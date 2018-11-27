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ترامب: اتفاق الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي ​​​​​​​قد يضر بالتجارة بين واشنطن ولندن

نوفمبر 27, 2018

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنّ اتّفاق الطلاق الذي تمّ توقيعه بين بريطانيا والاتّحاد الأوروبي قد يضر بالتجارة بين واشنطن ولندن.

ولفت ترامب لصحافيين في البيت الأبيض إلى انه “يبدو أنّه اتّفاق جيّد جدًا للاتّحاد الأوروبي”، غير أنه أضاف “علينا أن نرى بشكل جدّي ما إذا كان سيسمح للمملكة المتّحدة بالقيام بالتجارة أم لا”. وقال: “إذا نظرتم إلى الاتفاق، قد لا يكونون قادرين على القيام بالتجارة معنا، وهذا لن يكون أمرًا جيّدًا”.

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حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنّ اتّفاق الطلاق الذي تمّ توقيعه بين بريطانيا والاتّحاد الأوروبي قد يضر بالتجارة بين واشنطن ولندن.

ولفت ترامب لصحافيين في البيت الأبيض إلى انه “يبدو أنّه اتّفاق جيّد جدًا للاتّحاد الأوروبي”، غير أنه أضاف “علينا أن نرى بشكل جدّي ما إذا كان سيسمح للمملكة المتّحدة بالقيام بالتجارة أم لا”. وقال: “إذا نظرتم إلى الاتفاق، قد لا يكونون قادرين على القيام بالتجارة معنا، وهذا لن يكون أمرًا جيّدًا”.

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