كي لا يكون الرقم وجهة نظر
5b17dec4da21e_

لبنان يجهز خطة إصلاح مالي تتضمن إعادة هيكلة الدين

يناير 10, 2019

قال وزير المالية اللبناني في تصريحات نُشرت يوم الخميس إن وزارة المالية تجهز خطة ”تصحيح مالي“ تتضمن إعادة هيكلة الدين العام واقتراح حلول لتجنيب لبنان ”التطورات الدراماتيكية“.

وأبلغ الوزير علي حسن خليل صحيفة الأخبار أن الخطة لم يُكشف عنها لأي طرف. وقال ”هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، إشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان (المركزي)، المصارف… وغيرهم ممن هم معنيون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية“.

وأضاف ”الدين العام لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة“.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

قال وزير المالية اللبناني في تصريحات نُشرت يوم الخميس إن وزارة المالية تجهز خطة ”تصحيح مالي“ تتضمن إعادة هيكلة الدين العام واقتراح حلول لتجنيب لبنان ”التطورات الدراماتيكية“.

وأبلغ الوزير علي حسن خليل صحيفة الأخبار أن الخطة لم يُكشف عنها لأي طرف. وقال ”هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، إشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان (المركزي)، المصارف… وغيرهم ممن هم معنيون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية“.

وأضاف ”الدين العام لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة“.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!