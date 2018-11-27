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أوهايو أول ولاية أميركية تقبل دفع الضرائب بـ”البيتكوين​​​​​​​”

نوفمبر 27, 2018

أعلنت ولاية أوهايو الأميركية استعدادها لقبول دفع ضرائب الشركات بكافة أشكالها من خلال استخدام العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين”، لتكون بذلك أول ولاية في الولايات المتحدة تقبل رسميًا التعامل بالعملات المشفرة، في الوقت الذي فشلت فيه العديد من الولايات في تمرير القرار من بين يدي المُشرعين ومسؤوليها.

والشركات التي ترغب في الاستفادة من القرار الجديد عليها أن تقوم بالتسجيل في موقع “OhioCrypto.com”، بحيث يتم قيد الشركات ضمن النظام الذي سيجمع وينظم عملية الدفع.

ويعتبر مسؤول الخزانة في الولاية جوش مانديل، هو صاحب تلك الفكرة الفريدة، والتي تهدف إلى إعادة تقديم الولاية بأنها منصة صحية لتطبيق التقنيات الحديثة.

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أعلنت ولاية أوهايو الأميركية استعدادها لقبول دفع ضرائب الشركات بكافة أشكالها من خلال استخدام العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين”، لتكون بذلك أول ولاية في الولايات المتحدة تقبل رسميًا التعامل بالعملات المشفرة، في الوقت الذي فشلت فيه العديد من الولايات في تمرير القرار من بين يدي المُشرعين ومسؤوليها.

والشركات التي ترغب في الاستفادة من القرار الجديد عليها أن تقوم بالتسجيل في موقع “OhioCrypto.com”، بحيث يتم قيد الشركات ضمن النظام الذي سيجمع وينظم عملية الدفع.

ويعتبر مسؤول الخزانة في الولاية جوش مانديل، هو صاحب تلك الفكرة الفريدة، والتي تهدف إلى إعادة تقديم الولاية بأنها منصة صحية لتطبيق التقنيات الحديثة.

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