خوري يترأس اجتماعا تحضيريا للقمة الاقتصادية

يترأس وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري اجتماعا تحضيريا للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت، يوم الاثنين عند الرابعة بعد الظهر في وزارة الاقتصاد، في حضور المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، مستشار رئيس الجمهورية فادي عسلي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، المستشار في وزارة الخارجية السفير أسامة خشاب، مدير فرع الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير علي المولى، الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية هازار كركلا.