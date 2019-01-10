لبنان يجهز خطة إصلاح مالي تتضمن إعادة هيكلة الدين

قال وزير المالية اللبناني في تصريحات نُشرت يوم الخميس إن وزارة المالية تجهز خطة ”تصحيح مالي“ تتضمن إعادة هيكلة الدين العام واقتراح حلول لتجنيب لبنان ”التطورات الدراماتيكية“.

وأبلغ الوزير علي حسن خليل صحيفة الأخبار أن الخطة لم يُكشف عنها لأي طرف. وقال ”هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، إشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان (المركزي)، المصارف… وغيرهم ممن هم معنيون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية“.

وأضاف ”الدين العام لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة“.