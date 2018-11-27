خام “برنت” ينخفض 0.2% الى 60.31 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها بأكبر وتيرة في حوالي شهرين، مع استعداد كبار منتجي النفط لإجراء مناقشات حول سياسة الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم كانون الثاني بنسبة 0.2% إلى 60.31 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:55 صباحًا بتوقيت بيروت، هابطة من مستوى 60.48 دولار المسجل أمس.

وانخفض عقود خام “نايمكس” المتداولة في نيويورك بمقدار 0.3% عند 51.36 دولار للبرميل، بعدما صعدت بنسبة 2.4% أمس، عقب تسجيلها خسارة بلغت 11% الأسبوع الماضي.