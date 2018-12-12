رولز رويس توقع مع الميدل إيست عقد الرعاية الكاملة لمحركات الطائرات

قرّرت شركة طيران الشرق الاوسط-الخطوط الجوية اللبنانية (الميدل إيست)، الناقل الوطني، كجزء من تجديد لأسطولها من الطائرات عريضة الهيكل، شراء أربع طائرات آرباص NEO A330-900 التي تعمل بمحركات رولز رويس ترنت 7000 إلى جانب إمكانية شراء طائرتين أخريين، ومن المتوقع أن تسلّم الطائرات الأربع في العام 2021.

وقعت رولز رويس اليوم عقدا مع شركة طيران الشرق الاوسط لتوفير الدعم لمحركات ترينت 7000 التي تحرك اسطول طيران الشرق الأوسط الجديد من طائرات آرباص A 330-900 NEO. كما يتضمن العقد خدمة وصيانة طويلة الأمد طوال مدة تشغيل المحرك مع شركة طيران الشرق الأوسط، فضلاً عن شراء المحركات الاحتياطية وتوريد قطع الغيار.

تم توقيع العقد خلال منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني البريطاني في لندن، من قبل رئيس مجلس إدارة – مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط السيد محمد الحوت ورئيس مجلس إدارة رولز رويس السيد إيان ديفيز، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري والمحترم السيد اليستر برت، وزير الدولة البريطاني للتعاون الدولي ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط.

وستقوم رولز رويس بتزويد أحدث محرك في مجموعة ترينت، الترينت 7000 إلى جانب توفيرها خدمة الرعاية الكاملة المتميّزة. ويعتبر ترينت 7000 واحداً من عائلة ترينت التي تراكمت لديها أكثر من 125 مليون ساعة طيران للمحرك.

وقال السيد محمد الحوت: “نحن ملتزمون بضمان أن تكون شركتنا رائدة في مجال استخدام التكنولوجيا لتوفير خدمة وأداء متميزين للعملاء، وسوف تساعد طائراتنا الجديدة ومحركات الجيل الجديد ترنت 7000 على تحقيق هذا الهدف. ويتوقّع ان يساهم عقد الصيانة الكاملة هذا في تحسين تكاليف الصيانة من خلال خدمة صيانة المحركات طويلة الأمد. وهذا العقد يجسّد الروابط والعلاقة الوثيقة بين المملكة المتحدة ولبنان، ويسرنا أن نوقِّع هذه العقد التاريخي هنا في لندن في منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني البريطاني برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري”.

وقال السيد إيان ديفيز: “يشرفنا ان نوقع هذا العقد مع أحد العملاء الأعزاء، الذي يتطلع إلى المستقبل ويستمر في تطوير قدرات أسطوله. هذا العقد هو محطة بارزة أخرى في علاقة قوية أقمناها معا لأكثر من 50 عاماً، ونتطلع إلى دعم عمليات شركة طيران الشرق الأوسط لزيادة جهوزية الطائرات إلى أقصى حد”.

ترجع العلاقة بين طيران الشرق الأوسط ورولز رويس إلى أكثر من 50 عاماً، عندما كانت الشركة تشغّل طائرة فيسكونت المزوَّدة بمحرك دارت. وتقوم الشركة حالياً بتشغيل خمس طائرات من طراز آرباص A330 تعمل بمحركات ترينت 700 سيتم استبدالها بشكل تدريجي بهذه الطائرات الحديثة.

إنَّ محرك ترينت 7000 ذات قوة الدفع من 68،000 إلى 72،000 رطل يُحدث تغييرا في مستوى الاداء واستهلاك الوقود مقارنةً بطراز ترينت 700. وبفضل الاستفادة من نسبةالتفافية مضاعفة بالنسبة إلى المحرك السابق، سيحسِّن ترينت 7000 استهلاك الوقود بنسبة 10% وسيقلل من الضوضاء بشكل كبير.