طربيه في إفتتاح منتدى مدراء الائتمان في المصارف: لا نزال نأخذ العبر الدروس من الأزمة المالية العالمية

إفتتح رئيس جمعية مصارف لبنان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور هاروتيون صاموئيليان “المنتدى المصرفي الاول لمدراء الائتمان في المصارف والمؤسسات المالية العربية”، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق “كورال بيتش” على مدى يومين، في حضور ومشاركة وفود من الدول الخليجية والعربية اضافة الى مدراء الموارد البشرية والائتمان في المصارف اللبنانية.

طربيه

بداية النشيد الوطني، ثم ألقى طربيه كلمة اعلن فيها “اطلاق المنتدى الذي سيصبح تقليدا سنويا مسؤولا عن متابعة التطورات التقنية والفنية التي تهدف الى تحسين وتطوير الموارد البشرية في مصارفنا العربية، التي تعتبر الجسر الاساسي الذي تستند اليه المهنة المصرفية العربية، وخصوصا في ما يتعلق بمسألة ادارة الائتمان، التي تحظى في وقتنا الحاضر باهتمام الكثير من المصارف والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية”.

واشار الى “انه على الرغم من مرور حوالى عشر سنوات على انفجار الازمة المالية العالمية، لا تزال الجهات الرقابية والمصارف حول العالم تأخذ العبر والدروس منها، ولا تزال لجنة بازل للرقابة على المصارف تطور مقترحاتها للعمل المصرفي السليم والادارة الحكيمة للمخاطر المصرفية”.

وقال: “وكما تعلمون، فقد دفعت الازمة المالية العالمية الى مراجعة شاملة ودقيقة للانظمة والتشريعات والقواعد المصرفية الدولية التي كانت سائدة قبل العام 2007، بحيث قامت الهيئات الرقابية من دون استثناء، بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لاكتشاف مكامن الضعف في انظمتها المالية والمصرفية واعتماد الاصلاحات المطلوبة لتعزيز صمود هذه الانظمة وجعلها اقل تأثرا بالازمات”.

واكد “ان العديد من المصارف لم يكن لديها رأسمال كاف لدعم وضعية المخاطر التي اتخذتها”، مشيرا الى “ضعف كبير في ادارة السيولة في العديد من المصارف”، الى جانب “ضعف واضح في ادارة المخاطر المصرفية”.

صاموئيليان

واعلن صاموئيليان بدوره “انه بعد عشر سنوات على مرور الازمة المالية نستطيع ان نؤكد ان القطاع المصرفي العالمي والعربي اصبحا اكثر دقة واكثر متانة”.

واشار الى ان “المعايير الدولية للابلاغ المالي 9IFRS اخذت حديثا في الاعتبار سيرورة عمل الائتمان في المصارف”، مشيدا بالمصارف اللبنانية “التي بدأت بتطبيق هذه المعايير بنجاح رغم جميع التحديات”. وقال: “بهدف الامتثال لمتطلبات المعايير الدولية للابلاغ المالي 9IFRS قام مصرف لبنان بخطوات، اذ اصدر في 7 تشرين الثاني 2017 التعميم رقم 143 المتعلق بتنفيذ المعايير الدولية للابلاغ المالي. كما انه اصدر بتاريخ 15 كانون الثاني 2018 التعميم رقم 484 يتعلق بالمادة 19 من التعميم 143.

وعلى المستوى الجزئي level- Micro والتقليل من مخاطر الائتمان ، بدأ مصرف لبنان منذ عام 2015 بتنظيم مؤسسات الائتمان الصغيرة (Counters) وفي الثالث من شباط 2016 انشأ مصرف لبنان وحدة الامتثال”.

ويتخلل المنتدى جلسات عمل تستمر حتى يوم غد الجمعة.