التعميم هي شركات تحويل الأموال النقدية الالكترونية فقط لا غير مثل OMT، MoneyGram، وWesternUnion.

2 – إن هذا التعميم لا يشمل التحاويل المصرفية الواردة من الخارج إلى لبنان”.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!