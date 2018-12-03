Ziad Nasr Al deen ديسمبر 3, 2018 آخر المقالات القطاع العقاري إلى تراجعٍ بنسبة 20 % LEGACY ONE قاعدة لتسويق الشقق المتعثّرة.. و إعادة إفتتاح معبر نصيب – جابر مخاض عسير لحكومة "العهد" .. بانتظار "الفرج" التدخل السياسي .. وانعكاساته السلبية على الإقتصاد لبنان يرفض هبة روسية للجيش.. اين المنطق ؟ تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني