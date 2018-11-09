فيديو إرشادي من وزارة الاقتصاد حول الزامية تركيب العدادات نوفمبر 9, 2018 آخر المقالات فيديو إرشادي من وزارة الاقتصاد حول الزامية تركيب العدادات أزمة تركيب عدادات المولدات الخاصة لا زالت تتفاعل.. المستهلك متضرر ماديّاً وصحيّاً ميشيل حجل : جرأة تتحدى مرض السرطان وتعزّز "الوحدة الوطنية" الذهب المعدن النادر .. بين حسنات دوره كنقود واستعمال الإحتياطي منه! السعودية بين مأزقين .. إغتيال جمال خاشقجي و إهانات ترامب تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني