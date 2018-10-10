استغراب المكتب الاعلامي لسفارة الجمهورية العربية السورية اختلاق البعض لاحاديث تطال شخصيات لبنانية ونسبها للسفير
أكتوبر 10, 2018
يستغرب المكتب الإعلامي للسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي هذا الإصرار على اختلاق احاديث ونسبها للسفير تطال بعض الشخصيات اللبنانية ولا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري
ويتساءل المكتب عن الجهة المصرة على تكرار الأكاذيب وتعميمها
ويؤكد المكتب ان السفير يعلن جهاراً مواقف بلاده من خلال تصريحاته ومقابلاته الإعلامية والبيانات الصادرة عن السفارة
المكتب الإعلامي لسفارة الجمهورية العربية السورية
يستغرب المكتب الإعلامي للسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي هذا الإصرار على اختلاق احاديث ونسبها للسفير تطال بعض الشخصيات اللبنانية ولا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري
ويتساءل المكتب عن الجهة المصرة على تكرار الأكاذيب وتعميمها
ويؤكد المكتب ان السفير يعلن جهاراً مواقف بلاده من خلال تصريحاته ومقابلاته الإعلامية والبيانات الصادرة عن السفارة
المكتب الإعلامي لسفارة الجمهورية العربية السورية