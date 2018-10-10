استغراب المكتب الاعلامي لسفارة الجمهورية العربية السورية اختلاق البعض لاحاديث تطال شخصيات لبنانية ونسبها للسفير

يستغرب المكتب الإعلامي للسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي هذا الإصرار على اختلاق احاديث ونسبها للسفير تطال بعض الشخصيات اللبنانية ولا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري

ويتساءل المكتب عن الجهة المصرة على تكرار الأكاذيب وتعميمها

ويؤكد المكتب ان السفير يعلن جهاراً مواقف بلاده من خلال تصريحاته ومقابلاته الإعلامية والبيانات الصادرة عن السفارة

المكتب الإعلامي لسفارة الجمهورية العربية السورية