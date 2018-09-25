كي لا يكون الرقم وجهة نظر
5baa0629c5214_

مكتب وزير الاتصالات: لا الغاء لخدمة الواتساب او فرض رسوم عليها

سبتمبر 25, 2018

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات جمال الجراح في حكومة تصريف الاعمال، البيان الآتي:

“تداولت بعض وسائل الاعلام في الأونة الأخيرة أخبارا غير دقيقة عن خطة ستعتمدها وزارة الاتصالات لإلغاء خدمة الواتس اب (what’s up) أو فرض رسوم على هذه الخدمة. يهم وزارة الإتصالات أن توضح للرأي العام إنه ليس لدى الوزارة أي خطة لإلغاء هذه الخدمة أو وضع أي رسم عليها، وأن تحسين دخل الدولة من قطاع الإتصالات يتم عبر خدمات إضافية تقدم للمواطنين ومن خلال تحسين وزيادة سرعة الإنترنت، وهذا ما تعمل الوزارة عليه عبر مشروعي:

1 – شبكة “الفايبر أوبتكس” وإمتدادها على كامل الأراضي اللبنانية.
2 – توسيع وزيادة التغطية لشبكة الخليوي وتحسين فاعليتها، مما سيؤدي حكما بزيادة دخل الخزينة من دون إلغاء خدمة أو زيادة رسوم على المواطنين”.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات جمال الجراح في حكومة تصريف الاعمال، البيان الآتي:

“تداولت بعض وسائل الاعلام في الأونة الأخيرة أخبارا غير دقيقة عن خطة ستعتمدها وزارة الاتصالات لإلغاء خدمة الواتس اب (what’s up) أو فرض رسوم على هذه الخدمة. يهم وزارة الإتصالات أن توضح للرأي العام إنه ليس لدى الوزارة أي خطة لإلغاء هذه الخدمة أو وضع أي رسم عليها، وأن تحسين دخل الدولة من قطاع الإتصالات يتم عبر خدمات إضافية تقدم للمواطنين ومن خلال تحسين وزيادة سرعة الإنترنت، وهذا ما تعمل الوزارة عليه عبر مشروعي:

1 – شبكة “الفايبر أوبتكس” وإمتدادها على كامل الأراضي اللبنانية.
2 – توسيع وزيادة التغطية لشبكة الخليوي وتحسين فاعليتها، مما سيؤدي حكما بزيادة دخل الخزينة من دون إلغاء خدمة أو زيادة رسوم على المواطنين”.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!