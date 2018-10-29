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أبي خليل من دير عمار: مشروع إنشاء معامل الكهرباء مشروعنا

أكتوبر 29, 2018

شدد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، في كلمة خلال لقاء في معمل دير عمار، لمناسبة قيام شركة أميركية بتجديده، على ان “ورقة سياسة قطاع الكهرباء ستنفذ مهما عرقلت، فالعوائق أخرتنا وكلفت الدولة والمواطنين”، مشيرا الى ان “كهرباء لبنان تأخذ من المواطنين اللبنانيين أقل بكثير من تكلفة الكهرباء ومبلغ الـ2100 مليار هو لدعم هذه الفاتورة”.

وأكد أن “مشروع إنشاء معامل الكهرباء هو مشروعنا”.

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شدد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، في كلمة خلال لقاء في معمل دير عمار، لمناسبة قيام شركة أميركية بتجديده، على ان “ورقة سياسة قطاع الكهرباء ستنفذ مهما عرقلت، فالعوائق أخرتنا وكلفت الدولة والمواطنين”، مشيرا الى ان “كهرباء لبنان تأخذ من المواطنين اللبنانيين أقل بكثير من تكلفة الكهرباء ومبلغ الـ2100 مليار هو لدعم هذه الفاتورة”.

وأكد أن “مشروع إنشاء معامل الكهرباء هو مشروعنا”.

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