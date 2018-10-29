وزير المال إستقبل وفد البنك الدولي : لحل مستدام لقطاع الكهرباء

إستقبل وزير المالية علي حسن خليل، وفدا من البنك الدولي برئاسة ريكاردو بوليتي، مدير الطاقة ومشتقاتها في البنك الدولي، وعرض معه الشؤون المتعلقة بالطاقة لجهة استعداد البنك الدولي المساعدة ماليا وتقنيا لإنهاء هذا الملف، مؤكدا “أهمية التعاون مع القطاع الخاص، على أن يكون هذا التعاون مثمرا ومستمرا، بمعنى أن توضع الأسس السليمة والآليات الشفافة المستندة للاصلاحات التي طلبها مؤتمر “سيدر”.

وأكد خليل “أهمية إيجاد حل مستدام لقطاع الكهرباء، والذي استنفذ ويستنفذ المالية العامة، مشيرا إلى أن “المرحلة المقبلة، تقتضي أن تشمل إجراءات استثنائية لوضع هذا الملف على الطريق الصحيح”.