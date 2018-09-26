سلامة يؤكد إعادة العمل بقروض الإسكان المدعومة مع بداية عام 2019

أعلن حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، أنّ “المصرف سيحدّد رزمًا تحفيزية جديدة للقروض السكنية في عام 2019، على أن يحدّد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق”.

وأكّد في حديث إعلامي، “إعادة العمل بقروض الإسكان المدعومة مع بداية عام 2019″، مشيرًا إلى “أنّنا في صدد تطمين الناس حول استقرار الوضع النقدي وننقل الواقع كما هو و”مصرف لبنان” محصّن في وجه أي طارئ على هذا الصعيد”، لافتًا إلى أنّ “إمكاناتنا كبنك مركزي تمكّننا من السيطرة على السوق، والسياسة المعتمدة من الدولة اللبنانية الّتي يقتنع بها “مصرف لبنان” هي ما تحصّن القدرة الشرائية”.

وأعرب سلامة عن أمله في أنّه “بعد أن أخذت الدولة زمام المبادرة في السياسة الإسكانية، في أنّ تتمّ إعادة تحريك عجلة القروض، والأمر بات في يد الحكومة وليس “مصرف لبنان”، وعودة العمل بالقروض رهن قرار وزير المال”.