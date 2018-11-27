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“مدن العقارية” تخطط لاقامة مشاريع سكنية وسياحية جديدة في العين قريباً

نوفمبر 27, 2018

كشف المدير العام لشركة “مدن العقارية” عبد الله الساهي أن الشركة تخطط للتوسع في مدينة العين العام المقبل، مشيراً إلى وجود مشاريع سكنية وسياحية سيتم الإعلان عنها قريباً بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار الساهي في تصريح صحافي إلى أن الشركة تباشر تطوير مشروع الرياض، حيث تتعاون مع القطاع في تنفيذ المشاريع المتنوعة.

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كشف المدير العام لشركة “مدن العقارية” عبد الله الساهي أن الشركة تخطط للتوسع في مدينة العين العام المقبل، مشيراً إلى وجود مشاريع سكنية وسياحية سيتم الإعلان عنها قريباً بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار الساهي في تصريح صحافي إلى أن الشركة تباشر تطوير مشروع الرياض، حيث تتعاون مع القطاع في تنفيذ المشاريع المتنوعة.

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