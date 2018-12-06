السياسة اليوم 4 12 2018 | زياد ناصر الدين ~ امل الحاضر فضول | nbn ديسمبر 6, 2018 آخر المقالات تضارب المصالح ما بين وظيفتي وزارة المالية وحاكمية مصرف لبنان والنتائج السلبية فيديو إرشادي من وزارة الاقتصاد حول الزامية تركيب العدادات طربيه في إفتتاح منتدى مدراء الائتمان في المصارف: لا نزال نأخذ العبر الدروس من الأزمة المالية العالمية السياسة اليوم 4 12 2018 | زياد ناصر الدين ~ امل الحاضر فضول | nbn القطاع العقاري إلى تراجعٍ بنسبة 20 % LEGACY ONE قاعدة لتسويق الشقق المتعثّرة.. و تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني